రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో బోల్తా పడ్డ బస్సులు - 35 మందికి గాయాలు

కాకినాడ జిల్లా బస్సు ప్రమాదానికి డ్రైవర్​ నిద్రమత్తే కారణం - డ్రైవర్​కు ఫిట్స్​ రావడంతో విజయనగరం జిల్లా ప్రమాదంలో ప్రమాదం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 9:02 AM IST

3 Min Read
Two buses overturned in several Places in AP: ఏపీలో రెండు ప్రాంతాల్లో వేర్వేరుగా జరిగిన ప్రమాదాల్లో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న రెండు బస్సులు బోల్తా పడ్డాయి. కాకినాడ, విజయనగరం జిల్లాల్లో సంభవించిన ఈ ప్రమాదాల్లో దాదాపు 35 మందికి గాయాలయ్యాయి.

కాకినాడ జిల్లా, గొల్లప్రోలు మండలం, చేబ్రోలు గ్రామ శివారులో 216 జాతీయ రహదారి పక్కన సోమవారం వేకువజామున ప్రైవేట్​ ట్రావెల్​ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మందికి గాయాలయ్యాయి. వీరిని వెంటనే స్థానికులు పిఠాపురం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. శ్రీకాకుళం నుంచి భీమవరం వెళ్తున్న బస్సు రహదారి పక్కన ఉన్న ఓ కటౌట్‌ను ఢీకొట్టింది. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్‌ హఠాత్తుగా బ్రేకు వేశారు. ఈ క్రమంలో రోడ్డు అంచుకు వెళ్లిన బస్సు పక్కనే ఉన్న పొలంలో బోల్తా పడింది.

డ్రైవర్ నిద్రమత్తే కారణం: దాంతో వెనుక వచ్చిన మరో బస్సులోని వారు బోల్తాపడిన బస్సు అద్దాలను వెంటనే పగలగొట్టి ప్రయాణికులను బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో బస్సులో 20 మంది ఉన్నారు. ప్రయాణికుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేశారు. బస్సు బయలుదేరాక మార్గం మధ్యలో రెండుసార్లు అదుపు తప్పబోయినట్లు ప్రయాణికులు చెప్పారు. బస్సులో ఒక డ్రైవరు మాత్రమే ఉన్నాడనీ, అతను నిద్రమత్తులోకి వెళ్లడంతో ప్రమాదం సంభవించిందని ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌కు ఫిట్స్‌: విజయనగరం జిల్లా, గరివిడి మండలం, కాపుశంభాం కూడలి సమీపంలో సోమవారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా పడింది. ఆ సమయంలో డ్రైవర్, కండక్టర్‌ సహా 87 మంది ఉన్నారు. ఇందులో ఏడుగురు తీవ్రంగా, 18 మంది స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. విజయనగరం డిపో పల్లెవెలుగు బస్సు రాజాం నుంచి విజయనగరం వెళ్తోంది. అయితే డ్రైవర్‌ అప్పల గురువులకు ఫిట్స్‌ రావడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు స్థానికుల సాయంతో బస్సు అద్దాలు పగులగొట్టుకుని ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. క్షతగాత్రులను చీపురుపల్లి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. డ్రైవర్‌ సాయంత్రం వరకు అపస్మారక స్థితి నుంచి బయటపడలేదు. దాంతో వెంటనే ఆయనను మెరుగైన చికిత్స కోసం విజయనగరానికి తరలించారు.

సరైన శిక్షణ, విశ్రాంతి లేకపోవడంతో: సరైన శిక్షణ, అనుభవం, అర్హత లేకపోయినా కొంతమంది ప్రైవేట్​ బస్సులను నడుపుతున్నారు. రయ్‌ రయ్‌మంటూ దూసుకెళ్తున్నారు. సిగ్నల్స్, రోడ్డు భద్రత నిబంధనలపై కనీస అవగాహన ఉండడం లేదు. వీటి లోపాలు వల్ల ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. తక్కువ జీతానికే వస్తారన్న అత్యాశతో యజమానులు వీరిని ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటున్నారు. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు.

ఇటీవల కర్నూలు, అల్లూరి జిల్లాలో జరిగిన ప్రైవేటు బస్సుల ప్రమాదాలు అందర్నీ కలచివేశాయి. రెండు ఘటనల్లో 28 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. ఇటువంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు అధికారులు దృష్టి సారించాలి. డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించాలి: ఏదైనా ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఎక్కితే ప్రయాణికులకు ముందుగా అత్యవసర ద్వారం ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి. ప్రతి సీటు వద్ద ఒక సుత్తి ఉంచాలి. అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే సుత్తితో కిటికీ అద్దం ఎలా పగలగొట్టాలి, బయటకు దూకి ప్రాణాలు ఎలా కాపాడుకోవాలనే దానిపై అవగాహన కల్పించాలి.

ఆర్టీసీ విధానాలు అమలు చేస్తే మేలు: ఆర్టీసీకి సంబంధించి రాష్ట్రంలో జోనల్‌ ఉద్యోగుల శిక్షణ కళాశాలలు ఉన్నాయి. విజయనగరంలోనే జోన్‌-1 కళాశాల ఉంది. ఈ పరిధిలోని వారు ఇక్కడే చక్కని తర్ఫీదును పొందుతారు. ఈ కేంద్రానికి​ 6 నుంచి 12 నెలల వ్యవధిలో ప్రతి డ్రైవర్ వెళ్తారు. రెండు రోజుల పాటు వివిధ అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తారు.

