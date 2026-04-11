నలుగురితో మాట్లాడితే ఊరట ఖాయం - యువతకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలపై నిపుణుల సలహా

సమగ్ర మానసిక ఆరోగ్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో అడుగులు - హైదరాబాద్​ కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులపాటు జాతీయ సమన్వయ సదస్సు - విద్యార్థుల మానసిక సమస్యలపై ప్రత్యేక చర్చ

Samanvaya 2026 At KIMS Hospital hyderabad
Samanvaya 2026 At KIMS Hospital hyderabad (ETV Bharat)
Published : April 11, 2026 at 6:44 PM IST

Samanvaya 2026 At KIMS Hospital hyderabad : ప్రతి చిన్న సమస్యకూ చావు ఒక్కటే మార్గమంటూ యువత ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు అనేక ఉన్నాయి. నానాటికీ యువతలో మానసిక సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని ఐఏఎస్ అధికారి ఎ. దేవసేన అన్నారు. మానసిక సమస్యలు, చికిత్సలు వంటి పలు అంశాలపై కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో, క్లినికల్ సైకాలజీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా (సీపీఎస్ఐ) సహకారంతో ఇవాళ, రేపు జాతీయ సమన్వయ 2026 సదస్సు జరుగుతోంది.

సమస్యను నలుగురితో పంచుకుంటే సరి : ఈ సందర్భంగా ఐఏఎస్ అధికారి ఎ. దేవసేన మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా వినియోగం పెరిగిన తర్వాత విద్యార్థులు చెడుధోరణిలో వెళ్తున్నారని నివేదికలు చెబుతున్నాయని అన్నారు. సోషల్ మీడియాను అవసరం మేరకు వాడాలని తెలిపారు. చెడుపై దృష్టి పెట్టకుండా మంచి భవిష్యత్తు కోసం చిన్నప్పటి నుంచే పునాదులు వేయాలని సూచించారు. ఇటీవల మనం చూస్తున్న క్రైమ్​లో ఎక్కువగా ఆత్మహత్యలు ఆత్మనూన్యత భావనకు లోనైన వారే చేసుకుంటున్నట్లు ప్రస్తావించారు. ఏదైన సమస్య వచ్చినప్పుడు నలుగురితో మాట్లాడితే దానికి సరైన సమాధానం దొరికే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. అంతేకానీ చిన్నపాటి తప్పులకు పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దన్నారు.

బహుళశాఖల సమన్వయం అవసరం : కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఎండీ డా.భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ క్లినికల్ సైకాలజీతో పాటు అనుబంధ విభాగాల నిపుణులు పాల్గొని, సమగ్ర ఆధునిక చికిత్సా విధానాలపై చర్చించారు. ఇది ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్న వైద్యులకు ఎంతో దోహదం చేస్తుందన్నారు. యువతలో పెరుగుతున్న మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి బహుళ శాఖల సమన్వయం, రోగి కేంద్రిత సేవలు అత్యవసరమని అన్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఏటా 1.7 లక్షలకు పైగా ఆత్మహత్యలు : ఆర్గనైజింగ్ ఛైర్‌పర్సన్ డా.షణ్ముఖి మాట్లాడుతూ దేశంలో యువతలో మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సదస్సు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుందన్నారు. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (2022–2023) గణాంకాల ప్రకారం ప్రతి ఏడాది 13,000కు పైగా విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. రోజుకు సగటున 35 మంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా ఏటా 1.7 లక్షలకు పైగా ఆత్మహత్యలు నమోదవుతున్నాయని ప్రస్తావించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 14 శాతం యువకులు మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు అంచనా అని పేర్కొన్నారు.

సమగ్ర చికిత్సా విధానాలు అవసరం : అకడమిక్ నిపుణులు డా.సరోజ్ ఆర్య, డా.భాస్కర్ నాయుడు కూడా ప్రసంగిస్తూ ఆధారపూర్వక వైద్యం, సమిష్టి విధానాల ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ‘సమన్వయం’ అంటే సమతుల్యత, సమగ్రత ఈ సదస్సుకు ప్రధాన అంశంగా నిలిచాయి. ఒక్క విధానంపై ఆధారపడకుండా డిప్రెషన్, ఆందోళన, సోమాటిక్ డిసోసియేటివ్ సమస్యలు వంటి క్లిష్టమైన మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు అనుకూలంగా సమగ్ర చికిత్సా విధానాలు అవసరమని నిపుణులు సూచించారు. సదస్సులో మానసిక ఆరోగ్య నిపుణుల సంక్షేమంపైనా ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. స్వీయ సంరక్షణ, బర్నౌట్ నివారణ వంటి అంశాలపై చర్చించారు.

మానసిక ఆరోగ్యంపై అపోహలు తొలగించడమే కీలకం : ‘యువన్’ (యువ మానసిక ఆరోగ్యం) పై కేంద్రీకరించిన ఈ సదస్సులో హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం, మణిపాల్ అకాడమీ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్​తో పాటు వివిధ హాస్పిటల్స్ నుంచి వచ్చిన నిపుణులు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. సమగ్ర వైద్య విధానాలపై జరిగిన ప్యానెల్ చర్చ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. క్లినికల్ సమస్యలు, వాటి పరిష్కారాలపై సార్థకమైన చర్చ జరిగింది. ప్రారంభ దశలోనే గుర్తింపు, మానసిక ఆరోగ్యంపై అపోహలు తొలగించడం, అవసరమైనప్పుడు సహాయం కోరే అలవాటు పెంపొందించడం కీలకమని నిపుణులు సూచించారు.

సమగ్ర మానసిక ఆరోగ్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో : ఈ కార్యక్రమాన్ని కిమ్స్ నిర్వాహక బృందం సభ్యులు డా.షణ్ముఖి, డా.హేమలత, డా.అదితి దేవి సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు. సీపీఎస్ఐ ప్రతినిధులు డా.జమునా రాజేశ్వరన్, డా.ఎన్.సురేశ్​ కుమార్ సహకారం అందించారు. ‘సమన్వయ 2026’ సదస్సు కేవలం చర్చలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా సహకారం, నైపుణ్య అభివృద్ధి, యువతకు సమగ్ర మానసిక ఆరోగ్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగిన వేదికగా నిలిచిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

