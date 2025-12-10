తిరుపతి జాతీయ సంస్కృత వర్సిటీలో విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడి - ఇద్దరు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు అరెస్టు
విద్యార్థినిని ప్రలోభ పెట్టి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ - కిటికీ నుంచి వీడియో తీసిన సహోద్యోగి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 4:37 PM IST
2 Asst Professors Arrested In National Sanskrit University in Sexual Assault Case : 'విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడి, విద్యాబుద్దులు నేర్పించాల్సిన గురువే వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు' ఇలాంటివి వార్తల్లో తరచూ చూస్తున్నాం. ఈ ఘటనలపై పలువురు స్పందిస్తూ పవిత్రమైన వృత్తికే అవమానకరం అని వాపోతున్నారు. కానీ రోజు రోజుకీ ఇటువంటి దారుణాల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. చిన్నారుల నుంచి యువతుల వరకు తాము చదువుకునే చోట, పని చేసే కార్యాలయంలో ఎక్కడో ఒక ప్రాంతంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో ఇలాంటివి ఎదుర్కొంటున్నారు. కొందరు ధైర్యంగా బయటపెట్టి విముక్తులవుతున్నారు. కానీ మరికొందరు బాధితులు మానసికంగా కుంగిపోతూ భవితవ్యాన్ని చీకటి చేసుకుంటున్నారు. ఇటువంటి ఘటనే తాజాగా తిరుపతి జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో నెలకొంది.
కార్యాలయ గదిలో విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడి : తిరుపతి డీఎస్పీ భక్తవత్సలం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తిరుపతి జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన యువతి (27) బీఈడీ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతోంది. వర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డా. లక్ష్మణ్ కుమార్ తన ఉద్యోగం అడ్డుపెట్టుకుని విద్యార్థినిని ప్రలోభ పెట్టారు. తన కార్యాలయ గదిలో ఆ విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను అదే విభాగానికి చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డా. ఎ. శేఖర్రెడ్డి కార్యాలయ కిటికీ నుంచి వీడియో తీశారు. అనంతరం వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెడతామంటూ విద్యార్థినిని శారీరకంగా, మానసికంగా వేధింపులకు గురి చేశారు.
విద్యార్థిని వర్సిటీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయగా అంతర్గత విచారణ కమిటీని నియమించి డా. లక్ష్మణ్కుమార్ను సస్పెండ్ చేశారు. అనంతరం వర్సిటీ ఇన్ఛార్జి రిజిస్ట్రార్ రజనీకాంత్ శుక్లా ఫిర్యాదు చేయడంతో తిరుపతి పడమర పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. డీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు జరిపారు. సీఐ మురళీమోహన్ ఆధ్వర్యంలోని పోలీసు బృందం బాధితురాలి స్వగ్రామానికి వెళ్లి ఆమె వాంగ్మూలాన్ని రికార్డు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన ఆచార్యుడు అతడికి సహకరించిన మరో ఆచార్యుడిని పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు.
వర్సిటీలో ఘటనపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సీరియస్ : తిరుపతి సంస్కృత వర్సిటీలో ఓ విద్యార్థినిపై ఇద్దరు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు అఘాయిత్యానికి పాల్పడిన ఘటనపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సీరియస్ అయింది. కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ మంగళవారం తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని ఆదేశించారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు, తదుపరి తీసుకున్న చర్యలు, వర్సిటీలో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీపై క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసి నివేదిక అందించాలని కమిషన్ సభ్యురాలు రుకియాబేగంను శైలజ ఆదేశించారు. ఈ ఘటనతో విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణాల్లో విద్యార్థినుల భద్రత, వేధింపుల నివారణ చర్యలపై బలమైన యంత్రాంగం అవసరమని మహిళా కమిషన్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది.
