టీటీడీలో మరో అక్రమం - శ్రీవారి సేవలో ‘పట్టు’ దగా

పట్టుకు బదులు పాలిస్టర్‌ శాలువాలు - పదేళ్లలో రూ.54.95 కోట్ల విలువైన శాలువాల కొనుగోళ్లు - విజిలెన్స్‌ నివేదిక బయటపడ్డ నిజాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 7:20 AM IST

3 Min Read
TTD Vigilance Report Released Polyester Shawls Instead of Silk : శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి సేవలో వినియోగించే పట్టు శాలువాల కొనుగోళ్లలో భారీ మోసం వెలుగుచూసింది. పట్టువస్త్రాల పేరిట పాలిస్టర్‌ను అంటగట్టి టీటీడీ ఖజానాకు గండికొట్టడమే కాకుండా భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసిన వైనం విజిలెన్స్‌ విచారణలో బట్టబయలైంది. నాణ్యత లేని వస్త్రాలను సరఫరా చేసిన సదరు సంస్థపై క్రిమినల్‌ చర్యలకు, ఏసీబీ డీజీ విచారణకు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి ఆదేశాలు జారీచేసింది.

నాణ్యతపై అనుమానాలు : శ్రీవారి ఆలయ అవసరాల కోసం ‘పట్టు శాలువాల’ కొనుగోలుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం టెండర్లు పిలిచింది. శ్రీవారి సేవలతోపాటు వీవీఐపీలకు వేదాశీర్వచనం, దాతలను సత్కరించడానికి వాటిని వినియోగిస్తారు. ఇందులో భాగంగా నగరికి చెందిన మెసర్స్‌ వీఆర్‌ఎస్‌ ఎక్స్‌పోర్ట్‌ అనే సంస్థకు 15,000 శాలువాల సరఫరా కాంట్రాక్టును అప్పగించారు. ఒక్కోటి రూ.1,389.15 చొప్పున ధర నిర్ణయించారు. నాణ్యతపై అనుమానాలు రావడంతో, గత బోర్డు సమావేశంలో దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని సీవీఎస్వోను ఆదేశించారు.

వందశాతం పాలిస్టర్‌ : విజిలెన్స్‌ అధికారులు తిరుపతిలోని గోదాము, తిరుమలలోని వైభవోత్సవ మండపం నుంచి తాజా స్టాకు నమూనాలు సేకరించారు. వీటిని బెంగళూరు, ధర్మవరంలోని సెంట్రల్‌ సిల్క్‌బోర్డులకు పంపి పరీక్షించగా విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెల్లడయ్యాయి. టెండర్‌ నిబంధనల ప్రకారం స్వచ్ఛమైన పట్టు ఉండాలి. పరీక్షల్లో అది వందశాతం పాలిస్టర్‌ అని తేలింది. ఆ శాలువాలపై ‘సిల్క్‌ హోలోగ్రామ్‌’ కూడా లేదని అధికారులు గుర్తించారు.

అధికారుల తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు : ఈ వ్యవహారంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలోని కొందరు అధికారుల తీరుపై విజిలెన్స్‌ నివేదికలో తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. గతంలో డిప్యూటీ ఈవో (వేర్‌హౌస్‌) పంపిన నమూనాలను కాంచీపురం ల్యాబ్‌లో పరీక్షిస్తే అవి నాణ్యమైనవేనని నివేదిక వచ్చింది. కానీ అదే స్టాకు నుంచి విజిలెన్స్‌ సేకరించి పంపినవి మాత్రం పాలిస్టర్‌ అని తేలింది. దీన్నిబట్టి ల్యాబ్‌కు పంపేటప్పుడు మార్చేయడమో, లేదా నివేదికలు తారుమారు చేయడమో జరిగి ఉంటుందని విజిలెన్స్‌ స్పష్టం చేసింది.

కొన్నేళ్లుగా అక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయా? : ప్రస్తుత టెండర్‌లోనే కాకుండా కొన్నేళ్లుగా ఈ అక్రమాలు సాగుతున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. వీఆర్‌ఎస్‌ ఎక్స్‌పోర్ట్, దాని సోదర సంస్థలైన తిరుమల ఫ్యాబ్రిక్స్, నన్నా కాటేజెస్, వీఎం రాజా పవర్‌లూమ్‌ యూనిట్‌ సంస్థల నుంచి 2015-25 వరకు దాదాపు రూ.54.95 కోట్ల విలువైన వస్త్రాలను టీటీడీ కొనుగోలు చేసినట్లు విచారణలో తేలింది.

'క్రిమినల్‌ కేసులు నమోదుచేయాలి' : విజిలెన్స్‌ నివేదికను పరిశీలించిన టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బి.ఆర్‌.నాయుడు నేతృత్వంలోని బోర్డు ప్రస్తుత టెండర్లను వెంటనే రద్దుచేయాలని, ఈ వ్యవహారంపై ఏసీబీతో సమగ్ర విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని, కాంట్రాక్టరు టీటీడీని మోసం చేసినందున క్రిమినల్‌ కేసులు నమోదుచేయాలని నెలక్రితం జరిగిన సమావేశంలో తీర్మానించింది.

నాణ్యతకు తిలోదకాలు : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి పట్టు శాలువాలకు బదులు పాలిస్టర్‌ శాలువాలను సరఫరా చేసిన స్కాంపై ప్రస్తుత పాలకమండలి సమగ్ర విచారణ ప్రారంభించిందని టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు బుధవారం ‘ఎక్స్‌’లో పోస్ట్‌ చేశారు. 2019 నుంచి ఇప్పటివరకు రూ.80-90 కోట్ల అవినీతి జరిగి ఉండవచ్చని అంచనా వేశామన్నారు. శుద్ధమైన తుస్సా పట్టు, బంగారు, వెండి జరీ, సిల్క్‌మార్క్‌ ధ్రువీకరణతో సరఫరా చేయాల్సి ఉండగా నాణ్యతకు తిలోదకాలు ఇచ్చారని, ఏసీబీ విచారణకు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో నివేదిక రాగానే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. గత ప్రభుత్వహయాంలో కల్తీనెయ్యి, నాసిరకం సరకులు, పరకామణిలో చోరీ, టెండర్ల మార్పిడి వంటి అనేక అవినీతి కేసులు బయటపడ్డాయని, బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఛైర్మన్‌ పేర్కొన్నారు.

నెయ్యి కల్తీ గురించి వైవీ సుబ్బారెడ్డికి అప్పుడే చెప్పా - సిట్​ విచారణలో మాజీ జీఎం

'టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసు' - ఏపీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

