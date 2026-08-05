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పోయింది గోరంత, చెప్పింది కొండంత - చోరీ కేసులో పోలీసులకే మస్కా

రాజాం చోరికేసులో పోలీసులనే మస్కా కొట్టించేలా ఫిర్యాదు - పోయింది గోరంత అయితే చెప్పింది మాత్రం కొండంత - పోలీసులు చాకచాక్యంగా వ్యవహరించడంతో చివరికి పథకం గుట్టురట్టు

Twist for Police in Rajam Theft Case in Vizianagaram District
Twist for Police in Rajam Theft Case in Vizianagaram District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 6:36 PM IST

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Twist for Police in Rajam Theft Case in Vizianagaram District : చోరీ జరిగిన విషయాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని పోలీసులకే మస్కా కొట్టేందుకు విశ్వప్రయత్నం చేశాడు ఓ వ్యక్తి. పోయింది గోరంత అయితే చెప్పింది మాత్రం కొండంత. చివరికి పోలీసులు చాకచాక్యంగా వ్యవహరించడంతో చివరికి పథకం గుట్టురట్టయింది. ఈ ఘటన విజయనగరం జిల్లాలో వెలుగు చూసింది.

రాజాం పట్టణంలో ఓ చోరీ కేసులో అసలు నిజాలు బయటపడ్డాయి. రాజాం బొబ్బిలి సెంటర్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇంట్లో జరిగిన దొంగతనం కేసులో అసలు నిజాలను పోలీసులు తేల్చేశారు. తన ఇంట్లో 25 తులాల బంగారం, 2 కిలోల వెండి, రూ.2 లక్షల నగదు దొంగలు చోరీ చేశారంటూ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆ వ్యక్తి కంప్లైంట్ చేశాడు. దీంతో పోలీసులు హుటాహుటిన రంగంలోకి దిగారు. క్లూస్ టీం, నేర పరిశోధన నిపుణులు అందరూ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

మానవతా దృక్పథంతో మందలించి : కానీ విచారణ మొదలుపెట్టగానే కథలో ట్వీస్టులు మొదలయ్యాయి. సీఐ నవీన్ కుమార్ భార్యాభర్తలను విడివిడిగా ప్రశ్నించగా ఇద్దరి సమాధానాలు వేరువేరుగా ఉండడంతో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. అప్పుడు అసలు నిజం బయటపడింది. దొంగతనంలో పోయింది కేవలం రూ.10 వేల నగదు, ఒక ల్యాప్‌టాప్ మాత్రమేనని తేలింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న ఆ వ్యక్తి బయటపడేందుకే చోరీని అవకాశంగా తీసుకొని అబద్ధం చెప్పినట్లు పోలీసులు విచారణలో తేలింది. ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు మానవతా దృక్పథంతో అతన్ని మందలించి విడిచి పెట్టినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

పోయింది గోరంత, చెప్పింది కొండంత - చోరి కేసులో పోలీసులకే మస్కా (ETV Bharat)

చోరీని అవకాశంగా తీసుకుని నాటకం : చోరీకి సంబంధించిన విషయాలను రాజాం సీఐ డి. నవీన్‌కుమార్‌ తన కార్యాలయంలో వెల్లడించారు. "రాజాం పట్టణానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి కుటుంబంతో కలిసి గతనెల 28న తీర్థయాత్రలకు వెళ్లారు. సోమవారం సాయంత్రం ఇంటి తలుపు తెరిచి ఉన్నట్లు సమీపంలోని బంధువు గుర్తించి అతనికి తెలిపారు. 25 తులాల బంగారం, రెండు కిలోల వెండి, రూ.2 లక్షల వరకు నగదు తీసుకుపోయాయని పోలీసులకు తెలియజేశారు.

అప్పటికే బాగా పొద్దుపోవడంతో పోలీసులు మంగళవారం విచారించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఆ వ్యక్తి బయటపడేందుకు చోరీని అవకాశంగా తీసుకుని, అబద్ధం చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. బంగారం వేరేచోట ఉంచినట్లు అంగీకరించాడు. కేవలం రూ.10 వేలు, ఒక ల్యాప్‌టాప్‌ మాత్రమే మాయమయ్యాయి" అని సీఐ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించేలా సమచారం ఇస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

"రాజాంలో జరిగిన చోరీ కేసులో చాలా తక్కువ మొత్తంలోనే డబ్బు పోయింది. చోరీలో రూ.10 వేల నగదు, ఒక ల్యాప్‌టాప్ మాత్రమే పోయింది. కానీ ఫిర్యాదు ఇచ్చిన వ్యక్తులు పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించారు. ఈ చోరీని అవకాశంగా తీసుకుని ఫిర్యాదులో ఏకంగా 25 తులాల బంగారం, 2 కిలోల వెండి, రూ.2 లక్షల నగదు దొంగలు చోరీ చేసినట్టు చెప్పారు. చివరికి విచారణలో అసలు నిజం తెలిసింది. ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు మానవతా దృక్పథంతో ఫిర్యాదుదారుడు అప్పలరాజును మందలించి విడిచి పెట్టాం." - డి.నవీన్‌కుమార్‌, రాజాం సీఐ

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