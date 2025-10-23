తుని అత్యాచార కేసు నిందితుడు చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య - మృతదేహం లభ్యం
కాకినాడ జిల్లా తునిలో బాలికపై అత్యాచార కేసు నిందితుడు మృతి - అరెస్టు చేసి కోర్టుకు తరలిస్తున్న క్రమంలో చెరువులో దూకిన నారాయణరావు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 11:37 AM IST
Tuni Rape Case Accused Commits Suicide : కాకినాడ జిల్లా తునిలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన నిందితుడు మృతిచెందాడు. తుని పట్టణ శివారులోని కోమటిచెరువులో నారాయణరావు మృతదేహం లభ్యమైంది. మనవరాలి వయసున్న బాలికను గురుకుల పాఠశాల నుంచి తీసుకువెళ్లి నారాయణరావు అత్యాచారానికి ఒడిగట్టిన ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ముందుగా బుధవారం అర్ధరాత్రి కోర్టుకు తరలిస్తున్న సమయంలో నిందితుడు బహిర్భూమికి వెళ్తానని చెప్పడంతో తుని పట్టణ శివారులోని కోమటిచెరువు పక్కన పోలీసులు తమ వాహనాన్ని ఆపారు. అనంతరం నిందితుడు చెరువులో దూకినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తుని గ్రామీణ పోలీస్స్టేషన్ నుంచి కోర్టుకు తీసుకెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. నిందితుడి ఆచూకీ కోసం గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో రాత్రి నుంచి గాలింపు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో గురువారం ఉదయం మృతదేహం లభ్యమైంది. కాగా నారాయణరావు మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ఆయన కుటుంబసభ్యులు అడ్డుకొనే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే పోలీసులు వారిని పక్కకు తప్పించి అంబులెన్స్ ముందుకు వెళ్లేలా చేశారు.
అసలు ఏం జరిగిందంటే : జిల్లాలోని తుని కొండవారిపేటకు చెందిన తాటిక నారాయణరావు (62) గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతున్న మైనర్ బాలికకు తినుబండారాలు కొనిపెట్టి, మాయమాటలు చెప్పి దగ్గరయ్యాడు. ఆమెకు తాను తాతనంటూ సిబ్బంది వద్ద నమ్మబలికాడు. బాలిక ఆరోగ్యం బాగాలేదని ఆసుపత్రిలో చూపిస్తానంటూ మంగళవారం బయటకు తీసుకువెళ్లాడు. తొండంగి సమీపంలోని ఓ తోట వద్ద బాలికపై నిందితుడు అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు.
అయితే ఓ స్థానికుడు దీన్ని చూసి గట్టిగా నిలదీయడంతో తామిద్దరం ఒకే సామాజిక వర్గమని, తాను మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ని అంటూ బెదిరించి అక్కడి నుంచి జారుకున్నాడు. ఈ ఘటనను స్థానికుడు వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టడంతో నారాయణరావు అకృత్యం వెలుగులోకి వచ్చింది. విషయం తెలిసి బాలిక కుటుంబసభ్యులు, స్థానికులు నారాయణరావుకు దేహశుద్ధి చేశారు. పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపారు.
బాలిక అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని నారాయణరావు ఇప్పటికే పలుమార్లు దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు గుర్తించారు. నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని, పాఠశాల సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కుటుంబసభ్యులు, దళిత సంఘాల నాయకులు, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు బుధవారం ఆందోళనకు దిగారు. నారాయణరావు గతంలో తుని టీడీపీ ఎస్సీసెల్ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించాడు. ప్రస్తుతం ఆయనకు పార్టీలో ఎలాంటి పదవీ లేదు. నిందితుడికి ఓ కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. వారికి వివాహాలయ్యాయి. ఇద్దరు మనవలు ఉన్నారు.
గతంలోనూ పలుమార్లు బయటకు : బాలికకు అనారోగ్యంగా ఉందని, వైద్యం చేయించి తీసుకువస్తానని నమ్మించి బయటకు తీసుకువెళ్లాడని గురుకుల పాఠశాల ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపల్ నాగజ్యోతి చెప్పారు. గతంలోనూ పలుమార్లు బాలికను బయటకు తీసుకువెళ్లినట్లు సిబ్బంది చెప్పడంతో అనుమతి ఇచ్చామని అన్నారు.
పోక్సోతో పాటు మరో 2 కేసులు నమోదు : నారాయణరావుపై పోక్సోతో పాటు బీఎన్ఎస్ 137, 65(1) సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ఘటనను పార్టీలకు ఆపాదించడం సరికాదని, వైషమ్యాలు రెచ్చగొట్టేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రయత్నిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎస్పీ శ్రీహరిరాజు హెచ్చరించారు.
