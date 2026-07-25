'సీఎం సారూ మా పిల్లల్ని ఆదుకోండి' - లేచి నిలబడలేని స్థితిలో చిన్నారులు
అల్లూరి జిల్లా బేరం గ్రామంలో దంపతులకు పెద్ద కష్టం - వైద్యానికి ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగినా దొరకని పరిష్కారం - ప్రభుత్వం స్పందించి న్యాయం చేయాలని వేడుకోలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 1:54 PM IST
Two disabled children in Alluri District : బంగారం లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు. కాయాకష్టం చేసుకొని అయినా పెంచాలనుకున్నారు. కానీ వారి ఆశలన్నీ నీరుగారిపోయాయి. అవిటితనం రూపంలో విధి వెక్కిరించింది. పిల్లల ఆలనాపాలనకే సమయం సరిపోని పరిస్థితి. ఇక చిన్నారులకు సరైన వైద్యం అందించాలంటే వారికి గగనమే. అందుకే వాళ్లు పడుతున్న వేదన అంతా ఇంతా కాదు. ఆపన్నహస్తాల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రభుత్వమైనా, మరెవరైనా సహృదయంతో స్పందిస్తే పిల్లల జీవితాలు నిలబడతాయని కొండంత ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు.
పాకితేనే గానీ ముందుకెళ్లలేని దీనావస్థ: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా హుకుంపేట మండలం ముల్యాపుట్టి పంచాయతీ బేరం గ్రామంలో ఒక హృదయవిదారక ఉదంతం వెలుగుచూసింది. వంతాల నీలకంఠం, రవణమ్మ దంపతులకు భవ్య (9), అదీప్ కుమార్ (7) అనే ఇద్దరు పిల్లలు జన్మించారు. బుడిబుడి అడుగులతో ఇల్లంతా సందడి చేయాల్సిన ఆ చిన్నారుల జీవితాల్లో విధి అవిటితనం రూపంలో వెక్కిరించింది. పుట్టుకతోనే ఇద్దరు పిల్లలూ లేచి నిలబడలేని, తమంతట తాము నడవలేని దుర్భర స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. కనీసం ముందుకు కదలాలన్నా పాకాల్సిందే.
లక్షల్లో డబ్బు కావాలన్న మాటే: రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని ఆ గిరిజన కుటుంబానికి పిల్లల పరిస్థితి పెను భారంగా మారింది. చిన్నారుల ఆలనాపాలన చూసుకోవడానికే తల్లిదండ్రుల సమయమంతా సరిపోతోంది. దీంతో కాయాకష్టం చేసుకునే వీలు కూడా లేక కుటుంబ పోషణ కూడా భారమైంది. పిల్లలను నయం చేయాలనే తపనతో దంపతులిద్దరూ చుట్టుపక్కల ఉన్న పలు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిప్పుతూనే ఉన్నారు. కానీ వారికి ఎక్కడా పరిష్కారం దొరకలేదు. వైద్యం చేయాలంటే లక్షల్లో డబ్బు కావాలన్న మాటే వినిపించింది. ఇక అంత డబ్బు అంటే ఎలా వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వమే తమకు దిక్కు అంటూ ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు. వీరి పరిస్థితిని చూసి గ్రామస్థులు చలించిపోతున్నారు.
"మా ఇద్దరు పిల్లలకు పుట్టినప్పటి ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్లినా నయం కావడం లేదు. హెల్త్ కార్డులో చిన్నారులను జాయిన్ చేస్తే వైద్యం చేస్తామని డాక్టర్లు అంటున్నారు. ఆపరేషన్ చేయిస్తే పిల్లలు కోలుకుంటారని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కూలీ పని చేసి సంపాదించే డబ్బులన్నీ ఆసుపత్రిల చుట్టూ తిరగడానికే సరిపోతున్నాయి. ప్రభుత్వం స్పందించి మా పిల్లల ఆపరేషన్కు ఆర్థిక సహాయం అందించి ఆదుకోవాలి." - చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు
ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న గ్రామస్థులు: కళ్లముందే పిల్లలు పడుతున్న నరకయాతనను చూసి ఆ తల్లిదండ్రులు అనుభవిస్తున్న ఆవేదన వర్ణనాతీతం. ఈ చిన్నారుల దీనస్థితిని చూసి గ్రామస్థులు చలించిపోతున్నారు. ఇలాంటి కష్టం ఎవరికీ రాకూడదని ఆవేదన చెందుతున్నారు. లక్షల రూపాయల వైద్య ఖర్చులను భరించే శక్తి లేక, పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందోననే భయంతో ఆ కుటుంబం దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉంది.
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