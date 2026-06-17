ETV Bharat / state

వైకల్యాన్ని గెలిచిన విజయవాడ సివంగులు - పట్టుదలతో పతకాలు సాధించిన పర్ణిక, కనలిని

వైకల్యాన్ని ఎదురించి మెడళ్లు సాధించిన విజయవాడ వనితలు - జాతీయ స్థాయిలో పారాసిమ్మర్ల రానింపు - కనలిని విజయ సెంథిల్​కుమార్ , నూతంగి పర్ణిక విజయ పతకాలు

Two Girls Won Medals In Paralympics
Two Girls Won Medals In Paralympics (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Two Girls Won Medals In Paralympics : వైకల్యాన్ని సవాలుగా మార్చుకుని, జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించిన విజయవాడ ధీర వనితలు నూతంగి పర్ణిక, కనలిని విజయ సెంథిల్​కుమార్​ల సక్సెస్ స్టోరీ ఇది. మనకు అన్నీ ఉన్నా చిన్న కష్టం వస్తేనే కుంగిపోతాం, కానీ ఈ ఇద్దరు బాలికలకు శరీరం పూర్తిగా సహకరించకపోయినా అస్సలు అధైర్యపడలేదు. తమకున్న శారీరక లోపాలనే విజయానికి మెట్లుగా మార్చుకుని, బెంగళూరులో జరిగిన జాతీయ పారా స్విమ్మింగ్ పోటీల్లో అద్భుతమైన ప్రతిభతో పతకాలు కొల్లగొట్టారు. శారీరక లోపం అనేది కేవలం శరీరానికే కానీ సాధించాలనే ఆశయానికి, బలమైన మనసుకు అడ్డుకాదని ఈ చిన్నారులు నిరూపించారు. నీటి కొలనులో ఎదురీదుతూ తమ కష్టాలను దాటేసిన ఈ సివంగుల పట్టుదల, పారాలింపిక్స్ వైపు వారు వేస్తున్న అడుగులు ప్రతి ఒక్కరిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని, నమ్మకాన్ని నింపుతాయి.

ఆపలేని కాలు వైకల్యం : కనలిని విజయ సెంథిల్​కుమార్ (15) వెటర్నరీ కాలనీ నివాసులైన సెంథిల్ కుమార్, విజయరాణిల కుమార్తె. ఆమె తండ్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కాగా తల్లి ప్రైవేట్ రంగంలో పని చేస్తున్నారు. కనలినికి పుట్టుకతోనే ఎడమ కాలులో ముఖ్యంగా మోకాలి కింది భాగంలో పాక్షిక వైకల్యం ఉంది. ఈ పరిస్థితి తనను నిరుత్సాహపరచనివ్వకుండా ఆమె క్రీడలలో తన సత్తాను చాటుతోంది.

గత ఏడాది 'ది ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ షూటింగ్ స్పోర్ట్స్'లో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పారా-రైఫిల్ షూటింగ్ పోటీలో ఆమె స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకుంది. వైద్యుల సలహా మేరకు కోచ్ తులసి చైతన్య పర్యవేక్షణలో ఆమె ఈత నేర్చుకుంది. ఇటీవల కాకినాడలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో ఆమె రెండు స్వర్ణ పతకాలను సాధించింది. ఆ తర్వాత బెంగళూరులో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీలో 50 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ విభాగంలో రజత పతకాన్ని 100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ విభాగంలో కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. పారాలింపిక్స్‌లో దేశం కోసం పతకం సాధించాలన్నది ఆమె లక్ష్యం.

అంతర్జాతీయ పతకమే లక్ష్యం : నూతంగి పర్ణిక (12) సత్యనారాయణపురంలోని శ్రీనగర్ కాలనీ నివాసులైన చాణక్య, మాధవిల కుమార్తె. ఆమె తండ్రి వ్యాపారవేత్త, తల్లి గృహిణి. పర్ణికకు పుట్టుకతోనే కుడి చేయి కదలిక లేకపోవడంతో రెండేళ్ల క్రితం శస్త్రచికిత్స జరిగింది. వైద్యుల సలహా మేరకు, ఆమె కోచ్ లక్ష్మణ రావు వద్ద ఈత శిక్షణలో చేరింది. ఆమె కేవలం ఎడమ చేతిని మాత్రమే ఉపయోగించి ఈదుతుంది.

గత అక్టోబర్‌లో ఏలూరులో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పారా-స్విమ్మింగ్ పోటీలో ఆమె మూడు స్వర్ణ పతకాలను అలాగే గత నెలలో కాకినాడలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో మరో మూడు స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకుంది. ఈ నెలలో బెంగళూరులో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీలో ఆమె మూడు స్వర్ణ పతకాలతో పాటు వ్యక్తిగత ఛాంపియన్‌షిప్‌ను కూడా సాధించింది. ప్రస్తుతం 8వ తరగతి చదువుతున్న ఆమె అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఖేల్ రత్నాలు - ఏపీ ఖాకీల పతకాల రికార్డు

రాజకీయాల్లోనే కాదు ఆటలలోనూ తగ్గేదేలే - క్రీడాపోటీల్లో సత్తాచాటిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు

TAGGED:

AP GIRLS IN PARALYMPICS
AP GIRL MEDALS IN OLYMPICS
పతకాలు సాధించిన విజయవాడ వనితలు
KANALINI VIJAYA NUTANGI PARNIKA
GIRLS WON MEDALS IN PARALYMPICS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.