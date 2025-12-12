Telangana Panchayat Elections Results2025

'నా ఓటు - నా ఉనికి' అనుకుంటే ఆఖరి ఓటయ్యింది!

ఓటు వేయడానికి స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చిన ఒకరు, ఓటు బతుకుదెరువు కోసం విదేశాలకు వెళదామనుకుమన్న మరొకరు - ప్రమాదంతో తిరిగి రాని లోకాలకు

Two Killed in Road Accident
Two Killed in Road Accident (ETV BHARATH)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 1:17 PM IST

Two Killed in Road Accident : తొలి విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా ఓటర్లందరు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి సొంత ఊర్లకి వెళ్లారు. ఈ సమయంలో అనుకోని ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. చాలామంది ఓటు వేయడం తమ బాధ్యతగా భావించారు. 'నా ఓటు - నా ఉనికి'ని మరవకుండా సొంతూరు పయనమయ్యారు. కానీ ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులకు అదే ఆఖరి ఓటు అవుతుందని వారు కూడా ఊహించి ఉండరు.

ఓటు వేయడానికి ఒకరు ఇంటికి పయనమైతే, ఓటు వేసిన అనంతరం మరొకరు ఉపాధి నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్దామని రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దుర్ఘటన నిర్మల్‌ జిల్లా ఖానాపూర్‌లో గురువారం రాత్రి 8 గంటల సమయంలో వెలుగులోకి వచ్చింది.

స్థానికులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : అకిరెడ్డి రాజన్న(50), విజయ దంపతులు నిర్మల్​లో నివాసం ఉంటున్నారు. విజయ దంపతులు నిర్మల్‌లో నివాసముంటున్నారు. గురువారం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు అంబారిపేటకు వచ్చారు. ఓటేసిన తర్వాత ద్విచక్ర వాహనంపై నిర్మల్‌కు బయలుదేరారు. ఖానాపూర్‌ మండలంలోని సత్తనపల్లి గ్రామానికి చెందిన మాలావత్‌ రాజ్‌కుమార్‌(38) ఇదే మండలంలోని సింగాపూర్‌ పెద్దమ్మతల్లి ఆలయానికి వెళ్లాడు. అక్కడ పూజలు చేసుకొని స్వగ్రానికి ద్విచక్ర వాహనంపై తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.

రోడ్డు ప్రమాదంలో అనంత లోకాలు పయనమయ్యారు :

రాజన్న, రాజ్​కుమార్​లు నడిపిన రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు ఎదురెదురుగా వచ్చి ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో రాజన్న తలకు బలంగా తగిలి అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఆయన భార్య విజయ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని నిర్మల్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన రాజ్‌కుమార్‌ను 108 వాహనంలో ఖానాపూర్‌ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయన చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఈయనకు భార్య శ్వేత, మూడేళ్లలోపు ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. రాజ్‌కుమార్‌ ఉపాధి కోసం శుక్రవారం సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లాల్సి ఉంది. గురువారం రాత్రి శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి బయలుదేరేందుకు సామగ్రి అంతా సర్దుకున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకే సాయంత్రం వరకు ఆగారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఖానాపూర్ ఎస్సై రాహుల్​ గైక్వాడ్ తెలిపారు.

ఈ మధ్య కాలంలో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదంలో చాలా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ ప్రమాదాల్లో చనిపోయే వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువే. వీటిని తగ్గించాలన్నా, వీటి బారిన పడకుండా ఉండాలన్నా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

రోడ్డు ప్రమాదంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • రోడ్లపై ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు మీ వాహనానికి , మీ ముందు వాహనానికి మూడు సెకన్ల గ్యాప్​ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • వాహనాన్ని నడిపేటపుడు ఫోన్​ మాట్లాడరాదు.
  • మద్యం సేవించి డ్రైవింగ్ చేయరాదు.
  • అతి వేగం ప్రమాదకరం అనే విషయాన్ని ప్రతి క్షణం మదిలో ఉంచుకోవాలి.
  • ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు బైక్​పై వెళితే హెల్మెట్, కారులో సీట్ బెల్ట్​ వాడడం మంచిది.
  • పరధాన్యంలో ఉండి, ఏవో ఆలోచనలు చేస్తూ డ్రైవింగ్ చేయరాదు.
  • రాత్రిపూట వాహనాలు నడిపితే మరింత జాగ్రత్తను పాటించడం మేలు.
  • డ్రైవింగ్​ చేసే సమయంలో పాటలు వినడం, ఫోన్ చూడడం చేయకూడదు.

