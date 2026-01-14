ఈనెల 16వ తేదీన శ్రీవారి పార్వేట ఉత్సవం - ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసిన టీటీడీ
16న శ్రీవారి పార్వేట ఉత్సవం నేపథ్యంలో ఆర్జిత సేవల రద్దు - అదే రోజున నిర్వహించనున్న గోదా పరిణయోత్సవం
Published : January 14, 2026
TTD will Held Srivari Parveta Utsavam on January 16th: శ్రీవారి పార్వేట ఉత్సవం ఈనెల 16న కనుమ రోజు వైభవంగా జరగనుంది. అదే రోజున గోదా పరిణయోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 5.30 నుంచి 6.30 గంటల మధ్య ఆండాళ్ అమ్మవారి మాలలను పెద్దజీయర్ మఠం నుంచి ఊరేగింపుగా శ్రీవారి ఆలయానికి తీసుకువెళ్లి స్వామివారికి సమర్పిస్తారు.
ఆర్జిత సేవలు రద్దు: అనంతరం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు మలయప్ప, శ్రీకృష్ణ స్వామివార్లు పార్వేట మండపానికి వేంచేపు చేస్తారు. ఆస్థానం, పార్వేట పూర్తయ్యాక స్వామివారు తిరిగి ఆలయానికి చేరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించే కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది.
తిరుమల సమాచారం: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటలు పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 73,014 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి 19,639 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.27 కోట్లు.