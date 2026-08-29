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వేపచెట్టు కోసం వివాదం - సూర్యాపేట జిల్లాలో ఇద్దరి దారుణహత్య

వేపచెట్టుపై రెండు కుటుంబాలకు 25 ఏళ్లుగా వివాదం - తన తండ్రి సహా మరో వ్యక్తిని హత్య చేసిన నిందితుడు - ఘటనాస్థలికి వెళ్లిన ఎస్​ఐ పైనా దాడి

Neem Tree Dispute Lead To Two Murders ERRAGATTU THANDA
ఎర్రగట్టు తండాలో వేపచెట్టు వివాదంతో ఇద్దరి హత్య (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 1:24 PM IST

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Neem Tree Dispute Lead To Two Murders : సూర్యాపేట జిల్లాలో వేపచెట్టు వివాదం కాస్త ఇద్దరి హత్యకు దారితీసింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఘర్షణను నియంత్రించేందుకు వెళ్లిన పోలీసు సిబ్బందిపైనా రాళ్లదాడి జరిగింది. మేళ్లచెరువు మండలం ఎర్రగట్టు తండాలో అమరబోయిన వెంకటేశ్వర్లు, సైదా కుటుంబాల మధ్య 25 ఏళ్లుగా వేపచెట్టుకు సంబంధించి వివాదం నడుస్తోంది. అప్పటి నుంచి అనేక సందర్భాల్లో ఈ విషయంలో గొడవలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తాజాగా ఈ వివాదం కాస్త ముదిరి ఏకంగా ఇద్దరి ప్రాణాలు తీసేందుకు దారితీసింది.

గొడవగా చిత్రీకరించేందుకు యత్నం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం భూక్య సైదా కుమారుడు రాము తొలుత వెంకటేశ్వర్లును గొడ్డలితో నరికి చంపాడు. అనంతరం తన తండ్రి భూక్య సైదాను కూడా గొడ్డలితో దాడి చేసి దారుణంగా హతమార్చాడు. వెంకటేశ్వర్లును చంపిన విషయం బయటకు పొక్కకుండా తండ్రి పైనా రాము దాడి చేసి చంపేశాడు. వెంకటేశ్వర్లు, భూక్య సైదా మధ్య గొడవ జరిగినట్లుగా చిత్రీకరించేందుకు రాము యత్నించాడు. హత్య విషయం తెలిసిన గ్రామస్థులు భూక్య రాము, అతని కుటుంబంపై దాడికి దిగారు.

ఎస్​ఐపై కూడా రాళ్లతో దాడి : ఈ ఘర్షణ, హత్యల విషయంపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు తండాకు వెళ్లారు. అయితే గ్రామస్థులు మేళ్లచెరువు ఎస్ఐ నవీన్‌ పైనా రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో ఎస్​ఐ తలకు గాయమైంది. దీంతో వెంటనే ఎస్​ఐను హుజూర్‌నగర్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, హత్యలకు గల పూర్తి కారణాలు, ఘటనకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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