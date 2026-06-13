జ్ఞానేశ్వరి ఎక్కడ? - 7 రోజులైనా కానరాని చిన్నారి జాడ - పెంపుడుకుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్
అదృశ్యమై ఏడో రోజు కావోస్తున్నా కనిపించని రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి జాడ - మరికొన్ని కొత్త అంశాలపై దృష్టి సారించిన పోలీసులు - శునకానికి జీపీఎస్ ట్రాకర్ అమర్చి విశ్లేషిస్తున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 1:10 PM IST
Two Year Old Girl Jnaneswari Missing Mystery Updates : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ సీహెచ్ అగ్రహారానికి చెందిన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమై ఏడు రోజులవడంతో పోలీసులు మరికొన్ని కొత్త అంశాలపై దృష్టి సారించారు. ఈనెల 6 నుంచి చిన్నారి ఉండే తోటతోపాటు సుమారు వెయ్యి ఎకరాల వరకు కొండ, అటవీ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక బలగాలు జల్లెడ పడుతూ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా జానూతోపాటు అదృశ్యమై తిరిగి వచ్చిన పెంపుడు శునకం మెడకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ని అమర్చి విశ్లేషిస్తున్నారు. శునకం ఎక్కువ సమయం ఉన్నచోటకు వెళ్లి పరిశీలిస్తున్నారు.
చిన్నారి నివాసం నుంచి సీహెచ్ అగ్రహారం, దొండవాక గ్రామాల్లోని ప్రధాన రహదారులు, తోటలు తిరిగి శునకం ఇంటికి చేరుకుంది. రహదారిపై కార్లు వెళ్తుంటే అరుస్తూ వెంబడించింది. దీంతో చిన్నారి అపహరణకు గురై ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా జానూ తండ్రి సుంకర గణేష్ని విచారిస్తున్నారు. స్నేహితులు, ఇతరులతో వ్యాపార, ఆర్థిక, ఇతర అంశాల్లో విభేదాలు ఉన్నాయా? అని తెలుసుకుంటున్నారు. కారు విషయంలో తన భర్తకు పలువురితో వివాదం ఏర్పడిందని భవానీ చెప్పడంతో ఆ కోణంలోనూ పరిశీలన జరుగుతోంది.
ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా సంచరించారా?: గత శనివారం మధ్యాహ్నం 20-30 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఎవరైనా ఎత్తుకెళ్లి ఉంటారని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. కొందరి వాట్సాప్ కాల్స్, ఫేస్బుక్, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. తల్లి భవానీ స్వగ్రామంలోనూ ఆరా తీస్తున్నారు. అదృశ్యానికి ముందు తోటలో ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా సంచరించారా? రెక్కీ నిర్వహించారా? అనేది ఆరా తీస్తున్నారు. గంజాయితో పాటు చోరీలకు అలవాటు పడ్డవారిపై పోలీసులు నిఘా ఉంచారు.
"ఇప్పటికే అణువణువూ జల్లెడపట్టి గాలించాం, ఇంకా కొనసాగిస్తున్నాం. చిన్నారి తండ్రికి ఎవరైనా విరోధులు ఉన్నారా? అలాగే ఆర్థిక లావాదేవీలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే కోణంలోను దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సీసీ టీవీల ఫుటేజీలను విశ్లేషించాం. అలాగే ఇక్కడి తోటలో గతంలో పనిచేసిన కూలీలను విచారించాం. చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో అనుమానితులు, గంజాయితో పాటు చోరీలకు అలవాటు పడ్డవారినీ విచారించాం. - తిలక్, డీఎస్పీ
అసలు ఏం జరిగిందంటే? : సీహెచ్ అగ్రహారంలో యాభై ఎకరాల పామాయిల్ తోట మధ్యలో ఓ ఇంటిలో తోట కాపలాదారులుగా సుంకర గణేష్, భవాని ఉంటున్నారు. వీరి కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి గత శనివారం ఇంట్లో నుంచి తప్పిపోగా, ఆ రాత్రే వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆదివారం నుంచి 200 మంది పోలీసు బలగాలతో ఆ పరిసరాలు, 500 ఎకరాల కొండ ప్రాంతాన్ని అన్వేషిస్తూనే ఉన్నారు.
చిన్నారితో పాటు అదృశ్యమైన పెంపుడు శునకం మాత్రం మంగళవారం మధ్యాహ్నం వారి ఇంటి వద్దకు వచ్చి మళ్లీ వెళ్లిపోగా, బుధవారం రాత్రి ఉత్తరప్రదేశ్ యువకులు అతి కష్టమ్మీద దాన్ని పట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం బోనులో పెట్టి ఆహారం పెడుతూ మచ్చిక చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు ఈ కుక్కే కీలకంగా మారింది.
చిన్నారిని ఎవరైనా అపహరించి ఉంటారా? : చిన్నారిని ఎవరైనా అపహరించి ఉంటారా? అనే కోణంలోనూ పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఆ దారి పొడవునా 37 సీసీ కెమెరాలను శోధించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఫోన్కాల్స్ టవర్ ఆధారంగానూ పరిశీలించారు. సమీపంలో నేల, బోరు బావులు, చెరువులు సైతం వెతికారు. తోటలో ఇనుప కంచె వద్ద చిన్నారి, కుక్క వెంట్రుకలు ఉన్నాయని తల్లి భవానీ చెప్పడంతో పోలీసులు వాటిని సేకరించారు. వాటిపై చాలా వేలిముద్రలు ఉండడంతో ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. మరోవైపు అటవీప్రాంతంలో జంతువుల తీరు ఎలా ఉంటుందో జిల్లా అటవీశాఖ అధికారిణి శ్రీదీప్తి ఆరా తీశారు.
తుని చిన్నారి అదృశ్యం ఘటన - బాలిక ఆచూకీ కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు
"నువ్వైనా మా జానూ ఆచూకీ చూపించమ్మా"- పెంపుడు శునకం వద్ద విలపించిన తల్లి