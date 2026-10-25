అయ్యో పాపం : రిమ్స్లో గర్భిణి కన్నుమూత - ఆమె కడుపులోని కవలలూ మృత్యువాత
Pregnant Women Died in Rims : ఆదిలాబాద్లోని రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఉట్నూర్కు చెందిన ఏడు నెలల గర్భిణి, ఆమె కడుపులో ఉన్న కవల పిల్లలు మృతి చెందారు.
Published : October 25, 2026 at 10:23 AM IST
Pregnant Women Died in Rims : ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో మరో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఉట్నూర్ మండలానికి చెందిన బి.సునీత (28) అనే గర్భిణి శనివారం మరణించగా, గర్భంలో ఉన్న కవలలు సైతం ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఏడు నెలల గర్భిణితో పాటు ఆమె కడుపులోని కవల శిశువులు మృతి చెందారని ఆరోపిస్తూ బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు శనివారం ఆసుపత్రి ముందు ఆందోళనకు దిగారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
సమాచారం అందించిన స్పందించలేదు
పోలీసులు, బంధువుల కథనం ప్రకారం పాత ఉట్నూర్కు చెందిన బోరకరి సునీత ఏడు నెలల గర్భవతి. అస్వస్థతకు గురైన ఆమెను ఈ నెల 21వ తేదీన రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సునీత ఆరోగ్యం విషమించింది. బంధువులు వైద్యులకు సమాచారం అందించినప్పటికీ వారు సరిగా స్పందించలేదు. దాంతో శనివారం ఉదయం 6 గంటలకు ఆమె మరణించింది. బాధితుల కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, వైద్య సిబ్బందిపై చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు ఐసీయూ వద్ద నిరసనకు దిగారు. అనంతరం సెకండ్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేశారు.
ముగ్గురు సభ్యులతో విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు
సునీత 32 వారాల గర్భంతో రిమ్స్లో చేరిందని రిమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాఠోడ్ జైసింగ్ తెలిపారు. రాత్రి సమయంలో ఆమె గుండెలోని ఎడమ జఠరిక కండరాల పనితీరులో లోపం, పల్మనరీ ఎంబోలిజం (రక్తనాళాల్లోని రక్తపు గడ్డలు ఊపిరితిత్తుల ధమనులలో చిక్కుకోవడం) కారణంగా మరణించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ లక్షణాలను ముందుగా గుర్తించలేమని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
రాత్రి సమయంలో గుండెలోని ఎడమ జఠరిక కండరాల పనితీరులో లోపం, పల్మనరీ ఎంబోలిజం కారణంగా సునీత మరణించింది. ఈ లక్షణాలను ముందుగా గుర్తించడానికి వీలుకాదు. ఈ ఘటనపై విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశాం. నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. - డాక్టర్ రాఠోడ్ జైసింగ్, రిమ్స్ డైరెక్టర్
మరోవైపు గర్భిణి స్త్రీ మృతిపై డీఎంహెచ్వో సాధన, ఏజెన్సీ అదనపు డీఎంహెచ్వో కుడ్మెత మనోహర్ విచారణ చేపట్టారు.
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