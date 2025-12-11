ETV Bharat / state

తిరుమలకు ఔటర్‌ రింగ్‌రోడ్డు - సర్వే ప్రారంభించిన తుడా

ఓఆర్​ఆర్​ ప్రతిపాదనలు తెరపైకి తెచ్చిన తుడా - కొత్త మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ రోడ్డు నిర్మాణానికి సర్వే

Tirupati Outer Ring Road
Tirupati Outer Ring Road (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 3:52 PM IST

Tuda Survey for Tirupati Outer Ring Road: అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనానికి దేశం నలుమూలల నుంచి భారీగా భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఈ సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. తిరుమల క్షేత్రానికి నిత్యం 70 వేల నుంచి లక్ష మందికి పైగా భక్తులు వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కూటమి ప్రభుత్వం తిరుమలను ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చర్యలు చేపడుతోంది. సీఎం చంద్రబాబు ఆవిష్కరించిన విజన్​ 2047కు అనుగుణంగా అభివృద్ధి ప్రణాళిక రూపకల్పనకు ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తోంది. తాజాగా తిరుపతికి ఔటర్​ రింగ్ రోడ్డు ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తోంది. దీంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ కష్టాలు గట్టెక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో ట్రాఫిక్​ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. ఇప్పటికే అవసరమైన చోట్ల రింగ్​రోడ్డుకు ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేస్తోంది. ఈ మేరకు అధికారులు సైతం నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. తాజాగా తిరుపతి నగరంలోనూ ఓఆర్​ఆర్​ నిర్మించేందుకు ముందడుగు వేస్తోంది. తిరుమల-తిరుపతిలో ట్రాఫిక్ రద్దీ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. భక్తులుకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యలు అన్నింటికి చెక్​ పెట్టేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. తిరుపతికి ఓఆర్​ఆర్​ ఏర్పాటుకు తుడా ఆధ్వర్యంలో సర్వే ప్రారంభించారు.

ప్రతిపాదనలు తెరపైకి తెచ్చిన తుడా: తాజాగా ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతి భవిష్యత్తు అవసరాలు, ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ కోసం తిరుపతి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ (తుడా) ఆధ్వర్యంలో ఔటర్‌రింగ్‌ రోడ్డు ప్రతిపాదనలు తెరపైకి తెచ్చింది. తుడా ఛైర్మన్‌ సి. దివాకర్‌రెడ్డి అధికారులతో కలిసి రింగ్ రోడ్డు రూపకల్పనకు బుధవారం క్షేత్రస్థాయి పర్యటన నిర్వహించారు.

ఆ మండలాలను కలుపుతూ: తిరుపతి ఔటర్​ రింగ్ రోడ్డు తిరుపతి గ్రామీణ, చంద్రగిరి, రామచంద్రాపురం, రేణిగుంట, వడమాలపేట మండలాలను కలుపుతూ నిర్మాణం చేయనున్నారు. కొత్త మాస్టర్​ ప్లాన్​ రోడ్డు పేరుతో (ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు) నిర్మాణానికి సర్వే ప్రారంభించారు. గతంలో సీఎం చంద్రబాబు వైకుంఠమాల పేరుతో చేపట్టదలచిన ఓఆర్​ఆర్​ ప్రతిపాదనలకు తిరిగి కసరత్తు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కువగా వినియోగిస్తూ ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయడంపై తుడా అధికారులు దృష్టి సారించారు.

90 కి.మీ. పరిధిలో: ఈ రింగ్​ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి అయితే గనక తిరుమలకు వచ్చే వాహనాలు నేరుగా ఔటర్ రింగ్​ రోడ్డు ద్వారా బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే నగరంలో ట్రాఫిక్​ రద్దీ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. మొత్తం 90 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఓఆర్​ఆర్​ రూపొందించనున్నారు. వడమాలపేట సమీపం నుంచి అప్పలాయగుంట, అనుప్పల్లి, రామచంద్రాపురం, పనపాకం, ఐతేపల్లి, నారావారిపల్లి, కల్యాణి డ్యామ్, జూపార్క్, అలిపిరి, కరకంబాడి రోడ్డు మీదుగా మల్లవరం, పాదిరేడు తదితర ప్రాంతాలు మీదుగా ఓఆర్​ఆర్​ రానుంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తిస్థాయి వివరణ రావాల్సి ఉంది.

