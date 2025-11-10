అలిపిరి మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం - పారిశుద్ధ్య కార్మికులపై చర్యలు
మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం తింటున్న టీటీడీ కాంట్రాక్టు కార్మికులు - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో పారిశుద్ధ్య కార్మికులపై టీటీడీ చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 11:00 AM IST
TTD ACTION ON WORKERS EATING MEAT: తిరుమల అలిపిరి మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం తినడం కలకలం రేగింది. టీటీడీలో ఔట్ సోర్సింగ్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులుగా పనిచేస్తున్న ఇద్దరు అలిపిరి మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం తింటుండగా తిరుమలకు వెళ్తున్న కొంతమంది భక్తులు వీడియో తీశారు. ఇందులో ఓ భక్తుడు దేవుడు సన్నిధిలో పనిచేస్తూ ఇలా చేయడం ఏంటి అని వారిని ప్రశ్నించారు.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఆ కార్మికులపై టీటీడీ ఆరోగ్య విభాగం అధికారులు తిరుమల రెండో పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు ఔట్సోర్సింగ్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు రామస్వామి, సరసమ్మలను ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ఆదివారం అలిపిరి వద్ద ఇద్దరు కార్మికులు మాంసాహారం తిన్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. వారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపింది.
TTD has taken strict action against two outsourcing employees, Ramaswamy and Sarasamma, for consuming non-vegetarian food near Alipiri.— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) November 10, 2025
A complaint has been filed at Tirumala II Town Police Station, and both have been removed from service.#ttd #tirumala