బక్కచిక్కడం, బరువెక్కడం - భారతీయ చిన్నారుల్లో భిన్న పౌష్టికాహార సవాళ్లు
తొమ్మిదేళ్లు వచ్చేసరికి బరువు తక్కువ పిల్లలు 21.6 - స్థూలకాయులు 14.6శాతం - హైదరాబాద్- వేలూర్ శాస్త్రవేత్తల విశ్లేషణ - ప్రఖ్యాత వైద్యపత్రిక ‘ది లాన్సెట్’లో ప్రచురితమైన తాజా అధ్యయనం
Published : June 24, 2026 at 1:30 PM IST
Nutritional Challenges in Children : ఒకే దేశం ఒకే వయసు రెండు వేర్వేరు పౌష్టికాహార సవాళ్లు! ఒకవైపు ఆకలి చూపులు కరవుకాటకాల్లో బక్కచిక్కిన బాల్యం, మరోవైపు అదే వయసులో ఊబకాయం! వేగంగా విస్తరిస్తోన్న ఈ ధోరణిని మెడికల్ భాషలో 'డబుల్ బర్డెన్ ఆఫ్ మాల్న్యూట్రిషన్' (డీబీఎం) అని పిలుస్తారు. ఐదేళ్లు దాటిన పిల్లల్లో నెలకొన్న ఈ న్యూట్రిషన్ అసమానతలు సమాజానికి సరికొత్త సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. తొమ్మిదేళ్ల వయసు పిల్లల్లో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వయసు నాటికి బరువు తక్కువగా ఉన్న పిల్లల సంఖ్య 21.6 శాతం ఉండగా, ఊబకాయులు ఒక్కసారిగా 14.6 శాతానికి పెరగడం తీవ్ర పరిణామంగా కలవరపెడుతోంది.
భారతదేశంలో మారుతున్న సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా కొత్తగా ముంచెత్తుతున్న ఈ ఆరోగ్య సంక్షోభం చిన్నారుల భవిష్యత్తు, శారీరక ఎదుగుదలపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం చూపుతోందని హైదరాబాద్ సంస్థలు, వేలూర్ మెడికల్ కాలేజీలకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు సంయుక్తంగా పరిశోధన చేశాయి. తమిళనాడులోని వేలూర్లో ఉన్న క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజీ (సీఎంసీ)తో కలిసి హైదరాబాద్లోని టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్కు చెందిన అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ యూనిట్ ఆన్ మెటబాలిజం, డెవలప్మెంట్ అండ్ ఏజింగ్ విభాగం ఇదే సంస్థకు చెందిన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోలాజికల్ సైన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్, సెంటర్ ఫర్ డీఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అండ్ డయాగ్నస్టిక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ శాస్త్రవేత్తలు సంయుక్తంగా రీసెర్చ్ నిర్వహించారు.
2010-2021 వరకు పుట్టిన పిల్లలను తొమ్మిదేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు నిశితంగా పరిశీలించారు. వీరిలో 45 శాతం బాలురు 55 శాతం బాలికలు ఉన్నారు. పిల్లలు పుట్టినప్పుడు, వారికి 2, 3, 4, 5, 7, 9 ఏళ్ల వయసు వచ్చినప్పుడు శారీరక ఎదుగుదలను, బీఎంఐ (బాడీ మాస్ ఇండెక్స్) వంటి వాటిని పర్యవేక్షించి ఈ రీసెర్చ్ సర్టిఫికెట్ను రూపొందించారు. ఈ సుదీర్ఘ అధ్యయనంలో 251 మంది పిల్లలను పరిశీలించగా విస్తుబోయే నిజాలు తెలిశాయి. పిల్లల ఎదుగుదలతో పాటు వారి తల్లుల బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ను కూడా ఆసియా పసిఫిక్ ప్రమాణాల ప్రకారం లెక్కించారు. ఈ పరిశోధన పత్రం తాజాగా ప్రఖ్యాత అంతర్జాతీయ వైద్యపత్రిక 'ది లాన్సెట్' రీజినల్ హెల్త్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ప్రచురితం అయింది.
పిల్లల బరువును శాసిస్తున్న తల్లుల ఆరోగ్యం : లాన్సెట్ అధ్యయనం ప్రకారం తల్లుల బీఎంఐ పిల్లల భవిష్యత్తు బరువును శాసిస్తోంది. ఒక తల్లి పౌష్టికాహారం తీసుకోకుండా, తక్కువ బరువుతో (18.5 కంటే తక్కువ బీఎంఐ) ఉన్నప్పుడు ఆమె గర్భంలోని పిండానికి (శిశువు) పోషకాల సరఫరా ఎక్కువగా దెబ్బతింటుంది. గర్భాశయంలో ఈ ప్రతికూల వాతావరణం బిడ్డ జీవక్రియలను చిన్నప్పుడే ఒక నిర్దిష్టమైన దారుణ లోపానికి గురి చేస్తుంది. ఫలితంగా పుట్టిన తర్వాత ఆ బిడ్డకు ఎంత మంచి ఆహారం అందుబాటులో ఉంచినా బాల్యదశ (5-9 ఏళ్లు)లో బరువు తక్కువ సమస్య ఎదురవుతోందని ఈ రీసెర్చ్ స్పష్టం చేస్తోంది. తల్లి బీఎంఐలో పెరిగే ప్రతి ఒక్క యూనిట్ ఆమె బిడ్డ 9 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి సన్నగా మారిపోయే ప్రమాదాన్ని 0.789కి తగ్గిస్తుంది. అంటే అమ్మ ఆరోగ్యం ఎంత పెరిగితే బిడ్డ పౌష్టికాహార లోపం నుంచి అంత సురక్షితంగా బయటపడతాడు.
