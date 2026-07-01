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విజయవాడ సాయికృష్ణ కేసులో కీలక పరిణామం - ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లకు ఈనెల 14 వరకు రిమాండ్

సాయికృష్ణ కేసులో ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లకు ఈనెల 14 వరకూ రిమాండ్ - నానిని ఏలూరు, అశోక్​ను మచిలీపట్నం జైళ్లకు తరలింపు - నిందితుల రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక అంశాలు ప్రస్తావించిన సిట్

Two Constables Remanded in Sai Krishna Case
Two Constables Remanded in Sai Krishna Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 12:37 PM IST

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Two Constables Remanded in Sai Krishna Case : విజయవాడలోని కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ శవాన్ని సీఐ నాగరాజు సహా నిందితులంతా కూడబలుక్కుని మాయం చేశారని సిట్‌ తెలిపింది. ఈ కేసులో లొంగిపోయిన కానిస్టేబుల్స్ అశోక్‌, నాని రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక అంశాలు ప్రస్తావించింది. విజయవాడ కోర్టు ఆదేశాల మేరకు నిందితులిద్దరినీ పోలీసులు వేర్వేరు జైళ్లకు తరలించారు.

విజయవాడలో సంచలనం రేపిన సాయికృష్ణ మృతి కేసులో లొంగిపోయిన కానిస్టేబుల్స్ అశోక్, నానికి విజయవాడలోని AJMFC కోర్టు న్యాయాధికారి శ్రీకాంత్ ఈనెల 14 వరకు రిమాండ్ విధించారు. రాజమహేంద్రవరం జైల్లో సీఐ నాగరాజు ఉన్నందున వారిద్దరినీ అక్కడకు పంపొద్దన్న సిట్ విజ్ఞప్తి మేరకు నానిని ఏలూరు జైలుకు, అశోక్‌ను మచిలీపట్నం కారాగారానికి తరలించాలని ఆదేశించారు.

కూడబలుక్కుని శవం మాయం: ఈ సందర్భంగా కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్‌ అధికారులు కొన్ని అంశాలు ప్రస్తావించారు. సాయికృష్ణను కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్‌లో మే 8న రాత్రి సీఐ నాగరాజు, కానిస్టేబుళ్లు అశోక్‌, నాని, బాబూరావు హెడ్‌కానిస్టేబుల్ సాంబయ్య విచారించారని తెలిపింది. కస్టడీలో విపరీతంగా కొట్టడం వల్లే చనిపోయినట్లు వివరించింది.

నిందితులంతా కూడబలుక్కుని శవాన్ని మాయం చేసినట్లు స్పష్టం చేసింది. మే 6 నుంచి 8 వరకూ సాయికృష్ణ మూడురోజులపాటు స్టేషన్లో ఉన్నాడు. అతర్వాతే అతని ఫోన్ టవర్ లొకేషన్ ఆచూకీ లేదని రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్‌ పేర్కొంది. టాస్క్ ఫోర్స్ ఎస్.ఐ నవీన్, కానిస్టేబుళ్లు కృష్ణ,రాంబాబు,కృష్ణలంక స్టేషన్ కానిస్టేబుల్ బాబూరావుతో కూడిన బృందం సాయికృష్ణను మే6న మార్కాపురం నుంచి విజయవాడకు తెచ్చినట్లు తెలిపింది.

గంజాయి అమ్మకందారుల కోసం: మే, 8న గంజాయి అమ్మకందారులను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు సాయికృష్ణను నాని, బాబూరావు గుణదల తీసుకెళ్లినట్లు తెలిపింది. మే, 6, 8 తేదీల్లో పోలీసులు సాయికృష్ణను కొత్త ప్రభుత్వాస్పపత్రిలో చేర్చించారని, తన అనారోగ్యానికి కృష్ణలంక పోలీసులే కారణమని చెప్పాడు. సాయికృష్ణను శాంతింపజేసేందుకు అశోక్ ప్రభుత్వాసుపత్రికి వెళ్లినట్లు సాంకేతిక ఆధారాలున్నాయని రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ తెలిపింది.

విచారణలో నోరు విప్పలేదు: విచారణలో ఇద్దరు నిందితులు కొన్ని ప్రశ్నలకు నోరు విప్పలేదని, స్టేషన్లో వారి రోజువారీ విధులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకూ సమాధానాలివ్వలేదని సిట్‌ స్పష్టం చేసింది. ఐతే నిందితులు, సాక్షుల కాల్‌డేటాను విశ్లేషిస్తే కొన్ని ఆధారాలు దొరికాయని తెలిపింది. మార్కాపురం వెళ్లిన పోలీసు బృందం, సాయికృష్ణ ఫోన్ల సెల్టవర్ లొకేషన్లు మార్కాపురం పట్టణంలోని వడ్డే బజారు సెల్ టవర్ పరిధిలో ఉన్నాయని వివరించింది. అక్కడి నుంచే సీఐ నాగరాజుతో మాట్లాడారని తెలిపింది. అశోక్, నాని ఆధారాలు దొరక్కుండా తమ ఫోన్లను ధ్వంసం చేశాని సిట్ గుర్తిచింది.

నిందితులుగా కానిస్టేబుల్, హెడ్‌కానిస్టేబుల్: తాము నాగ్‌పూర్ వెళ్లామని, అక్కడ ఆర్ధిక సమస్యల కారణంగా ఫోన్లను విక్రయించామని విచారణలో చెప్పారని రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్‌ పేర్కొంది. ఎవరికి అమ్మారని లోతుగా ప్రశ్నిస్తే గుర్తు తెలియని వ్యక్తులకంటూ సమాధానాలిచ్చినట్లు తెలిపింది. ఫోన్లలోని కీలక సమాచారం బయటకు రాకుండా ఇదంతా చేశారని సిట్ భావిస్తోంది. ఈ కేసులో అశోక్, నానితో పాటు కానిస్టేబుల్ బాబూరావు, హెడ్ కానిస్టేబుల్ సాంబయ్యనూ నిందితులుగా చేరుస్తూ కోర్టులో సిట్‌ మెమోలు దాఖలు చేసింది. ఒకట్రెండు రోజుల్లో వారినీ అరెస్టు చూపి కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది.

సాయికృష్ణ కేసులో మరో ఇద్దరు అరెస్టు: విజయవాడ కృష్ణలంక సాయికృష్ణ మృతి కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లను సిట్‌ అధికారులు అరెస్ట్‌ చేశారు. కృష్ణలంక క్రైమ్‌ కానిస్టేబుళ్లు బాబురావు, సాంబయ్యను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసి ప్రశ్నించారు. అనంతరం భారీ భద్రత మధ్య ఇద్దరినీ విజయవాడ రెండో ఏసీఎం కోర్టుకు తరలించారు. కోర్టులో ఇద్దరినీ హాజరుపరిచారు. విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి ఇద్దరికీ 14 రోజుల పాటు రిమాండ్‌ విధించారు. సాంబయ్యను గన్నవరం జైలుకు, బాబురావును అవనిగడ్డ జైలుకు తరలించాలని ఆదేశించారు.

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