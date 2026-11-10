'అలసిపోయి ఎక్కడున్నారో? - ఆకలికి ఆగలేక ఏం తింటున్నారో?' - చిక్కని నాగోల్ చిన్నారుల జాడ
Brothers Missing in Nagole : హైదరాబాద్లోని నాగోల్ ప్రాంతంలో ఇద్దరు చిన్నారులు వరుణ్తేజ్, మహేశ్లు తప్పిపోయి 11 రోజులైనా ఆచూకీ లభించలేదు. ఎవరికైనా సమాచారం తెలిస్తే చెప్పాలని తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 12:22 PM IST
హైదరాబాద్లోని నాగోల్ ప్రాంతంలో తప్పిపోయిన ఇద్దరు చిన్నారుల ఘటన మిస్టరీగా మారింది. నాగోల్ ప్రాంతానికి చెందిన చిన్నారులు వరుణ్ తేజ్, మహేశ్లు అక్టోబర్ 31న ఉదయం తప్పిపోయారు. 11 రోజులు గడిచినా ఇప్పటికీ వారి ఆచూకీ చిక్కడం లేదు. నాగోల్ నుంచి ఉప్పల్, రామంతాపూర్ వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 70 మందికి పైగా సిబ్బందితో కాలనీలు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో గాలిస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలిస్తున్నా, డ్రోన్లతో వెతుకుతున్నా పురోగతి కనిపించడం లేదు. దీంతో మల్కాజిగిరి పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
ఆటలాడుతూ చెరువులో పడిపోయారా?
ఏపీ ఒంగోలు ప్రాంతానికి చెందిన రవి, శిరీష దంపతులు నాగోల్ సాయిరాం నగర్లో ఉంటున్నారు. కూలీ పనులకు వెళ్లే వీరికి వరుణ్ తేజ్(8), మహేశ్(6) ఇద్దరు కుమారులు. నాగోల్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వరుణ్ నాలుగో తరగతి, మహేశ్ రెండో తరగతి చదువుతున్నారు. అక్టోబర్ 31న ఉదయం 9 అవుతున్నా చిన్నారులిద్దరూ స్కూల్కు వెళ్లలేదు. బ్యాగులు తెచ్చేందుకు తల్లి లోపలికి వెళ్లి వచ్చేలోగా పిల్లలు కనిపించలేదు. సమీప ప్రాంతాల్లో, పాఠశాలలో వెతికినా కనిపించకపోవడంతో నాగోల్ ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇద్దరూ ఉదయం స్కూల్ బయట కొద్దిసేపు తచ్చాడి స్థానిక రామాలయం వీధిలోకి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత నాగోల్ చౌరస్తా, మమతానగర్ పార్కు మీదుగా వీధుల్లోకి వెళ్లారు. అనంతరం నాగోల్ చెరువు ప్రాంతానికి వెళ్లారు. ఆటలాడుతూ చెరువులో పడిపోయారా? అనే కోణంలో వెతికినా ఆనవాళ్లు దొరక లేదు. సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించి స్థానికుల్ని ఆరా తీయగా ఉప్పల్ భగాయత్వైపు వెళ్లినట్లు తేలింది. అక్కడ సీసీ కెమెరాలు లేవు. ఆకలి అని ఇద్దరు చిన్నారులు వచ్చారని స్థానికులు ఒకరు చెప్పారు.
ఆచూకీ చెబితే రూ.20 వేల నగదు పారితోషికం - పోలీసుల ప్రకటన
మల్కాజిగిరి పోలీసులు దాదాపు 70 మంది సిబ్బందిని నియమించి రామంతాపూర్ పరిసరాల్లోని కాలనీలు, సమీప ప్రాంతాల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లి ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ సంరక్షణ, వసతి గృహాల్లోనూ వెతికారు. నాగోలు నుంచి గౌరెల్లి వరకూ మూసీ నదిలో డ్రోన్ ద్వారా అడుగడుగునా గాలించారు. రామంతాపూర్కు చేరుకోవడంతో బస్సెక్కి వరంగల్ వైపు వెళ్లొచ్చనే కోణంలోనూ పోలీసులు ఆరా తీశారు.
రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లలో వెతికారు. చిన్నారుల ఫొటోలతో కరపత్రాలు, పోస్టర్లను రద్దీ ప్రాంతాల్లో అతికించామని నాగోల్ ఇన్స్పెక్టర్ మఖ్బూల్ జానీ తెలిపారు. ఆచూకీ తెలిస్తే 8790968873, 8712662723కు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. ఆచూకీ చెబితే రూ.20 వేల నగదు పారితోషికం ఇస్తామని ప్రకటించారు.
జాడ చెప్పండి : తల్లి శిరీష
స్కూలుకు వెళ్లడం ఇష్టం లేక పిల్లలు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు. 11 రోజులైనా ఆచూకీ చిక్కకపోవడం ఆందోళనగా ఉంది. అలసి పోయి ఎక్కడున్నారో? ఆకలికి ఆగలేక ఏం తింటున్నారోనని చిన్నారుల తల్లి శిరీష కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. తమ పిల్లల ఆచూకీ తెలిస్తే చెప్పాలని తల్లిదండ్రులు దీనంగా వేడుకుంటున్నారు.