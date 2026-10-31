రాష్ట్రానికి చేరుకున్న కేంద్ర బృందం - తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నేడు, రేపు పర్యటన
Central Teams Visit AP: అర్నబ్ తుపాను నష్టంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను పరిశీలించి నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు ఏడుగురు సభ్యులతో కూడిన కేంద్ర బృందం రాష్ట్రానికి చేరుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:12 AM IST
అర్నబ్ తుపాను నష్టంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను పరిశీలించి నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు ఏడుగురు సభ్యులతో కూడిన కేంద్ర బృందం రాష్ట్రానికి చేరుకుంది. కేంద్ర హోంమంత్రిత్వశాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి చిత్తరంజన్ దాస్ నేతృత్వంలోని బృందం నేటి నుంచి తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించనుంది. కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో పంటలు, రహదారులు, విద్యుత్, ఇతర మౌలిక వసతులకు జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించనుంది.
రాష్ట్రానికి చేరుకున్న కేంద్ర బృందానికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆర్టీజీఎస్కు చేరుకున్న బృందానికి ఆర్టీజీ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్, ఆర్టీజీఎస్ సీఈవో ప్రఖర్ జైన్ పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అర్నబ్ తుపాను కారణంగా జరిగిన నష్టంపై వివరించారు. తుపాను తీవ్రత, వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన నష్టం, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చేపట్టిన సహాయక చర్యలపై కేంద్ర బృందానికి వివరించారు. అనంతరం రెండు బృందాలుగా విడిపోయి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించనున్నారు. ఒక బృందానికి ప్రఖర్ జైన్, మరో బృందానికి సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టర్ చక్రధరబాబు నేతృత్వం వహించనున్నారు. పర్యటన అనంతరం కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతోనూ కేంద్ర బృందం సమావేశమయ్యే అవకాశముంది.
కరవుపై పరిశీలనకు మరో కేంద్ర బృందం : మరోవైపు రాష్ట్రంలో కరవుపై పరిశీలనకు మరో కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. ఖరీఫ్లో కరవు పరిస్థితుల అధ్యయనానికి కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ చిన్మయ్ గోట్మారే నేతృత్వంలోని బృందం సోమ, మంగళవారాల్లో కరవు ప్రభావిత జిల్లాలైన శ్రీసత్యసాయి, అనంతపురం, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో పర్యటన చేయనున్నారు. 10 మంది సభ్యులు రెండు బృందాలుగా క్షేత్రస్థాయిలో రైతులతో మాట్లాడి కరువు పరిస్థితి విశ్లేషణ చేయనున్నారు. ఖరీఫ్-2026 లో 283 మండలాల్లో తీవ్ర కరవు, 105 మధ్యస్థ కరవు మండలాలుగా ఇప్పటికే ప్రకటించారు. బుధవారం ఈ బృందం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉంది.
- నవంబరు 2న ఉదయం 10.30గంటల నుంచి 12 గంటల మధ్య కరవు బృందం సభ్యులు అనంతపురం కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ ఆనంద్తో సమావేశమవుతారు. మధ్యాహ్నం 12.30కు ఆత్మకూరు మండలం పంపనూరులో పొలాలను పరిశీలించి, రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహిస్తారు. అనంతరం దెబ్బతిన్న కంది, పెసర ఆముదం వంటి పంటలతో పాటు రైతు సేవ కేంద్రం, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను పరిశీలిస్తారు. 1.15కు ఆత్మకూరు ప్రాథమిక సహకార సొసైటీకి చేరుకొని పశుసంపద, గడ్డి లభ్యతపై తెలుసుకుంటారు. 3.15కు కళ్యాణదుర్గం మండలంలో భూగర్భజలాలు, పాల డెయిరీ పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకుంటారు. 4.00కు కళ్యాణదుర్గం మండలం ములకనూరులో కంది, టమాటా రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు అనంతపురం చేరుకొని బస చేస్తారు.
- 3వ తేదీ ఉదయం 9.30-10 గంటల వరకు బత్తలపల్లిలో ఆముదం రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహిస్తారు. 10.25కు గుమ్మలకుంటలో ఎండిపోయిన చీనీ తోటను రైతులతో కలిసి పరిశీలిస్తారు. 10.45కు దంపెట్ల రైతులతో ముఖాముఖి, ఉలవల పంట పొలాన్ని చూస్తారు. 11.40కు రామానుజులపల్లిలో రైతులతో ముఖాముఖి, పొలాలు, ఎంఐ ట్యాంకును పరిశీలిస్తారు. మధ్యాహ్నం 12.10కు ముదిగుబ్బకు చేరుకొని రైతులతో ముఖాముఖి, వేరుసెనగ, కంది పంట పొలాలను పరిశీలిస్తారు. ఆతర్వాత రోడ్డు మార్గాన విజయవాడకు బయలుదేరి వెళ్తారు.