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బావిలో పూడిక తీయటానికి దిగి ఇద్దరు - రోడ్డు ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరు

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో జరిగిన వివిధ ప్రమాద ఘటనల్లో పలువురు మృతి - బావిలో పూడిక తీయటానికి దిగి ఇద్దరు- రోడ్డు ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరు - గుంతలో పడి అన్నదమ్ములు

Two Died After Descending Into Well in Eluru District
Two Died After Descending Into Well in Eluru District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 3:18 PM IST

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Two Died After Descending Into Well in Eluru District: నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో జరిగిన వివిధ ప్రమాద ఘటనల్లో పలువురు మృతి చెందారు. ఏలూరు జిల్లాలో బావిలో పూడిక తీయటానికి దిగిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఊపిరాడక మృతి చెందారు. తిరుపతి జిల్లా పుల్లంపేట మండలం ఉడుంవారిపల్లి వద్ద సోమవారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ఆర్టీసీ బస్సును లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా 15 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కడప జిల్లాలో పాపాగ్ని నదిలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల వల్ల ఏర్పడిన లోతైన గుంత ఇద్దరు అన్నదమ్ముల ప్రాణాలను బలిగొంది.

ఏలూరు జిల్లా పోలవరం మండలంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. బావిలో పూడిక తీయటానికి దిగిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఊపిరాడక మృతి చెందారు. ఈ ఘటన నేడు (సోమవారం) జరిగింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పోలవరం గ్రామానికి చెందిన బండి వీర వెంకట్రావు, చిట్టిబాబులు కూలి పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. పోలవరం గ్రామంలోని నూతనగూడెం వద్ద మునేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి ఇంట్లో 40 అడుగులకు పైగా లోతున్న బావి ఉంది. ఆ బావిలో పూడికి తీసేందుకు వీరిద్దరూ వెళ్లారు.

ఒకరి కోసం వెళ్లి మరొకరు: అయితే ముందుగా చిట్టిబాబు బావిలోకి దిగి చూస్తుండగా ఊపిరి ఆడకపోవడంతో కేకలు వేశాడు. గమనించిన వీర వెంకటరావు సైతం తాళ్ల సహాయంతో బావిలోకి దిగాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరికీ ఊపిరి ఆడకపోవడంతో బావిలోనే మృత్యువాత పడ్డారు. లోపల ఏం జరిగిందో తెలియదు గానీ, దిగిన కాసేపటికే సదరు వ్యక్తుల నుంచి స్పందన కరవైంది. కంగారుపడిన ఇంటి యజమాని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం అందించారు. కొవ్వూరు అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. నూతిలో ఉన్న ఇద్దరిని ప్రాణాలతో బయటకు తీయటానికి ప్రయత్నించారు. దురదృష్టవశాత్తూ వారిద్దరూ చనిపోగా, ఇద్దరి మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. వారి వయస్సు 45 నుంచి 55 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.

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ELURU NEWS
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