చదవలేక అడవిలోకి పారిపోయిన విద్యార్థులు - 4 రోజులు గుహలోనే

మూడు బృందాలు పోలీసుల గాలింపులు - డ్రోన్ల సహాయంతో వెతకగా కొండల్లోని గుహలో ఆచూకీ

Two Girls Are Hiding in a Cave at Alluri District
Two Girls Are Hiding in a Cave at Alluri District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Two Girls Are Hiding in a Cave at Alluri District : సాధారణంగా పిల్లలు బడికి వెళ్లమని మారాం చేయడం సహజమే. ప్రతిరోజు వారిని బడికి పంపించడం చాలా కష్టమే. అలవాటు అయ్యేవరకు ఈ తతంగం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఇంటి దగ్గర ఉండి చదవరనో, ఆర్థిక స్తోమత లేక ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో జాయిన్​ చేసిన పిల్లల పరిస్థితి అయితే మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. వాళ్లు హాస్టళ్లలో ఉండలేక తప్పించుకుని పారిపోయే ఘటనలు చాలా జరుగుతూనే ఉంటాయి. అంతేకాదు ఎప్పుడైనా వాళ్లను చూసేందుకు తల్లిదండ్రులు, బంధువులు హాస్టల్​ దగ్గరకు వెళ్తే తమ వెంటే వస్తామని మారాం చేయడం లాంటివి చూస్తూనే ఉంటాం.

ఇక కొందరు విద్యార్థులైతే చదువు ఒంటబట్టక ఎప్పుడూ గ్రౌండ్​లోనే కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇలా చదవడం ఇష్టం లేకపోతే వేరే వ్యాపకంలో మునిగి సమయాన్ని గడుపుతుంటారు. మార్కులు తక్కువగా వస్తే కొంత బాధ పడ్డా మళ్లీ స్నేహితులతో కలిసి అన్నీ మర్చిపోతారు. కానీ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ఓ పాఠశాల విద్యార్థులు ఇద్దరు తమకు చదువు అబ్బడం లేదని ఏకంగా అడవిలోకి పారిపోయారు. అసలేం జరిగింది? ఇప్పుడు వారు ఎక్కడ ఉన్నారు? అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

దుంపలు తింటూ గుహలో తలదాచుకున్నారు : చదువులో వెనకబడ్డామని పాఠశాల నుంచి ఇద్దరు విద్యార్థినులు కారడవిలోకి పారిపోయిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. నాలుగు రోజుల పాటు దుంపలు తింటూ అక్కడి నీరు తాగుతూ గుహలో దాక్కున్నారు. డ్రోన్ల సహాయంతో పోలీసులు గాలించగా సోమవారం దొరికారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పెదబయలు మండలం గుల్లెలు పంచాయతీ కించూరు గ్రామానికి చెందిన బాలికలు పెదబయలు ఆశ్రమ బాలికల పాఠశాల-1లో ఆరు, ఐదో తరగతులు చదువుతున్నారు.

డ్రోన్లు పట్టించాయి : ఈ నెల 6న వీరిద్దరూ పాఠశాల నుంచి పరారయ్యారు. 8న పాఠశాల సిబ్బంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అప్పటి నుంచి ఎస్సై కొల్లి రమణ ఆధ్వర్యంలో మూడు బృందాలు వీరి కోసం గాలించాయి. సోమవారం డ్రోన్ల సహాయంతో గాలింపు చేపట్టగా కొంచూరు కొండల్లోని గుహలో వీరు తలదాచుకున్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే గ్రామస్థుల సహకారంతో ఇద్దరినీ పట్టుకుని సాయంత్రం తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. ఇద్దరు పిల్లలు ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి రావటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

