50 మెగావాట్లకు పైగా విద్యుత్ వాడితే రెండు కనెక్షన్లు - సీఈఆర్సీ ఉత్తర్వులు జారీ
Two Connections For High Electricity Consumers : భారీ కరెంటు వినియోగదారులకు ఇక రెండు కనెక్షన్లను ఇవ్వనున్నట్లు కేంద్ర విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది
Published : November 22, 2026 at 5:23 PM IST
భారీగా విద్యుత్ను వినియోగించే సంస్థలు జాతీయ గ్రిడ్తో నేరుగా అనుసంధానం కావడానికి వీలుగా కీలక ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. తెలంగాణ, రాజస్థాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పునరుద్ధరణీయ ఇంధన (రెన్యూవబుల్ఎనర్జీ-ఆర్ఈ) ప్రాజెక్టులకు మరిన్ని వెసులుబాట్లు కల్పించేలా నిబంధనలను సవరిస్తూ కేంద్ర విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి తాజాగా ఉత్తర్వులను జారీచేసింది.
సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టుకు భూమి లేదా బ్యాంకు గ్యారంటీతో కనెక్టివిటీ ఇవ్వొచ్చని స్పష్టం చేసింది. ఈ విద్యుత్ను తీసుకొనే రాష్ట్ర విద్యుత్ వినియోగ సంస్థలు నేషనల్ గ్రిడ్తో అనుసంధానమయ్యే అవకాశం కల్పించింది. 50 మెగావాట్లకు పైగా కరెంటు వాడుకొనే పెద్ద వినియోగదారులు లేదా సంస్థలకు ఇటు డిస్కం, అటు జాతీయ గ్రిడ్ నుంచి కనెక్షన్లను ఇస్తారు.
డిస్కంల అనుమతి తప్పనిసరి
ఈ మేరకు అంతర్రాష్ట్ర పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టంకు అనుసంధానం, జనరల్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ నియమావళి-2022కు సవరణ చేస్తూ ఈ నెల 19న గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినట్లు కేంద్ర విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి తెలిపింది. రాష్ట్రంలో కనీసం 50 మెగావాట్ల విద్యుత్ అవసరమున్న సంస్థలు ఈ వెసులుబాటును వినియోగించుకొనే అవకాశం ఉంది. ఇందుకు తెలంగాణ ట్రాన్స్కో, లేదంటే సంబంధిత డిస్కం నుంచి అనుమతి తప్పనిసరి. రెండు కనెక్షన్లకూ వర్తించే ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జీలు, క్రాస్ సబ్సిడీ సర్ఛార్జీ, అదనపు సర్ఛార్జీ, వీలింగ్ ఛార్జీలు తదితరాలను వినియోగదారులు చెల్లించాలి. సాంకేతికంగా సాధ్యమైన మేరకు స్టేట్ గ్రిడ్, నేషనల్ గ్రిడ్ రెండింటి నుంచి విద్యుత్ పొందే అవకాశం ఈ వినియోగదారులకు ఉంటుంది.
విద్యుత్ కనెక్టివిటీ పొందేందుకు గ్యారంటీ
- తెలంగాణలో 200 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 500 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టు, రాజస్థాన్లో 600 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్లను ఉదాహరణగా పేర్కొంటూ ఇవి విద్యుత్ కనెక్టివిటీ పొందేందుకు భూమి, బ్యాంకు గ్యారంటీ ఇవ్వాలని పేర్కొంది.
- లెటర్ ఆఫ్ అవార్డు లేదా విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందం ఆధారంగా పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేసుకొనే సంస్థలకు అనుసంధాన మంజూరులో వెసులుబాట్లు కల్పించింది.
బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఏర్పాటుకు వెసులుబాటు
- బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ (బెస్) ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుసంధాన నిబంధనలకు కూడా సవరణలు చేసింది. పంప్డ్ స్టోరేజీ మినహా ఇతర ఇంధన నిల్వ వ్యవస్థలకు మెగావాట్కు రూ.5 లక్షల విలువైన భూమి, లేదంటే బ్యాంకు గ్యారంటీ ఇవ్వాలనే రూల్ను పెట్టింది. బ్యాటరీ నిల్వ వ్యవస్థలను ఛార్జింగ్ చేసేందుకు హరిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించింది.
- భారీ విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు భూమి సమీకరణ అత్యంత కీలకమైన అంశం. కొత్త సవరణల ప్రకారం మాతృ సంస్థ, అనుబంధ సంస్థల మధ్య భూమి సబ్లీజు పత్రాలకు కూడా అంగీకారం తెలుపుతారు. ఒకే మాతృ సంస్థకు చెందిన అనుబంధ సంస్థల మధ్యా ఈ సౌకర్యం ఉంటుంది. లీజుకు తీసుకున్న ప్రభుత్వ భూమిని ఇతర సంస్థలకు సబ్లీజుకు ఇచ్చినా కూడా అంగీకరించే వెసులుబాటు నిబంధనల్లో ఉంది.
- విద్యుత్ గ్రిడ్ నుంచి కనెక్షన్లు పొందిన సంస్థలు నిర్దేశించిన గడువులోగా ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, భూమి సమీకరణ వంటివి ప్రక్రియలన్నీ పూర్తి చేయాలి. సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించాలి. గడువులు పాటించకపోతే కనెక్టివిటీ అనుమతిని రద్దు చేసేలా నిబంధనలను కఠినతరంగా ఉన్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం లేదా బ్యాటరీ నిల్వ కేంద్రం యాజమాన్యం మారితే, నిబంధనలకు లోబడి అనుసంధానానికీ కొత్త యజమానికి బదిలీ చేసుకునే అవకాశమూ ఉంది.
- ఈ సవరణలతో తెలంగాణలో పునరుద్ధరణీయ ఇంధన ఉత్పత్తి, బ్యాటరీ నిల్వ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు మరిన్ని పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశాలున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
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