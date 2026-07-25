ఈ సర్కారు బడిలో అడ్మిషన్ ఫుల్ బోర్డు - హాట్కేక్లా మారిన సీట్లు
కార్పొరేట్ తరహాలో సర్కార్ బడుల్లో ఆడ్మిషన్స్ - విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడంతో 'నో సీట్స్' బోర్డులు ఏర్పాటు - అభివృద్ధికి, నాణ్యమైన విద్యకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా ప్రభుత్వ పాఠశాల
Published : July 25, 2026 at 6:46 PM IST
Admissions Closed Board in Government School : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య కోసం కార్పొరేట్ స్కూళ్లను ఆశ్రయిస్తారు. ఆ స్కూళ్ల గేట్లపై నో సీట్స్ అంటూ వేలాడదీసిన బోర్డులను చూసి నిరాశతో వెనుదిరుగుతారు. అలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కనిపిస్తున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల వైపు చూడని తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు ఆ పాఠశాలల్లో లభిస్తున్న నాణ్యమైన విద్యపట్ల ఆకర్షితులయి 'ఘర్ వాపస్' మాదిరిగా ప్రైవేటు పాఠశాలల నుంచి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ బడుల్లోను చేర్పిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ స్కూళ్లల్లో ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగిపోవడంతో తమ పాఠశాలలో సీట్లు లేవంటూ నో బోర్డును తగిలిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితే తుక్కుగూడ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అడ్మిషన్ ఫుల్ - నో సీట్స్ అంటూ బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రభుత్వ బడుల్లో సీటు దొరకడమే కష్టం : అభివృద్ధికి, నాణ్యమైన విద్యకు మన సర్కారు బడులు చిరునామాగా మారుతున్నాయి. ప్రైవేటు పాఠశాలలకు పోటీగా నిలుస్తూ తల్లిదండ్రుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంటున్నాయి. తాజాగా రంగారెడ్డి జిల్లా తుక్కుగూడలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. పాఠశాల గేటుకు ఏకంగా అడ్మిషన్స్ క్లోజ్డ్ అని బోర్డు పెట్టేంతగా ప్రవేశాలు పెరిగాయి. ప్రభుత్వ బడులంటే ఒకప్పుడు విద్యార్థులు లేక వెలవెలబోయే పరిస్థితి కానీ ఇప్పుడు సీటు దొరకడమే గగనమైపోతోంది.
184 మంది కొత్తగా ప్రవేశాలు : రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం తుక్కుగూడ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. గత ఏడాది పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఏకంగా 91 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి ఈ పాఠశాల ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఇక్కడి ఉపాధ్యాయుల నైపుణ్యం, నాణ్యమైన బోధన నచ్చడంతో పిల్లలను చేర్పించేందుకు తల్లిదండ్రులు క్యూ కట్టారు. గతేడాది పదో తరగతి పూర్తి చేసుకున్న వారితో కలిపి మొత్తం 82 మంది వెళ్లగా వారి స్థానంలో ఏకంగా 183 మంది కొత్తగా ప్రవేశాలు పొందడం విశేషం. ఇందులో ప్రైవేటు పాఠశాలలను వదిలి 50 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరడం ఇక్కడి విద్య ప్రమాణాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
మా పాఠశాలలో గతేడాది 450 మంది విద్యార్థులు ఉండేవారు.టెన్త్ క్లాస్లో 82 మంది పాస్ అవుట్ అవ్వగా ఈ సంవత్సరం 183 అడ్మిషన్స్ అయ్యాయి. నేటికి 511 అడ్మిషన్స్ అయ్యాయి. ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి దాదాపు 50 మంది విద్యార్థులు చేరారు. గత సంవత్సరం మన పాఠశాలలో ఓ అబ్బాయికి 600లకు 570 మార్కులతో ఐఐఐటీ రావడం జరిగింది. 500 మార్కులు సాధించిన వారిలో 10 మంది విద్యార్థులు ఉండటం మా పాఠశాలకు చాలా గర్వ కారణం. ఇదంతా మా స్కూల్ టీచర్స్ ఉదయం, సాయంత్రం స్టడీ అవర్స్ తీసుకోవడం వల్లే సాధ్యమైంది. విద్యార్థులు 91 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ ఏడాది అడ్మిషన్స్ బాగా పెరిగాయి. 511 ఆడ్మిషన్స్ రావడం వల్ల నో అడ్మిషన్స్ బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేశాం'' - భాస్కర్ రెడ్డి, ప్రధానోపాధ్యాయుడు, తుక్కుగూడ
నాణ్యమైన విద్య, క్రమశిక్షణనే లక్ష్యంగా : తమ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య భారీగా పెరగడంతో ఉన్న 15 మంది ఉపాధ్యాయులు 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఎ, బి సెక్షన్లుగా విభజించి బోధన అందిస్తున్నారు. కాగా ఇక ఏ తరగతిలోనూ సీట్లు ఖాళీ లేకపోవడంతో పాఠశాల గేటు వద్ద 'అడ్మిషన్స్ క్లోజ్డ్' అంటూ ఫ్లెక్సీ బోర్డును ఏర్పాటు చేశామని ప్రధానోపాధ్యాయుడు భాస్కర్ రెడ్డి తెలిపారు. మా పాఠశాలలో పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య, క్రమశిక్షణ అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం. ఉపాధ్యాయుల కృషి, నాణ్యమైన బోధన వల్లే తల్లిదండ్రుల నుంచి ఈ స్థాయిలో ఆదరణ లభిస్తోందని వివరించారు.
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