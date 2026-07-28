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'మా దగ్గర తీసుకున్న కమీషన్​ ఇచ్చేయండి' : ఒకే పనికి 2 బిల్లులు - అధికారులకు కాంట్రాక్టర్ల ఝలక్

ఆపరేటర్​ కమీషన్​ కోసం రెండు బిల్లులకు డబ్బులు - 78 మంది లైసెన్సులను నిలిపేసిన జీహెచ్‌ఎంసీ - తీసుకున్న 10 శాతం కమీషన్ ఇచ్చేయండంటూ అధికారులకు షాక్​ ఇచ్చిన కాంట్రాక్టర్లు

GHMC
GREATER HYDERABAD MUNICIPAL CORPORATION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 1:54 PM IST

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Staff Corruption In GHMC Finance Department : ఒకే పనికి రెండుసార్లు బిల్లులు చెల్లించిన అధికారులకు ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్లు ఝలక్‌ ఇస్తున్నారు. అవినీతి జరిగినట్లు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి రావడంతో అడ్డదారిలో వెళ్లిన ప్రజా ధనాన్ని రికవరీ చేయాలని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్ణయించింది. అయితే రెండో బిల్లులో తీసుకున్న 10 శాతం కమీషన్‌ డబ్బును అధికారులూ తిరిగివ్వాలని కాంట్రాక్టర్లు పట్టుబడుతున్నారు. అలాగే జీహెచ్​ఎంసీ అడుగుతున్న వడ్డీ డబ్బును చెల్లించలేమని చెబుతున్నారు.

బల్దియా చరిత్రలో మొదటిసారి : కమీషన్, వడ్డీ డబ్బుతో కాంట్రాక్టర్లు రికవరీ ప్రక్రియపై మెలిక పెట్టడంతో శాఖాపరమైన చర్యల పేరుతో ఫైనాన్స్‌ విభాగం 78 మంది లైసెన్సులను హోల్డ్​లో పెట్టింది. ఆయా కాంట్రాక్టర్లకు ఇకపై జీహెచ్‌ఎంసీ ద్వారా బిల్లుల చెల్లింపు జరగకుండా ముందస్తుగా చర్యలు తీసుకుంది. జీహెచ్​ఎంసీ చరిత్రలో ఇంత మంది కాంట్రాక్టర్లపై ఒకేసారి చర్యలు తీసుకోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.

కమిషనర్‌ లేఖలతో : అనారోగ్యం, తమ పిల్లల వివాహం, ఇతరత్రా అత్యవసర కారణాలు చూపుతూ తమకు వెంటనే బిల్లులు చెల్లించాలని అభ్యర్థిస్తూ కొందరు గుత్తేదారులు జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్‌ ఆర్వీ కర్ణన్​​కు లేఖ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో కొన్నింటిని కమిషనర్‌ పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. దీంతో ఆయా గుత్తేదారులకే రెండుసార్లు వర్క్​ బిల్లుల చెల్లింపు జరిగింది. దీనికి కారణం కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్‌ చేతివాటమేనని తెలుస్తోంది.

ఏళ్లకు ఏళ్లుగా ఫైనాన్స్‌ విభాగంలో పని చేస్తోన్న పొరుగు సేవల సిబ్బంది కమిషనర్‌ సిఫార్సును సొమ్ము చేసుకున్నాడు. కమిషనర్‌ సిఫార్సు లేఖతో కాంట్రాక్టర్ బిల్లును చెల్లింపునకు పంపించి, ఆయా కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులను వరుస క్రమంలోనూ కొనసాగించారు. ఫైనాన్స్‌ విభాగం సలహాదారు, అదనపు కమిషనర్, కమిషనర్‌ కూడా రెండు బిల్లులకు గుడ్డిగా ఆమోదం తెలిపారు. దాంతో ఒక్కో కాంట్రాక్టరుకు రెండుసార్లు నగదు ట్రాన్స్​ఫర్ అయ్యింది.

మొత్తం ఆపరేటరే చేశాడు! : కాంట్రాక్టర్ల బ్యాంకు ఖాతాలో రెండోసారి బిల్లుకు సంబంధించిన డబ్బులు జమ కాగానే కొందరు కాంట్రాక్టర్లు ఫైనాన్స్‌ విభాగానికి సమాచారం ఇచ్చారు. కానీ 10 శాతం కమీషన్‌ తీసుకున్న కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్, మీకేం కాదంటూ వారికి బదులు సమాధానం ఇచ్చాడు. అధికారులకు సైతం కమీషన్‌లో వాటాలు పంచాడు. ఈ విషయంలో చివరకు న్యాయపరమైన చిక్కులొస్తాయని కొందరు ఏడాది కిందటే బ్యాంకులో డబ్బు తిరిగి జమ చేయగా, సుమారు వంద మంది కాంట్రాక్టర్లు ఆపరేటర్‌ మాట విని అలాగే మౌనంగా ఉండిపోయారు.

ఐటీ విభాగంతో బయటపడ్డ రెండు బిల్లుల కథ : ఇటీవల ఇన్​ఫర్​మేషన్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్​మెంట్ అదనపు కమిషనర్‌ రాధికా గుప్తా మూడు కార్పొరేషన్లు హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజ్​గిరి పరిధిలో ఇప్పటి వరకు చెల్లించిన బిల్లులను సరిచూడటంతో రెండు బిల్లుల కథ కదిలింది. దీంతో కంగుతిన్న ఫైనాన్స్‌ డిపార్ట్​మెంట్ దిద్దుబాటు చర్యలను ప్రారంభించింది. వడ్డీతో సహా రెండోసారి బ్యాంకులో పడిన డబ్బును తిరిగి చెల్లించాలని కాంట్రాక్టర్లకు సూచించగా, కొందరు అందుకు అంగీకరించారు. మరికొందరు తాము ఇచ్చిన కమీషన్‌ డబ్బును తిరిగివ్వాలని, కమీషన్ తీసుకున్న అధికారులను డిమాండ్‌ చేస్తుండటం గమనార్హం.

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