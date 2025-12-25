ఇది గుంలాపూరా? లేక వెంకటాపూరా? : ఈ కవల గ్రామాల్లో అన్నీ సేమ్ టు సేమ్!
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో కవల గ్రామాలు - కొత్త వారిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ఒకేలా ఉన్న ఊర్లు - గుట్టలపై ఆలయాలు, నెల రోజుల పాటు ఉత్సవాలు - అన్నింటిలోనూ సేమ్ టు సేమ్
Published : December 25, 2025 at 12:02 PM IST
Twin Villages in Telangana : ఎక్కడైనా ఇద్దరు పిల్లలు కవలలుగా పుట్టారంటే వారిద్దరూ ఒకే రూపంలో ఉంటారు. వారిద్దరినీ ఒకే చోట చేర్చితే వారిలో ఎవరు ఎవరో పోల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ 2 గ్రామాలు కూడా కవల పిల్లల మాదిరిగా ఒకే పోలికతో ఉన్నాయి. వాటిని చూసిన వారు ఏది ఏ ఊరో పోల్చుకోలేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే ఈ రెండు గ్రామాల్లో జనాభా, భౌగోళిక స్వరూపం, కట్టడాలు, ఆలయాలు ఇలా అన్ని విధాలుగా దాదాపు ఒకేలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడిది అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఇంతకీ ఆ గ్రామాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణలోని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా కోరుట్ల మండలంలో ఈ కవల గ్రామాలు ఉన్నాయి. జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా ఉండే గుంలాపూర్, వెంకటాపూర్ గ్రామాలు అచ్చం కవల పిల్లల పోలికతోనే ఉన్నాయి. రెండు గ్రామాల జనాభా, భౌగోళిక స్వరూపం, ఆలయాలు, కట్టడాలు ఇలా అన్ని విధాలా దాదాపు ఒకేలా ఉన్నాయి. ఇలా పలు సారూప్యతలు రెండు గ్రామాలకు యాదృచ్ఛికమే. ఇవే ఇప్పుడు కొత్తవారిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
గుట్టపై ఆలయాలు, నెల రోజుల ఉత్సవాలు : గుంలాపూర్లో అంబేడ్కర్ విగ్రహం ఉంది. అక్కడి నుంచి కొద్ది దూరం వెళ్తే ఎడమ వైపు పంచాయతీ కార్యాలయం ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి కాస్త ముందుకెళ్తే కుడి వైపున చెరువు ఉంటుంది. ఆ చెరువు ఒడ్డున ప్రభుత్వ పాఠశాల కనిపిస్తాయి. అలా పంచాయతీ నుంచి ప్రధాన మార్గంలో ముందుకెళ్తే గ్రామ శివారులోని గుట్ట దర్శనం ఇస్తుంది. ఆ గుట్టపై గతంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించారు. దీంతో ఏటా ఫిబ్రవరిలో భీష్మ ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని వారం రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. కొత్తగా గ్రామంలో యువకులు ఏర్పాటు చేసిన ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహం ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉంది.
అలాగే వెంకటాపూర్లో కొంత దూరం వెళ్లగానే ఎడమ వైపు పంచాయతీ కార్యాలయం ఉంటుంది. దాని వెనక ఉన్న కాలనీ మీదుగా వెళ్తే చెరువు, దాని ఒడ్డున ప్రభుత్వ పాఠశాల కనిపిస్తుంది. అలాగే పంచాయతీ ముందు నుంచి ప్రధాన మార్గంలో వెళ్తే గ్రామ శివారులో గుట్ట దర్శనం ఇస్తుంది. దానిపై చాలా ఏళ్ల కిందట శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఏటా అక్కడ కార్తీక మాసంలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వారం పాటు వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. అక్కడ అది ఆనవాయితీగా వస్తోంది. రెండేళ్ల కిందట గ్రామంలో యువకులు ఛత్రిపతి శివాజీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడిది రెండు గ్రామాలు ఒకేలా ఉండటాన్ని సూచిస్తుంది.
రెండూ గ్రామాలు హైవేకు అటూ ఇటూ : గుంలాపూర్, వెంకటాపూర్ పక్కపక్కనే ఉన్నా, వేర్వేరు పంచాయతీల కిందకు వస్తున్నాయి. గుంలాపూర్ జనాభా 1,775 మంది కాగా, 532 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వెంకటాపూర్లో 2001 మంది ఉండగా 680 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. రెండూళ్లలో ప్రధాన పంటలు వరి, మామిడి. గ్రామాలను విభజించే జాతీయ రహదారి పక్కన నిర్మించిన అధునాతన భవనాలు అతిథులకు సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాయి.
పంటల కాలువలు - పక్కనే నేతల విగ్రహాలు : జగిత్యాల-నిజామాబాద్ మార్గంలో రహదారికి ఎడమ వైపు గుంలాపూర్, కుడివైపు వెంకటాపూర్ ఉంటాయి. జాతీయ రహదారి దిగి గుంలాపూర్లోకి కొద్ది దూరం నడిస్తే దారికి అడ్డుగా చెరువు నీటితో కూడిన పంట కాలువ ఎదురవుతుంది. అక్కడి నుంచి ముందుకెళ్తే ఎడమవైపు డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహం ఉంది. ఇదే తీరుగా హైవే నుంచి వెంకటాపూర్ వైపు వెళ్తే కిలోమీటరు దూరంలో పంట కాలువ ఎదురు పడుతుంది. కొద్దిగా ముందుకెళ్తే ఎడమవైపు మహాత్మాగాంధీ విగ్రహం స్వాగతం పలుకుతోంది.
