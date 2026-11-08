పోలీసు సంక్షేమ నిధులనే కాజేసిన ఉద్యోగులు - సుమారు రూ.3 కోట్లకు పైగా పక్కదారి!
Employees Diverted Police Funds: పోలీసుల సంక్షేమానికి కేటాయించిన సొమ్మును ఇద్దురు ఉద్యోగులు దారి మళ్లించారు. 2022 నుంచి ఇప్పటివరకు రూ. 3 కోట్లకు పైగా నిధులు పక్కదారి పట్టినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 12:11 PM IST
రాష్ట్రంలో నిరంతరం శాంతి భద్రతలను కాపాడుతున్న పోలీసుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కొంత నిధులను కేటాయిస్తుంది. అయితే ఈ నిధులను ఇద్దరు ఉద్యోగులు పక్కదారి పట్టించారు. ఈ నేపథ్యంలో సుమారు రూ.3 కోట్లకు పైగా నిధులు పక్కదారి పట్టి ఉండవచ్చని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
2022 నుంచి దందా
పోలీసుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం కేటాయించిన నిధులనే ఇద్దరు ఉద్యోగులు పక్కదారి పట్టించారు. హైదరాబాద్ కార్ హెడ్క్వార్టర్స్ పరిపాలనా విభాగంలో క్యాంప్ క్లర్కులుగా పనిచేసిన బి. వినయ్ కుమార్, మోసిన్ జలాల్ మరికొందరితో కలిసి 2022 నుంచి 2026 మార్చి వరకు దోబీ, బార్బర్, స్పోర్ట్స్, యూనిట్, రిక్రియేషన్ ఫండ్స్ నుంచి సుమారు రూ.1.33 కోట్లను దారి మళ్లించినట్లు అంతర్గత ఆడిటింగ్లో గుర్తించారు. దాదాపు 12 మంది బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ఈ నగదు బదిలీ అయినట్లు నిర్ధారించడంతో అధికారులు సీసీఎస్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించగా ఇటీవల కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారించారు.
కుటుంబసభ్యుల ఖాతాల్లోకి నగదు మళ్లింపు
పోలీసు సంక్షేమ నిధుల చెక్కులపై ఉన్నతాధికారుల సంతకాలను ముందుగానే సేకరిస్తారు. ఈ విధానాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని ఫోర్జరీ సంతకాలతో తమ కుటుంబసభ్యులు, బంధువుల ఖాతాల్లోకి నగదు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. విచారణలో ఇద్దరు నిందితులు ఒకరిపై మరొకరు ఆరోపణలు చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
రూ.3 కోట్లకు పైగా నిధులు పక్కదారి
వినయ్ కుమార్ చెప్పడంతోనే తాను ఈ వ్యవహారంలో పాల్గొన్నానని మోసిన్ చెప్పగా, మోసిన్ ఆదేశాలతోనే ఫోర్జరీ సంతకాలు చేసి నగదు బదిలీ చేశానని వినయ్ పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. అయితే ఇప్పటివరకు గుర్తించిన రూ.1.33 కోట్లకే ఈ అక్రమాలు పరిమితం కాలేదని, మొత్తం రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.3 కోట్లకు పైగా నిధులు పక్కదారి పట్టి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
మరింత సమాచారం రాబట్టేందుకు
ఈ నేపథ్యంలో పాత బ్యాంకు లావాదేవీలు, సంక్షేమ నిధుల వినియోగానికి సంబంధించిన రికార్డులను పరిశీలించడంతో పాటు గతంలో ఈ విభాగంలో పనిచేసిన అధికారులను కూడా ప్రశ్నించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరింత సమాచారం రాబట్టేందుకు నిందితులను మరోసారి కస్టడీకి తీసుకునేందుకు న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నట్లు సమాచారం.
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