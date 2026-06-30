బోధన రుసుములకు ప్రతి నెలా రూ.250 కోట్లు - నేరుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లోనే జమ
జూన్ నెలకు సంబంధించి ఇప్పటికే నిధులు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - నాలుగు విడతలుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి బోధన రుసుము చెల్లింపు - విద్యార్థులకు సంబంధిత మార్గదర్శకాలు, నిబంధనలు ఈపాస్ వెబ్సైట్లో
Published : June 30, 2026 at 9:45 AM IST
TG Govt Released Tuition Fees Into Welfare Departments : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఈబీసీ దివ్యాంగ విద్యార్థుల ట్యూషన్ ఫీజును ప్రభుత్వం నెలనెల రూ.250 కోట్లు సంక్షేమ శాఖలకు విడుదల చేయనుంది. ఈ శాఖల వారు విద్యార్థుల వ్యక్తిగత ఖాతాల్లోకి నేరుగా ట్యూషన్ ఫీజులను మొత్తాన్ని జమ చేయనున్నారు. కొత్త నిబంధనలకు అనుగుణంగా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి నిర్దేశించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే కొంతకాలంగా ట్యూషన్ ఫీజుల విషయంలో గందరగోళం నెలకొంది. వాటికి చెక్ పెడుతూ ప్రభుత్వం జీవో 9ను జారీ చేసింది. అలాగే కొన్ని నిబంధనలను కూడా పెట్టింది. ప్రస్తుతం వాటికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
ఇకపై ప్రతి నెల డబ్బుల జమ : జూన్ నెలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.250 కోట్లను జమ చేయగా ఇకపై ప్రతినెల ఇదే విధంగా చెల్లింపులు కొనసాగుతాయని సంక్షేమ శాఖలకు ప్రభుత్వం తెలియజేసింది. ఈ నిధులను మొదట ఏప్రిల్ 1 నుంచి జులై 31 మధ్య అందిన దరఖాస్తులకు ఆగస్టు 15న విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తారు. ఇటీవల ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖతో జరిగిన సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు.
విద్యార్థులకు మార్గదర్శకాలు, నిబంధనలు : 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఫ్రెషర్, రెన్యువల్ విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరించేందుకు అధికారులు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేశారు. విద్యార్థుల కోసం సంబంధిత మార్గదర్శకాలు, నిబంధనలు ఈ-పాస్ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు. అయితే కొత్త ట్యూషన్ ఫీజు విధానం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి ఏడాదికి నాలుగు ఫేజ్లుగా ట్యూషన్ ఫీజును ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. దీని ప్రకారం మొదటి విడత నిధులు ఆగస్టు 15న విడుదల చేయనున్నారు.
ఏడాదికి నాలుగు సార్లు చెల్లింపులు : ఆగస్టు 1 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు అందిన దరఖాస్తులకు సంబంధించి రెండో విడత నిధులు డిసెంబర్ 30న జమ అవుతాయి. అలాగే డిసెంబర్ 1 నుంచి జనవరి 31 వరకు అందిన దరఖాస్తులకు సంబంధించిన మూడో విడత నిధులు ఫిబ్రవరి 28న విడుదల అవుతాయి. ఇక నాలుగవ దశ విషయానికొస్తే ఫిబ్రవరి 1 నుంచి మార్చి 31 మధ్య అందిన అప్లికేషన్లకు 75 రోజుల్లోగా నిధులు పంపిణీ చేయనున్నారు. సెట్లు, కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలు ఇతర కారణాల వల్ల ఆలస్యం జరుగుతుందని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు : ఎస్సీ విద్యార్థుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం వాటాను విడుదల చేసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం 60 శాతం వాటాను విడుదల చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఎస్టీ విద్యార్థుల విషయంలో రాష్ట్రం తన వాటాగా 25 శాతం విడుదల చేస్తుంది. అలాగే కేంద్రం 75 శాతం నిధులను సమకూరుస్తుంది. బీసీ, ఈబీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థుల బోధన రుసుముల్లో మాత్రం వంద శాతం ఖర్చును రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది.
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