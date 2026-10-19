ఒక్క నెలలోనే లక్ష మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు, ట్యూషన్ ఫీజుల విడుదల
Fee Reimbursement In Telangana : 2026 -27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ట్యూషన్ ఫీజులు, స్కాలర్షిప్లు చెల్లించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. 2.28 లక్షల మంది విద్యార్థులకు రూ.930 కోట్లు చెల్లించింది.
Published : October 19, 2026 at 7:40 AM IST
Fee Reimbursement In Telangana : రాష్ట్రంలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను సంక్షేమ విద్యార్థుల ట్యూషన్ ఫీజులు, స్కాలర్షిప్ల చెల్లింపు వేగం పుంజుకుంది. గత నెలలో ప్రభుత్వం మరో లక్ష మంది విద్యార్థుల వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లో ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సంబంధించిన పూర్తి ఫీజులను జమచేసింది. ఇంటర్మీడియట్, ఆపై కోర్సులు చదువుతున్న విద్యార్థులకు అదే విద్యా సంవత్సరంలో ఫీజులు జమచేయాలనే లక్ష్యం దిశగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది.
ప్రారంభమైన నాలుగు నెలల్లోనే రూ.930 కోట్లు
2026-27 సంవత్సరానికి దరఖాస్తుల పరిష్కార ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నాలుగు నెలల్లోనే, 2.28 లక్షల మంది విద్యార్థులకు మొత్తం రూ. 930 కోట్లు చెల్లించారు. అంటే ఒక్కో విద్యార్థిపై సగటున రూ.40,000 ఖర్చు చేశారు. ఇప్పటివరకు జమ చేసిన నిధుల్లో ట్యూషన్ ఫీజుల కోసం రూ.811 కోట్లు, స్కాలర్షిప్ల కోసం రూ.119 కోట్లు కేటాయించారు. ట్యూషన్ ఫీజులు, స్కాలర్షిప్ల కోసం ఏటా రూ.2,400 కోట్ల చెల్లించాల్సి ఉండగా, నాలుగు నెలల్లోనే దాదాపు 39% నిధులను జమచేశారు.
సమన్వయంతో పనిచేస్తున్న సంక్షేమ శాఖలు
ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఈబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజులు, స్కాలర్షిప్ల చెల్లింపులో సంక్షేమ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి. నోడల్ శాఖ అయిన ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖ, దరఖాస్తుల పరిష్కార ప్రక్రియను ప్రత్యేకంగా రోజువారీగా పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 5.8 లక్షల మంది విద్యార్థులు స్కాలర్షిప్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోగా, వారిలో 4.79 లక్షల మంది తమ బ్యాంకు ఖాతాలను ఆధార్తో అనుసంధానించారు. విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజులు, స్కాలర్షిప్ల చెల్లింపు కోసం ప్రతి నెలా రూ.250 కోట్లు అందిస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ మేరకు నాలుగు నెలలకు గాను రూ.1,000 కోట్లు జమచేయగా, అందులో రూ.930 కోట్లు ఇప్పటికే విద్యార్థుల ఖాతాల్లో జమ అయ్యాయి.
డిసెంబర్ నాటికి విద్యార్థుల ఖాతాల్లో రూ.1,800 కోట్లు
ఇప్పటివరకు అందిన 5.8 లక్షల దరఖాస్తులలో అధికశాతం పునరుద్ధరణ దరఖాస్తులే ఉన్నాయి. వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. వైద్య విద్యతో సహా అన్ని కోర్సుల ప్రవేశ ప్రక్రియ నవంబర్ నాటికి పూర్తవుతుంది. ఈ విషయంలో సంక్షేమ శాఖలు రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా జమ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. డిసెంబర్ నాటికి విద్యార్థుల ఖాతాల్లో రూ.1,800 కోట్లు జమ చేయాలి. వచ్చే మార్చి నాటికి స్కాలర్షిప్ బకాయిలు ఏవీ ఉండకుండా చూడాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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