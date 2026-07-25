ప్రభుత్వ పాఠశాలకు అమెరికా టీచర్లు - ప్రత్యేకంగా సైన్స్, మ్యాథ్స్ పాఠాలు
ఫుల్బ్రైట్ ఫెలోషిప్పై హైదరాబాద్కు ఇద్దరి అమెరికా టీచర్లు - పరిశీలనాంశాలను ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్’తో పంచుకున్న యూఎస్ఏ ఉపాధ్యాయులు
Published : July 25, 2026 at 2:16 PM IST
American Teachers to Hyderabad on Fulbright Fellowship : హైదరాబాద్లోని ఆలియో ప్రభుత్వ మోడల్ స్కూల్లో ఈ నెల 18 నుంచి 22 వరకు ఇద్దరు అమెరికా ఉపాధ్యాయులు పాఠాలు బోధించారు. విద్యార్థులతో పలు రకాల ప్రాజెక్టులు చేయించారు. అమెరికా ప్రభుత్వం ఫుల్ బ్రైట్ టీచర్స్ ఫర్ గ్లోబల్ క్లాస్రూమ్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఏటా తమ టీచర్లను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాలకు పంపిస్తుంది. ఆయా దేశాల్లో విద్యా వ్యవస్థ గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు దేశాల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలు పెంచుకునేందుకు ఇలా చేస్తుంది.
120 మంది - 8 దేశాలు : అదే సమయంలో ఆయా దేశాల టీచర్లను కూడా అమెరికాకు ఆహ్వానిస్తుంది. అలాగే ఈసారి మొత్తం 120 మందిని 8 దేశాలకు పంపింది. అందులో 19 మంది భారత్కు వచ్చారు. వారిలో డానియల్ ఎరీడియా, స్టీవెన్ మైల్స్ హైదరాబాద్ వచ్చారు. వారికి గతంలో హైదరాబాద్ నుంచి ఫుల్బ్రైట్ ఫెలోషిప్నకు ఎంపికైన తర్వాత అమెరికాలో పర్యటించిన ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు, ప్రస్తుతం ఎస్సీఈఆర్టీలో ఏఐ కోర్డినేటర్గా ఉన్న పద్మప్రియ సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించారు.
అమెరికాలో సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్ అండ్ మ్యాథ్స్ (స్టెమ్) పేరిట ప్రత్యేకంగా టీచర్లు ఉంటారు. సిలబస్ ఆధారంగా అవసరమైన ప్రాజెక్టులు విద్యార్థులతో చేయిస్తాం. ఇక్కడ నేను 8వ తరగతి విద్యార్థులకు సైన్స్, టెక్నాలజీలపై ప్రాజెక్టులు చేయించాను. విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అమెరికాలో విద్యార్థులందరూ ల్యాప్టాప్లు/ ట్యాబ్లతో పాఠశాలలకు వస్తారు. వాటిల్లోనే సిలబస్, పాఠాలు ఉంటాయి. వాస్తవానికి పాఠ్య పుస్తకాలైతేనే మంచిది. ఇక్కడ అందరికీ ఉచితంగా పుస్తకాలు ఇవ్వడం అభినందనీయం. ఇక్కడా స్టెమ్ టీచర్లను నియమిస్తే బాగుంటుంది. ప్రాజెక్టు ఆధారిత చదువు పిల్లలకు బాగా గుర్తుండిపోతుంది. అమెరికాలోని మా పిల్లలతో కూడా ఇక్కడి విద్యార్థులతో మాట్లాడించాను. దిల్లీలో ఒక రోజు అక్కడి స్కూళ్లను పరిశీలించాం. మేం వస్తున్నామని ఆయా పాఠశాలలను పరిశుభ్రంగా ఉంచారు. హైదరాబాద్లో మాత్రం సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంచారు. దానివల్ల వాస్తవ పరిస్థితిని తెలుసుకుంటాం'' - డానియల్ ఎరీడియా, స్టెమ్ టీచర్, జార్జీయా
అమెరికాలో ట్యాబ్లోనే సిలబస్ : ఇక్కడ విద్యార్థులు అన్ని కార్యకలాపాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారని అమెరికా టీచర్లు చెబుతున్నారు. తమ దేశంలో అయితే విద్యార్థులందరూ ల్యాప్ టాప్లు లేదా ట్యాబ్లతో పాఠశాలలకు వెళ్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం పాఠ్య పుస్తకాలతో తరగతులకు వస్తున్నారని తెలిపారు. ఇలా పుస్తకాలతో విద్యార్థులకు క్లాసెస్ చెబితే చక్కగా అర్థమవుతుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే పిల్లలకు ప్రాజెక్టు ఆధారిత తరగతులు చెబితే వారికి బాగా గుర్తుండిపోతుందని సూచించారు. అంతేకాదు ఇక్కడ అందరికీ ఉచితంగా పుస్తకాలు ఇవ్వడం చూసి ప్రభుత్వాన్ని అభినందించారు.
పాఠ్య పుస్తకాల్లో ప్రతి పాఠానికి పూర్వాపరాలు చేర్చడం వల్ల ఇక్కడ పిల్లలు సులభంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. నేను 9వ తరగతికి గణితం బోధించా. అమెరికాలో బాల్యం నుంచే తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడకుండా విద్యార్థులు సైతం పని చేస్తుంటారు. దానివల్ల ఇండియాలో మాదిరిగా పీజీ చదివే వారు చాలా తక్కువ. బాగా ఆసక్తి ఉన్నవారే ఉన్నత విద్యకు వస్తారు. దిల్లీలో పాఠశాలల్లో కొంత వనరులు, సౌకర్యాలు అధికంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ మరింతగా పెరగాలి'' - స్టీవెన్ మైల్స్, స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ గణితం టీచర్, లూసియానా
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