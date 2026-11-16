విప్పర్లలో నామినేషన్ల వేళ రణరంగం - టీడీపీ వర్గాల మధ్య పెట్రోల్ బాంబుల కలకలం
Petrol Bombs In Palnadu District: పల్నాడు జిల్లా విప్పర్ల సర్పంచి పదవికి టీడీపీ నుంచి రెండు వర్గాల వారు నామినేషన్లు వేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. నామినేషన్ కేంద్రానికి ఇరువర్గాలు ఒకేసారి రావడంతో వివాదం మొదలైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:17 PM IST
పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ వేళ పల్నాడు జిల్లా రొంపిచెర్ల మండలం విప్పర్ల గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. సర్పంచ్ పదవికి నామినేషన్లు దాఖలు చేసే విషయంలో అధికార తెలుగుదేశం పార్టీకి (టీడీపీ) చెందిన రెండు వర్గాల మధ్య తలెత్తిన వివాదం చివరకు దాడులు, పెట్రోల్ బాంబుల కలకలం వరకు దారితీసింది.
ఒకే సమయంలో రాకతో మొదలైన వివాదం : ఆదివారం విప్పర్ల సర్పంచ్ స్థానానికి నామినేషన్లు వేసేందుకు టీడీపీలోని రెండు ప్రత్యర్థి వర్గాలు ఒకే సమయంలో నామినేషన్ కేంద్రానికి చేరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య మాటామాటా పెరిగి వాగ్వాదానికి దారితీసింది. క్షణాల్లోనే పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో ఇరువర్గాల కార్యకర్తలు కర్రలు, రాళ్లతో ఒకరిపై ఒకరు పరస్పర దాడులకు దిగారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో ఒక్కసారిగా భయాందోళన వాతావరణం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి, లాఠీఛార్జ్ చేసి గుంపును చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
పోలీసుల సోదాల్లో పెట్రోల్ బాంబులు లభ్యం : అయితే ప్రత్యర్థి వర్గంపై మరింత తీవ్రంగా దాడి చేసేందుకు కొందరు వ్యక్తులు పెట్రోల్ బాంబులను సిద్ధం చేసుకున్నారన్న పక్కా సమాచారం పోలీసులకు అందింది. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు గ్రామంలో విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో భాగంగా దాడికి సిద్ధంగా ఉంచిన పెట్రోల్ బాంబులు, లైటర్లు, ఒక కత్తితో పాటు కర్రలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రంగంలోకి ఉన్నతాధికారులు : విషయం తెలుసుకున్న అదనపు ఎస్పీ రోహిత్ కుమార్ చౌదరి, నరసరావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు హుటాహుటిన విప్పర్ల గ్రామానికి చేరుకుని శాంతిభద్రతల పరిస్థితిని సమీక్షించారు. గ్రామంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఘర్షణకు సంబంధించి ఇరు వర్గాలకు చెందిన పలువురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని, వారిపై కేసు నమోదు చేసి లోతైన దర్యాప్తు చేపట్టామని డీఎస్పీ హనుమంతరావు వెల్లడించారు. తనిఖీల్లో లభ్యమైన పెట్రోల్ బాంబులు, మారణాయుధాలను తహసీల్దార్ బండి నిర్మల సమక్షంలో అధికారులు అధికారికంగా సీజ్ చేశారు.
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