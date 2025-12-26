ఆలోచన, కృషి, పట్టుదల - బిజినెస్లో సక్సెస్ సాధించిన అన్నదమ్ములు
దేశీ పారిశ్రామికవేత్తలతో వ్యాపార ఒప్పందం - శ్రీ గంగా పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ పేరుతో స్టార్టప్ ఏర్పాటు - తల్లిదండ్రుల సహకారంతో పేపర్ కప్స్ స్టార్టప్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 2:11 PM IST
Brothers Success in Paper Cups Business Yuva Story : కాగితపు పేట్లు, కప్పులు. ప్రస్తుతం టీ కొట్టు నుంచి అన్ని వేడుకల్లో వీటి వాడకం తప్పనిసరి. ప్లాస్టిక్ నిషేధం నేపథ్యంలో వీటి ప్రాధాన్యత అంతలా పెరిగింది. ఈ రంగాన్నే స్టార్టప్గా ఎంచుకుని ముందుకు సాగుతున్నాడు ఆ యువకుడు. కాగితపు కప్పులేంటి? పరిశ్రమ ప్రత్యేకతేంటి? అనుకుంటున్నారా? విశాఖ CII సమ్మిట్లో 5 దేశాల పారిశ్రామిక వేత్తలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నా డు. IIMలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా ఆ కుర్రోడి కాగితపు కప్పు ఉండాల్సిందే. అంతేకాదు AP MSME పోర్టల్లో కనిపించే ఔత్సాహిక యువ పారిశ్రామికవేత్తల్లో అతగాడు ఒకడు. మరి స్టార్టప్ వెనకున్న కృషి, తదితర అంశాలు తెలుసుకుందాం.
శ్రీ గంగా పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ : ఇదేంటి పూరిపాకలా ఉంది ఇందులో స్టార్టప్ ఎలా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అవును మరి ఇదొక కాగితపు కప్పులు తయారు చేసే యూనిట్. ఈ స్టార్టప్ వెనుక బీటెక్ చదివిన ఇద్దరు సోదరుల ఆలోచన, కృషి, పట్టుదల, మార్కెటింగ్ నైపుణ్యాలు దాగి ఉన్నాయి. శ్రీ గంగా పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ పేరుతో స్టార్టప్ ఏర్పాటు చేసి విశాఖలో ఇటీవల జరిగిన పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్లో మలావీ, న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక, నేపాల్, జింబాబ్వే దేశాల పారిశ్రామికవేత్తలతో ఒప్పందం కదుర్చుకున్నారు.
బీటెక్ పూర్తి చేసి : ఈ అన్నదమ్ముల పేర్లు పవన్, సతీష్. విజయనగరం జిల్లా దెందేరుకు చెందిన ముసలినాయుడు, కనకలక్ష్మీ దంపతుల కుమారులు. వీరిద్దరూ బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగవేటలో పడకుండా వ్యాపారం చేయాలని భావించారు. తల్లిదండ్రుల సహకారంతో పేపర్ కప్స్ స్టార్టప్ని స్థాపించారు. మెుదట్లో కొంత ఒడిదొడుకులు ఎదురైనా పట్టుదలతో ముందుకు సాగారు. ఈ క్రమంలో 2 ఏళ్లలో కోటి రూపాయల టర్నోవర్ సాధించారు. అంతేకాదు గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి కల్పించారు.
"ప్లాస్టిక్ వినియోగంలో నెలకొన్న దుష్పరిణామాలు, అనారోగ్యానికి దారి తీస్తున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా కాగితపు కప్పులు, పేట్ల తయారీ, వినియోగం భారీగా పెరిగింది" - సతీష్, యువ పారిశ్రామికవేత్త
దేశీ పారిశ్రామికవేత్తలతో వ్యాపార ఒప్పందం : ఇతరుల కంటే భిన్నంగా ముందుకు సాగడమే లక్ష్యంగా మార్కెట్కు అనుగుణంగా, వినియోగదారుల అభిరుచల మేరకు కాగితపు కప్పులు తయారు చేస్తున్నాడు. వ్యాపారంలో నైపుణ్యాలను జోడించి బిజినెస్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు. విశాఖ IIM నిర్వహించే ప్రతి కార్యక్రమంలో శ్రీగంగా పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటుందని సతీష్ తెలిపారు. ఇటీవల జరిగిన CII సదస్సులో పాల్గొని విదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలతో వ్యాపార ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. దేశంలో ఎక్కడ సమ్మిట్ జరిగినా NRDC, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు, రాష్ట్ర MSME నుంచి ఆహ్వానాలు ఉండటం మరో విశేషం. అంతేకాదు అధికార పోర్టల్లోనూ ఏపీ ఔత్సాహిక యువ పారిశ్రామికవేత్తగా స్థానం దక్కించుకున్నాడు.
రూ.50 లక్షల పెట్టుబడితో ప్రారంభించి : తొలుత రూ.50 లక్షల పెట్టుబడితో మెుదలైన పరిశ్రమ నేడు అంతర్జాతీయ సదస్సులో పాల్గొంటుంది. కంపెనీలో ఉత్పత్తి, యంత్రాల నిర్వహణ, కార్మికుల వేతనాలు తదితర వ్యవహారాలన్నీ పవన్ పర్యవేక్షిస్తున్నాడు. ఇక సతీష్ మార్కెటింగ్లో మెలకువలు నేర్చుకొని స్టార్టప్ని అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు. అలాగే విశాఖ IIM విద్యార్థులకు బిజినెస్ పాఠాలు బోధిస్తూ యువ పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగడానికి దోహదపడుతున్నాడు.
వ్యాపారాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యం : యువత ఉద్యోగిగా మారడం కాదు ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలని పవన్ తెలిపారు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, అధ్యాపకుల సూచనలతో వ్యాపారంలో లక్ష్యం దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు. సాధారణ విద్యార్థి ఎంట్రప్రెన్యూర్ కావడం గొప్ప విషయమని MVGR కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ శేఖర్ పేర్కొన్నారు. వేదిక ఎదైనా వీరికంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. శ్రీగంగా పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చిన భరోసాతో వ్యవసాయం, పశుపోషణ, గొర్రెల పెంపకంలోనూ రాణిస్తున్నారీ అన్నదమ్ములు. భవిష్యత్తులో వ్యాపారాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయడమే తమ లక్ష్యమంటున్నారు.
