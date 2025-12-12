బాలుడిపై ట్యూషన్ టీచర్ దాష్టీకం - అట్లకాడతో విద్యార్థి శరీరంపై 8 చోట్ల వాతలు
బాలుడిపై అట్లకాడతో వాతలు పెట్టిన ట్యూషన్ టీచర్ శ్రీమానస - విద్యార్థి ముఖం, చేతులు, కాళ్లపై వాతలు పెట్టిన టీచర్ - ట్యూషన్ టీచర్పై ఫిలింనగర్ పీఎస్లో బాలుడి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు
Published : December 12, 2025 at 3:52 PM IST
Tuition teacher tortured a child In Hyderabad : అభం శుభం తెలియని ఏడేళ్ల బాలుడిపై ట్యూషన్ టీచర్ దాష్టీకానికి పాల్పడిన అమానుష ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అట్లకాడతో వాతలు పెట్టడంతో చిన్నారి శరీరంపై పలుచోట్ల గాయాలయ్యాయి. ఈ దారుణం హైదరాబాద్ ఫిల్మ్నగర్ పీఎస్ పరిధిలో జరిగింది. సమాచారం తెలుసుకున్న విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
చిన్నారి తల్లిదండ్రులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : హైదరాబాద్ నగరంలోని షేక్పేటలోని ఓయూ కాలనీకి చెందిన ఏడేళ్ల బాలుడు ఒకటో తరగతి చదువుతున్నాడు. తల్లిదండ్రులు అతడిని గురువారం సాయంత్రం స్థానికంగా ఉన్న శ్రీమానస అనే టీచర్ వద్దకు ట్యూషన్కు పంపించారు. అక్కడ సరిగా చదవడం లేదనే కారణంతో టీచర్ శ్రీమానస ఆ బాలుడి చేతులు, కాళ్లు, ముఖంపై అట్లకాడతో వాతలను పెట్టింది. దీంతో విద్యార్థి శరీరంపై 8 చోట్ల కాలిన గాయాలయ్యాయి. సమాచారం తెలుసుకున్న అతడి తల్లిదండ్రులు ఫిల్మ్నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ట్యూషన్ టీచర్పై చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలను తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో కోరారు.
గాయాలతో నడవలేకపోతున్న బాలుడు : బాలుడి తల్లిదండ్రుల నుంచి ఫిర్యాదును స్వీకరించిన పోలీసులు, వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్కు పోలీసులు తరలించారు. శరీరంపై ఉన్న కాలిన గాయాల వల్ల నొప్పిగా ఉండటంతో బాలుడు నడవలేకపోతున్నాడు. తమ కుమారుడిపై ఇంతటి దాష్టీకానికి పాల్పడిన ట్యూషన్ టీచర్ శ్రీమానసపై కఠిన చర్యలను తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ఫిలింనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
"నా ఇద్దరి పిల్లలను గత మూడు నెలలుగా సాయంత్రం ట్యూషన్కు సమయంలో పంపిస్తున్నాను. ఎప్పటిలానే 11వ తేదీన పంపించాను. కానీ ట్యూషన్ నుంచి ఒక అబ్బాయి మాత్రమే ఇంటికి వచ్చాడు. మా రెండో బాబును రాత్రి 9.30 గంటలు అవుతున్నా పంపించకపోతే ఏమైందోనని ట్యూషన్ టీచర్కు ఫోన్ చేశాం. మీలో ఎవరో ఒకరు వచ్చి బాలుడిని తీసుకువెళ్లండి అన్నారు. బాబుకు కాల్చిన గాయాలు అయి ఉండటం గమనించాను. దీనిపై ట్యూషన్ టీచర్ను ప్రశ్నించగా మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఆమెపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం"- బాలుడి తండ్రి, పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు
బాలుడి తండ్రి నుంచి ఫిర్యాదును స్వీకరించిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే ఈ విషయంలో ఇంతవరకు బాధ్యురాలిని అరెస్ట్ చేయలేదు. దర్యాప్తు జరుగుతోందని మాత్రమే పోలీసులు తెలిపారు.
విద్యార్థినితో అసభ్య ప్రవర్తన.. గురువుకి గుణపాఠం చెప్పిన గ్రామస్థులు
'నేను ప్రేమించిన అమ్మాయితోనే మాట్లాడతావా..' ఇంటర్ విద్యార్థిపై ప్రేమోన్మాది దాడి