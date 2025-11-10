ETV Bharat / state

అలిపిరి మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం - పారిశుద్ధ్య కార్మికులపై చర్యలు

మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం తింటున్న టీటీడీ కాంట్రాక్టు కార్మికులు - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో పారిశుద్ధ్య కార్మికులపై టీటీడీ చర్యలు

tirumala footh path
tirumala footh path (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD ACTION ON WORKERS EATING MEAT: తిరుమల అలిపిరి మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం తినడం కలకలం రేగింది. టీటీడీలో ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ పారిశుద్ధ్య కార్మికులుగా పనిచేస్తున్న ఇద్దరు అలిపిరి మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం తింటుండగా తిరుమలకు వెళ్తున్న కొంతమంది భక్తులు వీడియో తీశారు. ఇందులో ఓ భక్తుడు దేవుడు సన్నిధిలో పనిచేస్తూ ఇలా చేయడం ఏంటి అని వారిని ప్రశ్నించారు.

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కావడంతో ఆ కార్మికులపై టీటీడీ ఆరోగ్య విభాగం అధికారులు తిరుమల రెండో పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు ఔట్‌సోర్సింగ్‌ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు రామస్వామి, సరసమ్మలను ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ఆదివారం అలిపిరి వద్ద ఇద్దరు కార్మికులు మాంసాహారం తిన్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. వారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపింది.

టీటీడీ కీలక నిర్ణయం - భక్తుల కోసం అలిపిరిలో బేస్‌ క్యాంప్‌!

TAGGED:

MEAT AT ALIPIRI FOOT PATH VIDEO
FOOD RESTRICTIONS IN TIRUMALA
TTD SANITATION WORKERS REMOVED
ALIPIRI FOOTSTEPS MEAT CONTROVERSY
TTD ACTION ON WORKERS EATING MEAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.