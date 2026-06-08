శ్రీవారి నగల తరుగు నమోదుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్ - నష్టాన్ని బాధ్యులైన అధికారుల నుంచి వసూలు
శ్రీవారి నగల తరుగు నమోదుకు టీటీడీ పాలకమండలి సమ్మతి - తనిఖీల్లో తేలిన తరుగును రికార్డుల్లో నమోదు చేయడానికి పచ్చజెండా - ఇటీవల టీటీడీ పాలకమండలి ఆమోదించిన తీర్మానాల వివరాలు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 11:04 AM IST
TTD Trust Board Green Signal to Record Loss of Gold Wastage : శ్రీవారి ఆభరణాల తనిఖీల్లో తేలిన తరుగును రికార్డుల్లో నమోదు చేయడానికి టీటీడీ పాలకమండలి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఆభరణాల్లోని రాళ్లు, ఇతర భాగాల నష్టాన్ని బాధ్యులైన సంబంధిత అధికారుల నుంచి వసూలు చేసేందుకు టీటీడీ అనుమతించింది. అంతేగాక శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిబంధనలను సడలిస్తూ, ఇకపై ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాలకూ నిధులిచ్చేలా తీర్మానించింది. ఇటీవల టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి ఆమోదించిన తీర్మానాల వివరాలను తాజాగా ప్రకటించింది.
మరోవైపు విదేశాల్లో టీటీడీ ఆలయాలు, ఆస్తుల విస్తరణ దిశగా టీటీడీ అడుగులు వేస్తోంది. జర్మనీ, యూకే, శ్రీలంక, నెదర్లాండ్స్, ఆస్ట్రేలియా దేశాల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల మేరకు విదేశాల్లో లాభాపేక్ష లేని సంస్థలను రిజిస్టర్ చేసి, ‘టీటీడీ సొంత నిర్వహణ’ పద్ధతిలో ఆలయాలను నడపాలని నిపుణుల కమిటీ సూచించింది. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతుల కోసం నివేదించాలని టీటీడీ ట్రస్ట్ బోర్డు నిర్ణయించింది.
81 ఆలయాల్లో రాళ్లు, ఇతర భాగాలు మాయం : టీటీడీ పరిధిలోని 81 ఆలయాల్లో 2024-25 సంవత్సరానికి స్వామి, అమ్మవార్ల ఆభరణాల్లోని రాళ్లు, ఇతర భాగాలు పోయినట్లు గుర్తించారు. ఆ నష్టం మొత్తాన్ని 6 నెలల్లోగా బాధ్యులైన సిబ్బంది నుంచి వసూలు చేయాలని టీటీడీ ట్రస్ట్ బోర్డు ఆదేశించింది. మరోవైపు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ద్వారా అందించే ఆర్థిక సహాయంపైనా పరిమితులను టీటీడీ ట్రస్ట్ బోర్డు తొలగించింది. గతంలో ఉన్న రూ.2కోట్ల గరిష్ఠ పరిమితికి మినహాయింపునిచ్చింది. ఏపీతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాలకు, దేవాదాయశాఖ పరిధిలో లేని ఆలయాల నిర్మాణాలకు, పురాతన ఆలయాల పునరుద్ధరణకు ట్రస్ట్ ద్వారా నిధులు ఇచ్చేందుకు ఆమోదం టీటీడీ ట్రస్ట్ తెలిపింది.
అంతేగాక ఈ పనులకు 25 శాతం ప్రజావిరాళం ఉండాలనే నిబంధనను పెట్టింది. ట్యాంకర్ల ద్వారా వచ్చే నెయ్యిని వంద శాతం నాణ్యతా పరీక్షలు చేయాలని నిశ్చయించింది. అందుకోసం పంపిణీ చేసేందుకు వీలుగా, సేలంకు చెందిన సెయిల్ సంస్థ నుంచి నామినేషన్ పద్ధతిలో 240 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కంటెయినర్లను 23 లక్షల 55 వేల 600 రూపాయలతో కొనుగోలు చేయడానికి నిర్ణయించింది.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ప్రస్తుతం 20 గంటలు పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న(ఆదివారం) శ్రీవారిని 93,230 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అలాగే నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.83 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 41,754 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
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