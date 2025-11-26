తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వార దర్శనం - రేపటి నుంటి టికెట్ల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ
మొదటి 3 రోజులకు డిసెంబర్ 2న లక్కీ డిప్ - డిప్ నమోదు ఎలాగంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 2:20 PM IST
TTD Vaikunta Ekadasi Darshan Tickets Updates: శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు పది రోజుల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు నిర్వహించనున్నారు. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 దర్శనాలకు ఈ నెల 27 అనగా రేపు (గురువారం) నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు ఆన్లైన్లో ముందస్తుగా భక్తులు నమోదు చేసుకుంటే డిప్ ద్వారా ఉచిత సర్వ దర్శన టోకెన్లు కేటాయిస్తారు. జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2 ద్వారా నేరుగా సర్వ దర్శనం అమలు చేయనున్నారు. భక్తులు టోకెన్లు లేకుండా నేరుగా క్యూలైన్లో ప్రవేశించి స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకుగానూ ఎలాంటి టోకెన్లూ జారీ చేయరు.
డిప్ నమోదు ఎలాగంటే: టీటీడీ వెబ్సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in/home/dashboard ; https://apps.apple.com/in/app/ttdevasthanams/mobileapp ద్వారా ఈ-డిప్నకు నమోదు చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా వన్ ప్లస్ 3 కింద ప్రతి వ్యక్తి నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. తెలుగు, ఇంగ్లీష్, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. డిసెంబర్ 2న డిప్లో ఎంపిక అయిన వారికి దర్శన సమాచారం పంపిస్తారు.
వాట్సప్ బాట్లోనూ నమోదు విధానం ఇలా: వాట్సప్ బాట్ ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ రిజిస్ట్రేషన్ నమోదు చేసుకునే భక్తులు ఏపీ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ నంబర్ 9552300009కు ముందుగా హాయ్ లేదా గోవిందా అని మెసేజ్ చేయాలి. అనంతరం మీరు మీ భాషను ఎంపిక చేసుకుని తెలుగు కోసం టీఈ, ఇంగ్లిష్ కోసం ఈఎన్ అని రిప్లై ఇవ్వాలి. అనంతరం సర్వీసెస్ విండో ద్వారా టీటీడీ టెంపుల్ విభాగాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. తరువాత వైకుంఠ ద్వార దర్శనం (డిప్) రిజిస్ట్రేషన్ అప్షన్ వస్తుంది. భాషను ఖరారు చేసి తరువాత మీ చిరునామా, పిన్కోడ్ వివరాలు నమోదు చేయాలి. దర్శనం తేదీని ఎంపిక చేసుకుని ఆధార్ కార్డులో ఉన్న విధంగా పేరు, వయసు, జెండర్, ఆధార్, మొబైల్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. అంతే సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఒక మొబైల్ నంబర్, ఆధార్కార్డు ద్వారా కేవలం ఒకసారి మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు ఆన్లైన్లో రోజువారీగా 15 వేల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (రూ.300) టికెట్లు, రోజుకు 1000 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కేటాంచనున్నారు. డిసెంబర్ 5 ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం రూ.300 (ఎస్ఈడీ) కోటాను ఆన్లైన్లో మాత్రమే విడుదల చేయనున్నారు.
- జనవరి 6,7,8 తేదీల్లో స్థానికులకు బుక్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. తిరుపతి, చంద్రగిరి, రేణిగుంట స్థానికులకు రోజూ 4500, తిరుమల వాసులకు 500 టోకెన్లను జారీ చేయనున్నారు. వీరికి డిసెంబర్ 10న టోకెన్లను విడుదల చేస్తారు.
- వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో ఆర్జిత సేవలను ఏకాంతంగా నిర్వహిస్తారు. అలాగే ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. స్వయంగా వచ్చే వీఐపీ ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులు మినహా సిఫారసు పై వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు సైతం రద్దు చేశారు. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు ఆఫ్లైన్లో ఎటువంటి ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు జారీ చేయరు.
- రూ.కోటి ఆ పైగా విరాళం ఇచ్చిన దాతలకు వారి కుటుంబ సభ్యులతో డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు రోజుకు 125 మందికి మాత్రమే దర్శనం కల్పించనున్నారు.
- రూ.లక్ష నుంచి రూ.99 లక్షల వరకు విరాళం ఇచ్చిన దాతలకు డిసెంబర్ 30, 31 తేదీల్లో రోజుకు 1000 మందికి, జనవరి 1 నుంచి 8 వరకు రోజుకు 2,000 మందికి దర్శనం కల్పించనున్నారు. వీరు కూడా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో డిసెంబర్ 5న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేసే టికెట్లను ఇప్పుడున్న విధానంలో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- టీటీడీ ఉద్యోగులు, దాతలు, జనరల్ బ్రేక్ కలిగిన భక్తులకు మహాలఘు దర్శనం మాత్రమే కల్పిస్తారు.
