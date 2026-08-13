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ఎడమ చేతి వాటం ఆ బడిలో ప్రత్యేకత - పెన్ను పేపర్​పై పెడితే అక్షరాలు ముత్యాలే!

పటాన్​ చెరు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో స్పెషల్ - ఎక్కువగా ఎడమ చేతితో రాస్తున్న విద్యార్థులు - పుస్తకాన్ని వ్యతిరేక దిశలో పెట్టిన రాస్తున్న 'సాధిక' అనే విద్యార్థిని

Students Writing With Left Hand
Students Writing With Left Hand (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 8:02 PM IST

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Students Writing With Left Hand : పదిసార్లు చదివే కంటే ఒక్కసారి రాస్తే గుర్తుండిపోతుందంటారు. ఇలాంటి రాతను అందరూ కుడి చేతితో రాస్తుంటారు. అరుదుగా కొంతమంది మాత్రం రాసేందుకు ఎడమ చేతిని వినియోగిస్తుంటారు. కుటుంబసభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరికి ఈ అలవాటు చూసి కొంతమంది రాస్తుంటే ఇంకొంతమందికి చిన్ననాటి నుంచే ఈ అలవాటు అలవడింది. పటాన్ చెరు పట్టణంలో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఏకంగా 38 మంది విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు ఎడమ చేతితో రాసే అలవాటు ఉంది.

ఒక బడిలోనే 24 మంది ఎడమ చేతితో రాత : హైదరాబాద్ శివారు పటాన్ చెరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 24 మంది విద్యార్థులు ఎడమ చేతితో రాసే అలవాటు ఉంది. అలాగే జిల్లా పరిషత్ బాలికోన్నత పాఠశాలలో కూడా 14 మంది ఉన్నారు. వీరందరికీ కూడా ఎడమ చేతితో రాస్తున్నారు. అది వీరిలో కొంతమంది విద్యార్థులు పనులు కూడా ఎడమ చేతితోనే చేస్తున్నారు.‌ మరి కొంతమంది మాత్రం అన్ని పనులు కూడా చేసుకునేందుకు రెండు చేతులు వినియోగిస్తూ రాతను ఎడమచేతితో రాస్తున్నారు. అయితే కుడి చేయితో రాయలేమని చెబుతున్నారు.

"మా పాఠశాలలోని 24 మంది విద్యార్థులు ఎడమ చేతితో రాస్తారు. వాకి రాత చాలా చక్కగా, ముత్యాల మాదిరిగా ఉంటుంది. సాధిక కాటూన్​ అనే విద్యార్థిని వ్యతిరేక దిశలో పుస్తకాన్ని పెట్టి, చాలా చక్కగా రాస్తుంది. ఇలాంటి ప్రతిభ చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. ఆమెలోని ప్రతిభను చూసి గర్వపడుతున్నాను" - మోహన్ రావు, ప్రధానోపాధ్యాయులు

అక్షరాలను తలకిందులుగా రాస్తున్న అమ్మాయి : జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో సాధిక కాటూన్ అనే తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థినికి రాతలో ఒక ప్రత్యేకత అలవర్చుకుంది. పుస్తకాన్ని వ్యతిరేక దిశలో ఉంచి, అది కూడా అక్షరాలను తలకిందులుగా రాస్తుంది. పుస్తకాన్ని మనం సరైన దిశలో తిప్పి చూస్తే ఎక్కడ తప్పులు లేకుండా స్పష్టంగా లైను కనిపిస్తుంది. తాను ఒకటో తరగతి నుంచి మూడో తరగతి వరకు కుడి చేతితో రాసినా, నాలుగో తరగతి నుంచి మాత్రం ఎడమ చేతిరాత అలవాటు చేసుకుంది. అది కూడా పుస్తకాన్ని వ్యతిరేక దిశలో ఉంచి అక్షరాలను తలకిందులుగా రాసి అందరినీ అబ్బురపరుస్తుంది. తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీ మూడు భాషల్లో కూడా ఇదే విధంగా రాస్తూ చదువులోనే ప్రథమంగా నిలుస్తుంది. ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈమె ప్రత్యేకను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. రాత ఎడమ చేతితో రాసినప్పటికీ నృత్యం ఇతర పనులకు రెండు చేతులు వినియోగిస్తున్నానని బాలిక చెబుతోంది.

"నాకు పుస్తకాన్ని వ్యతిరేక దిశలో పెట్టి రాయడం వచ్చు. చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా రాస్తున్నాను. అన్ని పనులు రెండు చేతులతో చేస్తాను. కానీ రాయడం మాత్రం ఎడమ చేతితో రాస్తున్నాను" - సాధిక, విద్యార్థిని

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TAGGED:

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STUDENTS WRITING WITH LEFT HAND

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