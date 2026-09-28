పట్టభద్రుల ఓటరుగా నమోదు చేసుకుంటారా? - అర్హత, అప్లై విధానం ఇదే
నవంబరు 1 నాటికి డిగ్రీ పూర్తిచేసి మూడేళ్లు పూర్తయిన పట్టభద్రులు ఓటర్లుగా నమోదుకు అవకాశం ఉంది. ఇందుకుగాను ఫారం-18 నింపాల్సి ఉంటుంది. నవంబరు 6 వరకు ఓటర్ల నమోదుకు ఎన్నికల అధికారులు అవకాశం కల్పించారు.
Published : September 28, 2026 at 8:43 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 8:49 AM IST
Graduate MLC Vote Registration : వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ, మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గాల పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాల ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియకు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు నేడు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 1 నాటికి డిగ్రీ పూర్తి చేసి మూడేళ్ల కాలం పూర్తయిన పట్టభద్రులు మాత్రమే ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇందుకు గానూ ఓటరు వివరాలతో కూడిన ఫారం-18 నింపాల్సిన ప్రక్రియ ఉంటుంది. నవంబర్ 6వ తేదీ వరకు ఓటర్ల నమోదుకు ఎన్నికల అధికారులు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా అప్లికేషన్
డీఈవోలు, ఈఆర్వోలు, ఏఈఆర్వోల ఆఫీస్ల వద్ద ఫారం-18 పత్రాలను అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. పోస్టు ద్వారా కూడా ఈఆర్వోలు, ఏఈఆర్వోలకు అప్లికేషన్లను పంపించవచ్చు. రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్ http://ceotelangana.nic.inలో ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా అప్లికేషన్ ఫారాన్ని సమర్పించే వెసులుబాటు ఉంది.
వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ, మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గాల పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాల గడువు 2027 మార్చితో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 17న ఓటర్ల జాబితా షెడ్యూల్ను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు విడుదల చేశారు. రెండు పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్ల నమోదుకు రాష్ట్రంలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీలు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. ఈ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను ప్రధాన పార్టీలు కీలకమైన సవాలుగా తీసుకుంటున్నాయి.
ఆన్లైన్వైపే మొగ్గు
ఇప్పటికే ఓటర్ల నమోదుకు చేపట్టాల్సిన వ్యూహాలపై ప్రధాన పార్టీలు ఎక్కువగానే దృష్టి సారించాయి. ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసే విధంగా ఎక్కడికక్కడ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాయి. మండలాన్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకుని గ్రామాల వారీగా డిగ్రీ పూర్తి చేసి మూడేళ్లు పూర్తయిన వారిని పార్టీల నాయకులు గుర్తిస్తున్నారు. మండల కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక ల్యాప్టాప్లతో శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి ఆన్లైన్లో వారి పేర్లను నమోదు చేసేలా ముమ్మర సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
ఈఆర్వో, డీఈవో కార్యాలయాల్లో అప్లికేషన్ పత్రాలు
మరోవైపు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా టీచర్లను గుర్తించి ఆన్లైన్లో ఓటు కోసం నమోదు చేయించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాయి. చాలా మంది పట్టభద్రులు ఆన్లైన్ ద్వారా ఓటరు నమోదు వైపు మొగ్గు చూపుతారనే అంచనా వేస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో ఫారం-18 నింపిన తర్వాత ప్రింట్ తీసి స్థానిక ఎన్నికల అధికారులకు ఆ పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు ఆఫ్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి ఈఆర్వో, డీఈవో కార్యాలయాల్లో అప్లికేషన్ పత్రాలను అందుబాటులో ఉంచుతామని ఎన్నికల నమోదు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ
అయితే ఇంతవరకు ఈ పత్రాలు జిల్లాలకే చేరకపోవడం గమనార్హం. ఈ పత్రాలు ఎన్నికల అధికారుల కార్యాలయాలకు చేరడానికి రెండు, మూడు రోజులు పట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగంగా వివరాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్న వారికి నోటీసుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రెండు పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల అధికారులు ఓటర్ల నమోదుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పట్టభద్రులు భావిస్తున్నారు.
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