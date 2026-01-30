బీ అలర్ట్ : టిప్టాప్గా రెడీ అవుతారు - క్షణాల్లో దోచేసి మాయమవుతారు!
దిల్లీలో పోలీసుల నిఘా ఎక్కువ అవ్వడంతో హైదరాబాద్కు మకాం మార్చిన దొంగలు - పోలీసుల కళ్లు గప్పి తిరుగుతున్న చైన్ స్నాచర్స్ - సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా చిక్కిన నిందితులు
Published : January 30, 2026 at 12:52 PM IST
Chain Snatching In Hyderabad : దిల్లీకి చెందిన ఇద్దరు యువకులు టిప్టాప్గా రెడీ అయ్యి, డెలివరీ బాయ్స్గా పని చేస్తున్నారు. చూడటానికి చక్కగా ఉన్నా, వారితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేదంటే రెప్పపాటు కాలంలో మన చైన్ లాక్కుని వెళ్లిపోతారు. ఇలా ఒక్కరోజులోనే పలు చైన్ స్నాచింగ్లు చేసి, హైదరాబాద్ పోలీసుల దృష్టిలో పడ్డారు. అసలు వాళ్లు ఎవరు? ఎందుకు దిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు? అని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డెలివరీ పనికి వచ్చే డబ్బులు సరిపోలేదని : ఈ నెల 17న హైదరాబాద్లో గంటల వ్యవధిలో పలుచోట్ల జరిగిన గొలుసు దొంగతనాలు కలకలం రేపాయి. ఈ కేసుల్ని హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. పోలీసుల కళ్లు గప్పి చైన్ స్నాచింగ్ చేసి తప్పించుకు తిరుగుతున్న ఇద్దరు పాత నేరస్థులను దిల్లీలో అరెస్ట్ చేశారు. దిల్లీలోని సాగర్పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన అక్షయ్ కుమార్ శర్మ డెలివరీ బాయ్గా పనిచేసే వాడు. వచ్చే డబ్బులు సరిపోక దొంగతనాలు మొదలుపెట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరు కలిసి దిల్లీలో చోరీలు చేసేవారు. దిల్లీలో పోలీసుల నిఘా ఎక్కువ అవ్వడంతో నిందితులిద్దరూ ఇతర రాష్ట్రాలకు మకాం మార్చారు.
ఒకే రోజు మూడు చోట్ల చోరీలు : నిందితులు గతేడాది నవంబరులో హైదరాబాద్లోని నాచారం, జవహర్నగర్, శామీర్పేట పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో చైన్ స్నాచింగ్లు చేసి పరారయ్యారు. అప్పుడు పోలీసులకు చిక్కలేదు. దీన్నే అదనుగా భావించి, ఈ నెల 17న నగరంలోని మరో మూడు చోట్ల గొలుసు దొంగతనాలు చేశారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు గాలింపు చర్యలు మొదలుపెట్టారు.
"అక్షయ్ కుమార్ శర్మ, రోహిత్లు ఇద్దరు దిల్లీకి చెందిన వారు. ఇప్పటి వరకు అక్షయ్ మీద 21 స్నాచింగ్ కేసులు, రోహిత్ మీద 13 కేసులు దిల్లీ, నాగ్పూర్, మహారాష్ట్రలో నమోదయ్యాయి. మన నగరంలో 9 కేసులు ఉన్నాయి. 17వ తారీఖున ఎల్బీనగర్ జోన్లో 3 చైన్ స్నాచింగ్లు, 1 అటెంమ్ట్ కేసు నమోదైంది. వెంటనే కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మల్కాజిగిరి సర్కిల్కు సమాచారం అందించి, 3 టీమ్లు ఏర్పాటు చేసి నిందితులను పట్టుకున్నాం. అలాగే ఎల్బీనగర్ ప్రాంతంలో ఇప్పటి వరకు పోయిన వాటిని రికవరీ చేశాం." - అనురాధ, ఎల్బీనగర్ డీసీపీ
180కి పైగా సీసీ కెమెరాలు : గొలుసు చోరీలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు నిందితుల ద్విచక్రవాహనం ప్రయాణించిన మార్గాల్లోని దాదాపు 180కి పైగా సీసీ కెమెరాలు, సెల్ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా వారిని గుర్తించారు. ఇటీవల దిల్లీకి వెళ్లిన పోలీసుల ప్రత్యేక బృందం నిందితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల కళ్లు గప్పి నేరాలకు పాల్పడినప్పటికీ టెక్నాలజీ నుంచి నేరస్థులు తప్పించుకోలేకపోయారు.
పోలీసులకు దొరకమనే ధీమాతో : ఈ రోజుల్లో యువత తాము సంపాదించే డబ్బు సరిపోవడం లేదని తప్పుడు మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు. దీనికి చెడు వ్యసనాలు కూడా తోడవుతున్నాయి. పోలీసులకు దొరకమనే ధీమాతో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. కానీ పోలీస్ అధికారులు పెరిగిన టెక్నాలజీ కారణంగా అత్యంత వేగంగా దొంగలను పట్టుకుంటున్నారు. ఫలితంగా జీవితంలో గొప్పగా స్థిరపడాల్సిన వయస్సులో చాలా మంది ఇలా జైళ్లలో ఊచలు లెక్కపెడుతున్నారు.
మనమూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి : అలాగే మహిళలు బంగారం ధరించి ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎప్పుడైనా ఇటువంటి పరిస్థితి ఎదురైతే తక్షణమే పోలీసులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి నేరాలు ఎక్కువగా అవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
