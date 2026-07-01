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ఒకరిద్దరు కాదు వేలమందే - హైదరాబాద్‌లో 20 వేలకుపైగా అక్రమ వలసదారులు

గుర్తించి వారి దేశాలకు పంపేందుకు అధికారుల ప్రయత్నాలు - మత్తుమందుల వ్యాపారంలో ఆఫ్రికా దేశాలకు చెందిన వ్యక్తులు - భద్రతా బలగాల కళ్లుగప్పి దేశంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశిస్తున్న తీరు

ILLEGAL IMMIGRANTS IN HYDERABAD
ILLEGAL IMMIGRANTS IN HYDERABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 12:53 PM IST

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Illegal Immigrants In Hyderabad : అక్రమ వలసదారుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ హెచ్చరిక నేపథ్యంలో తెలంగాణలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అలెర్ట్​ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో వివరాలు ఆరా తీస్తున్న అధికారులకు విస్తుబోయే విషయాలు తెలిశాయి. ఒకరుకాదు ఇద్దరు కాదు అక్రమంగా రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించిన ఇతర దేశస్థులు వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఆఫ్రికా దేశాలకు చెందిన వారే దాదాపుగా 1,400 మందికి పైగా ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రోహింగ్యాల సంఖ్య సుమారు తొమ్మిదిన్నర వేలని, బంగ్లాదేశీయుల సంఖ్య అధికారికంగా 40 ఉంటే అక్రమంగా వచ్చిన వారి సంఖ్య 4 వేలకు పైగా ఉండే అవకాశం ఉందని లెక్కేస్తున్నారు. అక్రమంగా ప్రవేశిస్తే సంబంధించిన వారి వివరాలు ఎక్కడా రికార్డుల్లో నమోదు కావు. పోలీసు నిఘా వర్గాల సమాచారం ప్రకారమే ఈ జాబితా రూపొందించగా వాస్తవంలో ఇంతకంటే ఎక్కువగానే ఉండవచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

వారి దేశాలకు పంపేందుకు : బతుకుదెరువు కోసం వచ్చిన వారి విషయంలో మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించాల్సి ఉన్నప్పటికీ అక్రమంగా దేశంలోకి ప్రవేశించడం నేరంగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. రోహింగ్యాలు మినహా మిగతా వారిని గుర్తించి, వారి దేశాలకు పంపేందుకు అధికార యంత్రాంగం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. చాలా మంది బతుకుదెరువు కోసం వచ్చినప్పటికీ ఆఫ్రికా దేశాలకు చెందిన వారిలో పలువురు మత్తు మందుల వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. ఈగల్‌ అధికారులు మాదక ద్రవ్యాల కేసులో 2025లో ఆఫ్రికా దేశాలకు చెందిన ఏకంగా 24 మందిని అరెస్టు చేశారు. అంతకు ముందు అరెస్టు చేసిన వారితో కలుపుకొని మొత్తం 42 మందిని తమ దేశాలకు వేగంగా డిపోర్టేషన్‌ చేశారు.

తక్కువ జీవన వ్యయం, ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు : బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్‌ వంటి భారత్ సరిహద్దు దేశాల నుంచి అనేక మంది భద్రతా బలగాల కళ్లుగప్పి మన దేశంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. సాధారణంగా వారు సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లోనే ఎక్కువగా ఆవాసం పొందుతారు. కానీ వారు కూడా హైదరాబాద్‌కు రావడాన్ని అధికారులు గుర్తించినట్లు తెలిసింది. మిగతా మెట్రో నగరాల కంటే తక్కువ జీవన వ్యయం, ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు ఉండటమే వారు హైదరాబాద్‌వైపు వచ్చేలా ఆలోచనలు ఉన్నాయని ఒక అధికారి వివరించారు.

దిల్లీ, ముంబయి తర్వాత హైదరాబాద్​కే : కొందరు అధికారికంగానే ఇక్కడకు వచ్చినా వీసా గడువు దాటిన తర్వాత అజ్ఞాతంలోకి వెళుతుండటంతో వారి ఆచూకీ పట్టుకోవడం అధికారులకు పెనుభారంగా మారింది. అలా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లే వారిలో చాలామంది దిల్లీ, ముంబయి తర్వాత ఎక్కువగా హైదరాబాద్‌కు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

లెక్కగట్టడం కూడా కష్టమైన పనే : అసలు రాష్ట్రంలో ఎంతమంది అక్రమ వలసదారులు ఉన్నారన్న విషయం లెక్కించడం కూడా అధికారులకు కష్టంగానే ఉంది. ఇమిగ్రేషన్‌ బ్యూరో ఉన్నప్పటికీ అధికారికంగా రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించేవారు, తిరిగి వెళ్లని వారి వివరాలనే ప్రధానంగా ప్రభుత్వం సేకరిస్తుంది. అనధికారికంగా ఉన్న వారి సంఖ్యను తేల్చేందుకు ఇమిగ్రేషన్‌ బ్యూరోతోపాటు ఆయా రాష్ట్రాల పోలీసు విభాగాలు, ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా కృషి చేస్తున్నాయి. దీని ప్రకారం రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో అక్రమ వలసదారులు సుమారు 21,563 మంది ఉన్నట్లు తేల్చారు. వీరిని గుర్తించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.

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ILLEGAL IMMIGRANTS IN HYDERABAD
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హైదరాబాద్‌లో అక్రమ వలసదారులు
ILLEGAL IMMIGRANTS IN HYDERABAD

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