సమగ్ర వ్యూహం అవసరం : మన దేశంలో ప్రభుత్వ పౌష్టికాహార పథకాలు ఎక్కువగా ఐదేళ్ల వయసు వచ్చే వరకే ముగిసిపోతున్నాయి. కానీ ఈ లాన్సెట్ నివేదిక ప్రకారం ఐదేళ్ల తర్వాతే రెండు రకాల పౌష్టికాహార సవాళ్లు తీవ్రమైన పరిస్థితిని ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి పౌష్టికాహార మద్దతు ఐదేళ్లకే పరిమితం కాకూడదు. ఈ అధ్యయనంలో 9 ఏళ్ల వయసు పిల్లల ఎత్తు, బీఎంఐలను పోల్చి విశ్లేషించినప్పుడు ఇది కేవలం ఎదుగుదల లోపం, హార్మోన్ల వల్ల వచ్చిన తాత్కాలిక బరువు మార్పు కాదని, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జంక్ ఫుడ్స్ వల్ల వస్తున్న స్థూలకాయం అని సైంటిస్టులు స్పష్టం చేశారు.
నగరాల్లో పాఠశాలల చుట్టుపక్కల దొరికే చవకైన, అనారోగ్యకరమైన ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ తినడం ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్కి అలవాటుపడి శారీరక శ్రమను దూరం చేసుకోవడం వంటి వాటిని దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా విశ్లేషించారు. ఒక బిడ్డ భవిష్యత్తును మార్చాలంటే ముందుగా ఆ బిడ్డకు జన్మనిచ్చే తల్లుల ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా దృష్టిపెట్టాలి. గర్భం దాల్చడానికి ముందు నుంచే మహిళలకు మంచి పౌష్టికాహారాన్ని అందించాలి. పాఠశాల వాతావరణంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహార నియమాలను తప్పనిసరిగా తేవాలి. తద్వారా భారతదేశాన్ని వేధిస్తోన్న ఈ రెండు రకాల పౌష్టికాహార సవాళ్లకు మనం శాశ్వతంగా ముగింపు పలకవచ్చని ఈ అధ్యయన పత్రం సుస్పష్టం చేసింది.
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ
- ఐదేళ్లు వచ్చే వరకు పిల్లల్లో పౌష్టికాహార సమస్యలు అంత ఎక్కువగా బయటపడటం లేదు. తర్వాత రెండు రకాల న్యూట్రిషన్ సమస్యలు కనిపించాయి.
- రెండేళ్ల వయసులో 45 శాతం మంది పిల్లలు వయసుకు తగ్గ ఎదుగుదల లేక బాధపడినా ఐదేళ్లు వచ్చేసరికి 86.6 శాతం మంది పిల్లలు సాధారణ బరువుకు చేరుకోగలగడం శుభపరిణామం. ఈ వయసులో ఊబకాయులు 0.6 శాతమే ఉన్నారు.
- ఏడేళ్ల వయసు నాటికి మార్పు మొదలవుతూ పిల్లల్లో బరువు తక్కువ సమస్య 26.3 శాతం కాగా ఊబకాయుల సంఖ్య 5.2 శాతానికి చేరింది.
- 2,500 గ్రాముల కంటే తక్కువ బరువుతో పుట్టిన పిల్లల్లో తొమ్మిదేళ్ల వయసు వచ్చినా సన్నగా ఉండే సమస్య 40.6 శాతంగా ఉంది.
ఊబకాయం బారిన పడుతున్న పిల్లలు :
- ఇదే సమయంలో సాధారణ బరువుతో పుట్టిన పిల్లలు పెరుగుతున్న వయసులో జంక్ ఫుడ్ మారుతున్న లైఫ్ స్టైల్ వల్ల అత్యధికంగా (16.7 శాతం) ఊబకాయం బారిన పడుతున్నారు.
- నగరాల్లో పెరిగే శ్రమ, ఒత్తిడి లేదా పేదరికం, ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా మహిళలు తమ ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపలేకపోతున్నారు. దీనివల్ల పిల్లలు తక్కువ బరువుతో పుట్టడమే కాకుండా 7 నుంచి 9 ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి తీవ్రమైన బరువు తగ్గడం లేదా ఆహారపు అలవాట్లు సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఊబకాయం వంటి డబుల్ బర్డెన్ ఆఫ్ మాల్న్యూట్రిషన్ (డీబీఎం) వలయంలో చిక్కుకుంటున్నారు.
- యునిసెఫ్-2025 చైల్డ్ న్యూట్రిషన్ నివేదికను ఉటంకిస్తూ ఈ రీసెర్చ్ పత్రం ఒక ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ మార్పును స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చరిత్రలో మొదటిసారిగా పిల్లల్లో ఊబకాయం రేటు (9.4శాతం), తక్కువ బరువు రేటు (9.2శాతం)ని దాటేసింది.
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