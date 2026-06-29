సాయికృష్ణ మృతి కేసులో కీలక పరిణామం - లొంగిపోయిన హెడ్కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, నాని
సాయికృష్ణ మృతి కేసులో కీలక పరిణామం - సూర్యారావుపేట ఏసీపీ కార్యాలయంలో లొంగిపోయిన అశోక్, నాని - కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్లో హెడ్కానిస్టేబుళ్లుగా విధులు - ఈ కేసులో నాగరాజుకు సాయం చేశారని గుర్తించిన సిట్
Sai Krishna Case Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 6:23 PM IST
Sai Krishna Case Updates : సాయికృష్ణ మృతి, మిస్సింగ్ మిస్టరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సూర్యారావుపేట ఏసీపీ కార్యాలయంలో అశోక్, నాని లొంగిపోయారు. కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్లో వీరు హెడ్కానిస్టేబుళ్లుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సీఐ నాగరాజు అరెస్ట్ తర్వాత ఈ ఇద్దరు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లారు. సాయికృష్ణ కేసులో సీఐ నాగరాజుకు అశోక్, నాని సాయం చేశారని సిట్ గుర్తించింది.