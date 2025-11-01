లడ్డూ ఆశచూపి నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై అఘాయిత్యం - పోలీసుల అదుపులో ఇద్దరు నిందితులు
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో దారుణ ఘటన - చిన్నారితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - రిమాండ్కు తరలింపు
Published : November 1, 2025 at 2:49 PM IST
Two men Arrent in Pocso case : మద్యం సేవించిన మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తుల అరాచకానికి అభంశుభం తెలియని నాలుగేళ్ల చిన్నారి నరకం చూసింది. ఈ దారుణ ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని చౌటుప్పల్ పురపాలిక పరిధిలో శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది. ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రం అలహాబాద్కు చెందిన దంపతులు 3 నెలల క్రితం ఇక్కడకు వలస వచ్చారు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. కుటుంబ పెద్ద పెయింటింగ్ కాంట్రాక్టర్ వద్ద కూలీగా పని చేస్తున్నారు.
వారి నివాసానికి ఎదురుగానే మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన దినేశ్ కోల్(46), శివరాజ్ కోల్(45) అనే వారు ఉంటారు. వారు ఓ కెమికల్ పరిశ్రమలో దినసరి కూలీలుగా పని చేస్తున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం వారి ఇంటి ఎదురుగా ఉండే నాలుగేళ్ల చిన్నారి తోబుట్టువులతో కలిసి ఆడుకుంటోంది. ఆ సమయంలో లడ్డూ ఇప్పిస్తానని చెప్పి దినేశ్ కోల్, శివరాజ్ కోల్ తమ ఇంట్లోకి ఎత్తుకెళ్తుండగా ఓ బాలిక చూసింది. కొద్దిసేపటికి చిన్నారి కేకలు వేయడంతో ఆమె తల్లి విని ఇంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చింది. చూసిన బాలిక దినేశ్, శివరాజ్ తీసుకెళ్లారని ఆమెకు చెప్పింది.
నిందితులు రిమాండ్కు తరలింపు : స్థానికులు తలుపులు పగులగొట్టి చూడగా చిన్నారిపై వారు అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లుగా గమనించి వెంటనే డయల్ 100 నంబరుకు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించారు. చౌటుప్పల్ ఏసీపీ మధుసూదన్రెడ్డి, ఇన్స్పెక్టర్ మన్మథకుమార్ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చిన్నారిని చికిత్స నిమిత్తం చౌటుప్పల్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కు తరలించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం హైదరాబాద్లోని నిలోఫర్ హాస్పిటల్కు పంపించారు. నిందితులిద్దరూ బాగా మద్యం సేవించినట్లుగా తెలిసింది. తన కుమార్తెపై దినేశ్, శివరాజ్ అత్యాచార యత్నానికి పాల్పడ్డారని చిన్నారి తల్లి చౌటుప్పల్ పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. మెడికల్ రిపోర్టు ఆధారంగా తమ దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు. అనంతరం నిందితులను రిమాండ్కు తరలించారు.
తెలిసిన వారే కాటేస్తున్నారు : స్వేచ్ఛగా ఎదగాల్సిన బాల్యాన్ని కొంతమంది తమ చేష్టలతో అభద్రతా భావంలోకి నెట్టేస్తున్నారు. అభం శుభం తెలియని చిన్న పిల్లలకు మాయమాటలు చెప్పి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు ఏదో చోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. బాలలపై దారుణాలకు ఒడిగడుతున్న ప్రబుద్ధుల్లో పొరుగు వారు, బంధువులే కాకుండా కుటుంబీకులు, విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన వారు సైతం ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవలే పలు పోక్సో కేసుల్లో నిందితులను కోర్టులు కఠిన శిక్షలు విధించాయి. అయినా రాష్ట్రంలో ఏదో చోట ఇలాంటి ఘటనలు జరగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి : ఇంటా, బయటా, చదివే చోట జాగ్రత్తగా ఎలా మసలుకోవాలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు తెలియజేయాలని పోలీసు అధికారులు తరచూ చెబుతూనే ఉన్నారు. మరోవైపు పలుచోట్ల గుడ్టచ్ బ్యాడ్టచ్పై అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఎవరికి సమస్య ఉన్నా నేరుగా షీ టీమ్, డయల్-100ను గానీ, పోలీస్ స్టేషన్లో గానీ సంప్రదించాలని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. చిన్ననాటి నుంచి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు గుడ్టచ్, బ్యాడ్టచ్పై తప్పనిసరిగా అవగాహన కల్పించాలి. ఎవరైనా ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించినట్లుగా గుర్తిస్తే తమతో పంచుకోవాలని తల్లిదండ్రులు ధైర్యాన్నివ్వాల్సిన అవసరం ఉంది.
చిన్నారులపై ఇంకెన్నాళ్లీ దారుణ ఆకృత్యాలు! - అధికశాతం ఘటనల్లో తెలిసిన వారే తెగబడుతున్నారు