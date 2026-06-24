తుంగభద్ర ప్రాజెక్ట్కు 33 కొత్త గేట్లు - రేపే ప్రారంభం
ఈ వేడుకలో పాల్గొననున్న కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీ.ఆర్. పాటిల్, కర్ణాటక, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు - తుంగభద్ర జలాశయానికి పడమటి కనుమల్లో కురిసే వర్షాలే ఆధారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 8:43 PM IST
Chandrababu Inaugurate 33 New Gates Tungabhadra Project Tomorrow : తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటకకు అత్యంత కీలకమైన తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు మరో చారిత్రక ఘట్టానికి సిద్ధమైంది. తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు కొత్త గేట్ల అమరికతో సరికొత్త రూపును సంతరించుకుంది. రూ. 51 కోట్ల వ్యయంతో మొత్తం 33 గేట్ల ఏర్పాటు పనులు పూర్తయ్యాయి. కొత్తగా అమర్చిన స్పిల్వే గేట్లను గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ ప్రారంభించనున్నారు.
73 ఏళ్ల క్రితం నిర్మాణం: దాదాపు 73 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు ఆంధ్ర-కర్ణాటక రెండు రాష్ట్రాల్లో లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు జీవనాడిగా నిలుస్తోంది. అయితే 2024 ఆగస్టులో వచ్చిన వరద ప్రవాహానికి 19వ గేటు కొట్టుకుపోయింది. అప్పటికప్పుడు నీటి వృధాను అడ్డుకునేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వ చొరవతో, సీఎం చంద్రబాబు సూచనతో సీనియర్ ఇంజినీర్ కన్నయ్యనాయుడు నేతృత్వంలో స్టాప్లాక్ గేటును అమర్చారు. స్పిల్ వే గేట్లు అన్నీ మార్చాలని నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ (NDSA) నివేదిక ఇవ్వడంతో 6 నెలల్లో కొత్త గేట్లను పూర్తి చేసి ఏపీ-కర్ణాటక రాష్ట్రాలు పునరుజ్జీవం పోశాయి. తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు, వందల గ్రామాలకు తాగునీరు అందిస్తూ ఉంది. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కింద 1.46 లక్షల హెక్టార్లకు సాగునీరు అందుతోంది. కుడి కాలువ ద్వారా కర్నూలు, కడప, అనంతపురం జిల్లాలకు సాగు నీరందుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టు భద్రతను ఏపీ-కర్ణాటక రాష్ట్రాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని గేట్ల ఏర్పాటును త్వరితగతిన పూర్తి చేశాయి.
1953లో తుంగభద్ర జలాశయం ప్రారంభం : విజయనగర జిల్లా హొసపేటె సమీపంలోని మల్లాపుర వద్ద తుంగభద్ర జలాశయానికి 1945 ఫిబ్రవరి 28న పునాది రాయి పడింది. ఈ జలాశయం నిర్మాణానికి మల్లాపుర చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని 54 వేల 452 మందిని వేర్వేరు ప్రాంతాలకు తరలించారు. మొత్తం 86 వేల 293 ఎకరాలను సేకరించారు. జలాశయం నిర్మాణంలో 12 వేల మంది, కాలువల నిర్మాణానికి 38 వేల మంది కలిపి మొత్తం 50 వేల మంది కార్మికులు శ్రమించారు. అప్పటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూడా జలాశయ నిర్మాణాన్ని పరిశీలించారు. 1953లో తుంగభద్ర జలాశయాన్ని ప్రారంభించారు.
మూడు రాష్ట్రాల్లో ఆయకట్టు: కర్ణాటకలో 80 వేల 908 హెక్టార్లు, ఏపీలో 76 వేల 937 హెక్టార్ల ఆయకట్టు దీని కింద సాగులోకి వస్తుంది. కుడి దిగువ కాలువ సున్నా కిలో మీటర్ల నుంచి కర్నూలు జిల్లా సరిహద్దు వరకు 250 కిలో మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. దీని కింద కర్ణాటకలో 37 వేల 503 హెక్టార్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 63 వేల 522 హెక్టార్ల ఆయకట్టు సాగులో ఉంది. మొత్తంగా జలాశయం పరిధిలోకి కర్ణాటకలో 9 లక్షల 26 వేల 824 ఎకరాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 7 లక్షల 20 వేల 54 ఎకరాలు, తెలంగాణలో 87 వేల ఎకరాల స్థిరీకరించిన ఆయకట్టు ఉంది.
వర్షాలే ఆధారం: తుంగభద్ర జలాశయానికి పడమటి కనుమల్లో కురిసే వర్షాలే ఆధారం. ఏడాదిలో మొత్తం 230 టీఎంసీల వరద నీరు ఈ ప్రాజెక్టుకు వస్తుందని అంచనా. ఈ వరద నీటిలో కర్ణాటక 138.99 టీఎంసీలు, ఉమ్మడి ఏపీ 73.01 టీఎంసీలు కలిపి మొత్తం 212 టీఎంసీలు ఉపయోగించుకోవచ్చు. 18 టీఎంసీలు ఆవిరి, వృథా కింద లెక్కగట్టారు. తుంగభద్ర జలాశయం సామర్థ్యం 16 వందల 33 అడుగులు, 133 టీఎంసీలు. అయితే ప్రస్తుతం 104 టీఎంసీలకు సామర్థ్యం పడిపోయింది.
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