'ఎంత పనైంది బిడ్డా - స్కూల్​కు వెళ్లినా ప్రాణాలతో ఉండేవారే!'

యజమాని నిర్లక్ష్యంతోనే ఫర్నీచర్‌ దుకాణంలో ప్రమాదం - పిల్లల్ని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించిన సేల్స్‌మేన్‌, ఆటో డ్రైవర్​ సహా ఐదుగురు మృతి - బిడ్డల్ని చూసి గుండెలవిసేలా రోదించిన తల్లిదండ్రులు

Two Children Died After Furniture Fire Tragedy
Two Children Died After Furniture Fire Tragedy (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 8:32 AM IST

Nampally Furniture Shop Fire Accident : హైదరాబాద్‌ మహానగరంలోని నాంపల్లి ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఉన్న బచ్చాస్‌ ఫర్నీచర్‌ దుకాణంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ బచ్చాస్​ ఫర్నీచర్​ దుకాణంలో వాచ్​మెన్​గా పని చేస్తున్న యాదయ్య-లక్ష్మి దంపతుల పిల్లలు అఖిల్​, ప్రణీత్​ అగ్ని ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. అప్పటివరకు ఆడుతూ పాడుతూ ఉన్న తమ బిడ్డలు ప్రమాదంలో చిక్కినట్టు తెలియగానే కన్నపేగు విలవిల్లాడింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సుమారు 22 గంటల పాటు సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేసినా ఫలితం మాత్రం లేదు. ఎలాగైనా ప్రాణాలతో బయటికి వస్తారని ఎన్నో ఆశలతో ఎదురు చూసిన తల్లిదండ్రులకు చివరికి కన్నీరే మిగిలింది. ఆ ప్రమాదంలో మంటలు, తీవ్రమైన పొగలో చిక్కిన పిల్లలు నిర్జీవంగా కనిపించటంతో తట్టుకోలేకపోయారు. బడికెళ్లినా పిల్లలు బతికేవాళ్లంటూ తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా రోదించారు.

సెల్లార్లలోనే రెండు కుటుంబాలు : బచ్చాస్​ ఫర్నీచర్​ షాప్​లోని సెల్లార్​లో ఒక గదిలో యాదయ్య కుటుంబం, మరో దానిలో స్వీపర్​ బీనాబీ ఉంటున్నారు. అయితే శనివారం రోజు యాదయ్య పిల్లలు అఖిల్​, ప్రణీత్​ పాఠశాలకు వెళ్లకుండా ఇంటి వద్ద ఉన్నారు. సెల్లార్​లో మంటలు వ్యాపించినప్పుడు అక్కడ ఇనుప గ్రిల్​కు తాళం వేయడంతో పిల్లలు గదిలో మూలకు వెళ్లి కూర్చున్నారు. దీంతో ఆ పొగ తీవ్రతను తట్టుకోలేక పిల్లలు ప్రాణాలొదిలారు. ఈ పిల్లల్ని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించిన సేల్స్​మేన్​ మహ్మద్​ ఇంతియాజ్​, ఆటో డ్రైవర్​ సయ్యద్​ హబీబ్​ కూడా మృత్యువాతపడ్డారు.

పిల్లలు అఖిల్, ప్రణీత్‌లతో యాదయ్య, లక్ష్మి దంపతులు
పిల్లలు అఖిల్, ప్రణీత్‌లతో యాదయ్య, లక్ష్మి దంపతులు (Eenadu)

వెళ్లే దారిలేక - అక్కడే చిక్కుకున్న పిల్లలు : ఈ భవనంలో వాహనాల పార్కింగ్​కు వాడాల్సిన సెల్లార్లను పూర్తిగా ఫర్నీచర్​, ప్రమాదకర రసాయనాలతో నింపేశారు. అందులో ఒక్క మనిషి వెళ్లే మార్గం మినహా మిగిలిన భాగమంతా సామగ్రితో నింపేసినట్లు ఉందని పోలీస్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ర్యాంప్​, మెట్ల మార్గంలోని షట్టర్​, గ్రిల్స్​కు తాళాలు వేశారు. సెల్లార్​లో చీకటి, మంటలతో పొగ రావడం, ఆ వేడి వల్ల బయటకు వచ్చే మార్గం తెలియక బాధితులు లోపలే చిక్కుకున్నారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం జేఎన్​టీయూ నిపుణుల బృందం ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించింది.

షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తోనే మంటలు : ఈ ఘటనపై అబిడ్స్‌ ఏసీపీ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. షార్ట్‌ సర్య్కూట్‌తో మంటలు అంటుకున్నట్టు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు తెలిపారు. వాచ్‌మెన్‌ యాదయ్య ఫిర్యాదుతో యజమాని సతీశ్‌ బచ్చాపై కేసు నమోదు చేసినట్టు పేర్కొన్నారు. అన్ని విభాగాల అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో మంటలు అదుపు చేశామన్నారు. అగ్నిమాపక శాఖ, జీహెచ్‌ఎంసీ నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అగ్నిమాపక శాఖ వాహనం 25 నిమిషాల్లోపు వచ్చిందని, లోపలకు వెళ్లేందుకు అవకాశం లేక పలు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని ఏసీపీ తెలిపారు.

రూ.5 లక్షల పరిహారం : అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించిందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదం అత్యంత దురదృష్టకరమని, ఘటనలో ఐదుగురు మరణించడం బాధాకరమన్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఫర్నీచర్ దుకాణం యజమాని నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ప్రమాదం జరిగిందని తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని పేర్కొన్నారు.

బేస్​మెంట్​లో గోడౌన్​ ఏర్పాటు : ప్రమాద ఘటన జరిగిన భవనం బేస్​మెంట్​లో ఫర్నీచర్​ గోడౌన్​ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారని డీజీ తెలిపారు. సెల్లార్‌లో ఫర్నీచర్, అలాగే అక్కడ ప్రమాదకర కెమికల్స్ నిల్వ చేశారని వివరించారు. బేస్‌మెంట్‌ను పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేసినట్టు తమ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని ఆయన వెల్లడించారు. కెమికల్స్ తీవ్రత వల్ల సిబ్బంది లోపలికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉందని విక్రమ్​ సింగ్ మాన్ అన్నారు. అంతేకాదు సెల్లార్ చివర్లో రెండు రూములు ఏర్పాటు చేసుకున్నారని, మంటలు మొదలైన తర్వాత రూమ్ నుంచి ర్యాంప్​ వైపు బాధితులు వెళ్లాలనుకున్నారని, అయితే మెట్ల మార్గంలో ఐరన్ షట్టర్‌కు తాళం వేసి ఉండటం గుర్తించామని చెప్పారు. బయటకు రావడంలో విఫలమై ప్రాణాలు విడిచారని వివరించారు.

నాంపల్లి అగ్నిప్రమాదంలో ఐదుగురి మృతి - రూ.5లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

భవనం సెల్లార్‌లో ప్రమాదకర కెమికల్స్, ఫర్నిచర్ - నాంపల్లి ఘటనపై ఫైర్​ డీజీ విక్రమ్​ సింగ్ మాన్

