మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు @40 - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అరుదైన రికార్డు సొంతం
దాదాపు 20 ఏళ్లు మంత్రిగా ఘనత - 1986 మేలో తొలిసారి ఎన్టీఆర్ కేబినెట్లో పదవి - చంద్రబాబు, కేసీఆర్, రేవంత్ ప్రభుత్వాల్లోనూ చోటు - ప్రస్తుతం వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్, సహకార, చేనేత, జౌళిశాఖలు
Published : May 14, 2026 at 8:35 AM IST
Tummala Nageswara Rao Political History : ఈ రోజుల్లో రాజకీయాల్లో ప్రజల ఆశీర్వాదం పొంది ఒక్కసారి చట్టసభలో ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికవడమనేది లక్షల మందిలో ఒకరికి వచ్చే అవకాశం. ఇక మంత్రి పదవి దక్కాలంటే సామర్థ్యంతో పాటు అదృష్టం కూడా కలిసి రావాలి. కానీ ఒకరిద్దరు కాదు ఏకంగా నలుగురు సీఎంల వద్ద దాదాపు 20 ఏళ్లు మంత్రిగా పనిచేసి, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక కాలం ఆ పదవిలో కొనసాగి అరుదైన రికార్డు సృష్టించారు ప్రస్తుత తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు. ఆయన తొలిసారి మంత్రిగా ప్రమాణం చేసి గురువారానికి 40 ఏళ్లు నిండాయి.
ఆయా రంగాల్లో తనదైన శైలి : టీడీపీ, బీఆర్ఎస్ (నాటి టీఆర్ఎస్), కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల్లో నీటి పారుదల, ఎక్సైజ్, స్త్రీ శిశుసంక్షేమం, రోడ్లు, భవనాలు, వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్ శాఖల మంత్రిగా పని చేసిన తుమ్మల తనదైన ముద్ర వేశారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని సీతారామ ప్రాజెక్టు, భక్త రామదాసు ప్రాజెక్టు, మంచుకొండ ఎత్తిపోతల పథకం, ఎన్టీఆర్ కెనాల్, వైరా లింక్ కెనాల్, గోదావరి కృష్ణా నదులు అనుసంధానంగా వైరా రాజీవ్ లింక్ కెనాల్ నిర్మాణానికి రూపకల్పన చేశారు. సూర్యాపేట- దేవరపల్లి నేషనల్ హైవే, కోదాడ- కురవి జాతీయ రహదారి నిర్మాణం ఆయన హయాంలోనే కొనసాగాయి. మున్నేరు కేబుల్ బ్రిడ్జి, ఖమ్మం బైపాస్ రోడ్డు, మున్నేరుపై హై లెవల్ వంతెనలు నిర్మించారు. తెలంగాణలో రైతునేస్తం కార్యక్రమం కింద రైతు వేదికల్లో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ సిస్టంను ప్రారంభించారు.
ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో టీడీపీలో చేరి : తుమ్మల నాగేశ్వరరావు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతం దమ్మపేట మండలం గండుగులపల్లి గ్రామంలో 1953 మే 20న జన్మించారు. డిగ్రీలో బీకాం కోర్సు పూర్తి చేసిన ఆయన, 1976లో రాజకీయాల్లోకి అరంగేట్రం చేశారు. టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో 1982లో పార్టీలో చేరారు. 1983లో సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో మొదటిసారి పోటీ చేసి ఓటమి చెందినా, 1985లో గెలిచారు. తర్వాత 1994, 1999, 2009, 2016 (ఉప ఎన్నిక), 2023 ఎన్నికల్లో శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు. 2015 ఫిబ్రవరి 4 నుంచి 2016 మే 23 వరకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఎమ్మెల్సీగా పని చేశారు.
- ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఎన్టీఆర్ మంత్రివర్గంలో 1986 మే 14న మంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసి చిన్న నీటి పారుదల శాఖ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
- 1989 డిసెంబరు వరకు మంత్రిగా పనిచేశారు. తర్వాత 1994 డిసెంబరు 2004 మే వరకు ఎన్టీఆర్, నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాల్లో అమాత్య బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
- తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ హయాంలో 2014 డిసెంబరు నుంచి 2018 నవంబరు వరకు రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు.
- 2023 డిసెంబరు 7న ఏర్పడిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి మంత్రివర్గంలో ప్రమాణం చేశారు. రెండున్నరేళ్లుగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు.
పామాయిల్ కురియన్ : తెలంగాణలో పామాయిల్ సాగుకు రోల్ మోడల్గా నిలిచి పామాయిల్ కురియన్గా తుమ్మల గుర్తింపు పొందారు. ఖమ్మం జిల్లాలో ఎన్టీఆర్ చేతుల మీదుగా తొలి పామాయిల్ మొక్క నాటించి పామాయిల్ సాగు ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగు విస్తరణకు అవగాహన కల్పించారు. భక్త రామదాసు ఆడిటోరియం, ఖిల్లా రోప్ వే, లకారం ట్యాంక్ బండ్, అర్బన్ పార్క్ మోడల్ మిర్చి మార్కెట్, సర్దార్ పటేల్ స్టేడియం, అథ్లెటిక్స్ స్పోర్ట్స్ ట్రాక్ నిర్మాణం జరిపారు. తాను ప్రాతినిథ్యం వహించిన నియోజకవర్గాల్లో(సత్తుపల్లి, పాలేరు, ఖమ్మం) ప్రగతికి కృషి చేశారు.
"నా ఈ సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం ప్రజాసేవకే అంకితం. నాకు అర్థబలం, అంగబలం, రాజకీయ వారసత్వం వంటివి లేవు. నేను ఏనాడూ పదవులను కోరుకోలేదు. అడగలేదు కూడా. ఆది నుంచి నన్ను ప్రోత్సహించిన వారందరికీ తప్పకుండా రుణపడి ఉంటాను. తల్లిదండ్రులు, భద్రాచల సీతారామచంద్రస్వామి ఆశీస్సులతో 23 ఏళ్ల వయస్సులో రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. గ్రామ, సమితి స్థాయిలో గుర్తింపు పొందాను. 1982లో టీడీపీ అధినేత ఎన్టీఆర్ ఆహ్వానం మేరకు భద్రాచలంలో ఆయన సమక్షంలో తెలుగుదేశంలో చేరి తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ఎదిగా. ప్రజలు, రైతుల ఆశీర్వాదంతో సవాళ్లను అధిగమిస్తూ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి పథంలో సాగుతున్నాను" -తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి
ఖమ్మం జిల్లాలో మొత్తం భూమికి నీళ్లు ఇవ్వాలనేది నా సంకల్పం : మంత్రి తుమ్మల - TUMMALA ON IRRIGATION WATER
రైతులు తమకు ఏ పథకం మంచిదో చెబితే - అవే కొనసాగిస్తాం : మంత్రి తుమ్మల