పసుపు రైతులపై పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం - రోజురోజుకు పడిపోతున్న ధరలు
యుద్ధం కారణంగా నిలిచిన పసుపు ఎగుమతులు - పడిపోతున్న పసుపు ధరలు, రైతుల గగ్గోలు - సీజన్ ఆరంభంలో రూ.15వేలు పలికిన క్వింటా పసుపు -ఇప్పుడు రూ.11 వేల కంటే ధర తగ్గిందన్న రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 10:38 PM IST
Turmeric Prices Decline due to Impact of West Asia War in AP : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం, రాష్ట్రంలో పసుపు రైతుల పాలిట శాపంగా మారింది. పసుపును బంగారంగా భావించి సాగు చేసిన కర్షకులకు గిట్టుబాటు ధర రాక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అరబ్ దేశాలకు వెళ్లాల్సిన వేల టన్నుల పసుపు నిల్వలు గోదాముల్లోనే మూలుగుతున్నాయి.
గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మార్కెట్ పసుపు కొనుగోళ్లు, ఎగుమతులకు కేంద్రంగా ఉంటోంది. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రైతులు ఇక్కడికి పసుపు పంటను తెచ్చి విక్రయిస్తుంటారు. కడప, కర్నూలు, గుంటూరు జిల్లాలోని కొల్లూరు, భట్టిప్రోలు ప్రాంతాల నుంచి రోజుకు వెయ్యి బస్తాల సరకు మార్కెట్కు వస్తుంటుంది. సీజన్ మొదట్లో నాణ్యమైన పసుపు క్వింటాకు రూ.15 వేల వరకూ పలికింది. నెల రోజులుగా ధరలు తగ్గిపోతున్నాయి.
క్వింటాకు రూ.4వేల వరకు నష్టం : మార్కెట్లో తాజా ధరలు చూస్తే బల్బ్ రకం పసుపు క్వింటాకు రూ.10వేల నుంచి 11,900 రూపాయల వరకూ పలికింది. ఫింగర్ రకం క్వింటాకు రూ.10,300 నుంచి రూ.12వేల వరకు ధర దక్కింది. రైతులు క్వింటాకు రూ.4వేల వరకూ నష్టపోతున్నారు. దుగ్గిరాల మార్కెట్లో పసుపు కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు ఇరాన్తో పాటు అరబ్ దేశాలకు ఎగుమతులు చేస్తుంటారు. యుద్ధం కారణంగా ఇరాన్కు ఎగుమతులు నిలిచి కొనుగోళ్లు తగ్గాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
యార్డులో లైసెన్స్డ్ వ్యాపారుల కొరత : దుగ్గిరాల మార్కెట్ యార్డులో లైసెన్స్డ్ వ్యాపారుల కొరత రైతుల పాలిట శాపంగా మారుతోంది. గతంలో ఎనిమిది మంది లైసెన్స్ కొనుగోలుదారులు ఉండేవారు. ఇప్పుడు ముగ్గురు మాత్రమే క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు. మిగిలిన వారు యార్డుకు రావడం లేదు. యార్డుకు తెచ్చిన సరకును చిన్నవ్యాపారులు తక్కువ ధరకు అడుగుతున్నారని రైతులు చెబుతున్నారు. గతేడాది పసుపు పంటకు మంచి ధర ఉందని యుద్ధం కారణంగా ఎగుమతులు నిలిచి ధరలపై ప్రభావం కనిపిస్తోందని దుగ్గిరాల మార్కెట్ యార్డ్ ఉన్నతశ్రేణి కార్యదర్శి సుబ్బారావు తెలిపారు.
పెరిగిన ఖర్చులు : మరోవైపు క్వింటా పసుపు పండించడానికి సాగు నుంచి మొదలు పంట చేతికి వచ్చే వరకూ సుమారు రూ.8వేలు ఖర్చు అవుతోంది. ఎకరానికి 5 నుంచి 6 పుట్ల విత్తనం అవసరం. సేద్యాలు, కూలీలు, ఎరువులు, కౌలు, తవ్వకాలు ఇతర ఖర్చులు కలిపితే ఎకరానికి రూ.2 లక్షల నుంచి రూ. 2.30 లక్షల వరకూ పెట్టుబడి అవుతోంది. గతేడాదితో పోలిస్తే సాగు ఖర్చులు పెరిగినట్లు రైతులు చెబుతున్నారు.
