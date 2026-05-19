హైదరాబాద్లో అరగంట ప్రయాణం - ఇకపై 5 నిమిషాల్లోనే : స్టీల్ బ్రిడ్జితో ట్రాఫిక్కు చెక్
ఏళ్లకు ఏళ్లుగా ట్రాఫిక్ సమస్యతో నరకం చూస్తోన్న వాహనదారులు - సంతోశ్నగర్-చంచల్గూడ, మూసారాంబాగ్, అలీకేఫ్ ప్రాంతాల్లో త్వరలోనే అందుబాటులోకి - రెండు బ్రిడ్జిలను జూన్ నెలాఖరు లేదా జులై మొదటి వారంలో ప్రారంభించనున్న జీహెచ్ఎంసీ
Published : May 19, 2026 at 12:23 PM IST
Santoshnagar Moosarambagh Bridges in Hyderabad : మనం అరగంట చేసే ప్రయాణం ఐదు నిమిషాలకు తగ్గితే ఎలా ఉంటుంది? నిజానికి చెప్పాలంటే వాహనదారులకు అంతకు మించిన సంతోషం మరొకటి ఉండదు! ఏళ్లకు ఏళ్లుగా ట్రాఫిక్ సమస్యతో నరకం చూస్తోన్న హైదరాబాద్ నగరంలోని సంతోశ్ నగర్, చంచల్గూడ ప్రాంత ప్రజల తీవ్రమైన సమస్య మరికొన్ని రోజుల్లో తీరబోతుంది. అలాగే పిలిస్తే పలికేంత దూరంలో ఉన్న మూసారాంబాగ్, అలీకేఫ్ ప్రాంతాల మధ్యనున్న మూసీ నదిపై వంతెన పనులు జరుగుతుండటంతో నది దాటేందుకు వాహనదారులు సగటున 5 కిలో మీటర్లు అదనంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. వారి కష్టాలకూ త్వరలో బ్రేక్ పడబోతోంది. ఈ రెండు బ్రిడ్జిలను జూన్ నెలాఖరు లేదా జులై మొదటి వారంలో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
85 శాతం పనులు పూర్తి : చంచల్గూడ జైలు జంక్షన్ నుంచి సంతోశ్నగర్ వరకు 3.32 కిలోమీటర్లు పొడవున రూ.620 కోట్లతో నిర్మిస్తోన్న ఉక్కు బ్రిడ్జి పనులు భూ సేకరణ, నిధుల సమస్యతో రెండేళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ దీనిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి నిధుల సమస్యను పరిష్కరించి పనుల్లో వేగం పెంచారు. వారానికోసారి ముఖ్య ఇంజినీరు సహదేవ్ రత్నాకర్తో నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై సమీక్షలు చేస్తున్నారు. 85 పిల్లర్లుండగా, 74 పిల్లర్లపై స్లాబు పనులు పూర్తయినట్లు సీఈ రత్నాకర్ వివరించారు. మొత్తంగా 85 శాతం పనులు పూర్తయినట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం సైదాబాద్ నుంచి సంతోశ్ నగర్ వైపు వెళ్లేందుకు మూడు ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను దాటాల్సి ఉంది. ఈ ఫ్లై ఓవర్ అందుబాటులోకి వస్తే నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్స్ నుంచి ఒవైసీ ఆస్పత్రి వరకు ఉన్న 6 కిలో మీటర్ల రోడ్డు మార్గంపై ట్రాఫిక్ సమస్యలు 90 శాతం వరకు తగ్గుతాయి.
చకచకా మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి : అంబర్పేట్ అలీ కేఫ్, మూసారాంబాగ్ మధ్య రాకపోకల కోసం మూసీ నదిపై రూ.52 కోట్లతో నిర్మిస్తోన్న రెండు హై లెవల్ బ్రిడ్జిల్లో ఒక వంతెన పనులు జూన్ చివరికి మొత్తం పూర్తవుతాయని జీహెచ్ఎంసీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. అంబర్పేట్ నుంచి మలక్పేట్ వైపు వెళ్లే వాహనాల కోసం నిర్మిస్తోన్న ఈ వంతెన పనులు ఇప్పటి వరకు 72 శాతం పూర్తయినట్లు సీఈ రత్నాకర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేయడంతో వాహన దారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాహనదారులు గోల్నాక బ్రిడ్జి వరకు అదనంగా ప్రయాణం చేసి గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో 5 కిలో మీటర్ల దూరం పెరుగుతోంది. బ్రిడ్జి పనులు 48 శాతం పూర్తయ్యాయి.
