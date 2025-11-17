ETV Bharat / state

'శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా' ఫిబ్రవరి టికెట్ల కోటా - నవంబరు 18న విడుదల

ఆర్జిత సేవలైన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధనకు ఫిబ్రవరి కోటా - ఈనెల 18న ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్న టీటీడీ

TTD Announces February-2026 Darshan Quota Schedule
TTD Announces February-2026 Darshan Quota Schedule (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 10:25 AM IST

TTD Announces February-2026 Darshan Quota Schedule : తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలైన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవల ఫిబ్రవరి కోటా టికెట్లను భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ ఈనెల 18న ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనుంది. భక్తులు వీటిని బుక్‌ చేసుకోవచ్చు.

  • ఆర్జిత సేవా టికెట్లను ఎలక్ట్రానిక్‌ లక్కీడిప్‌ ద్వారా జారీ చేస్తారు. లక్కీడిప్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఈనెల 20 ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు. టికెట్లు పొందిన భక్తులు 20 నుంచి 22 మధ్యాహ్నం 12 గంటలలోపు సొమ్ము చెల్లించాలి.
  • కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్‌సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవ, శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవం టికెట్లను 21న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. వర్చువల్‌ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటా విడుదల మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఉంటుంది.
  • అంగప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటాను 24న ఉదయం 10 గంటలకు, శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్‌ దర్శనం టికెట్ల కోటాను 11 గంటలకు విడుదల చేస్తారు.
  • వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టోకెన్ల కోటా విడుదల 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఉంటుంది.
  • ప్రత్యేక ప్రవేశదర్శనం రూ.300 టికెట్ల కోటాను 25న ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేస్తారు. తిరుమల, తిరుపతిల్లో అద్దె గదుల బుకింగ్‌ కోటా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జారీ అవుతుంది. భక్తులు https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోనే ఆర్జిత సేవలు, సేవా టికెట్లను బుక్‌ చేసుకోవాలని టీటీడీ ఓ ప్రకటనలో కోరింది.

టీటీడీకి త్వరలో ఏఐ చాట్‌బాట్‌ : మరోవైపు భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించడంపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లో అత్యాధునిక ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే కృత్రిమ మేధ (AI) చాట్‌బాట్‌ సేవలు సైతం ప్రవేశ పెట్టేందుకు ఇటీవల టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి ఆమోదం తెలిపింది. అందులో భాగంగా అత్యుత్తమ చాట్‌బాట్‌ సేవలు అందించే సంస్థల నుంచి టెండర్లు ఆహ్వానించగా అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ (AWS), గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ తదితర సంస్థలు పాల్గొన్నాయి.

13 భాషల్లో సేవలందించేలా అడుగులు : వీటిలో ఏడబ్ల్యూఎస్‌ సంస్థ ఏడాదికి రూ.50 లక్షలకే సేవలు అందించేందుకు ముందుకు రావడంతో సదరు టెండర్‌ను టీటీడీ ఆమోదించింది. త్వరలోనే భక్తులకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆన్‌లైన్‌లో శ్రీవారి దర్శనం, సేవలు, వసతి గదులు, విరాళాలు ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని భక్తులు క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. ఫిర్యాదులు, అభిప్రాయాలనూ పంపవచ్చు.

దాదాపు 13 భారతీయ భాషల్లో చాట్‌బాట్‌ సిద్ధమవుతోంది. స్పీచ్‌ టు టెక్ట్స్, టెక్ట్స్‌ టు స్పీచ్‌ సదుపాయాన్ని అందిచనున్నారు. ఈ మేరకు టీసీఎస్‌ సంస్థ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోందని టీటీడీ డిప్యూటీ ఐటీ జీఎం వెంకటేశ్వరనాయుడు తెలిపారు.

అలాగే శ్రీవారి భక్తులకు మెరుగైన వసతుల కల్పనకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పెద్దపీట వేస్తోంది. ఏఐ టెక్నాలజీతో రెండు గంటల్లోనే సాధారణ భక్తులకు దర్శనం చేయిస్తామని టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు ఇటీవల తెలిపారు. లడ్డూ, అన్నప్రసాదంలో నాణ్యత పెంచామని స్పష్టం చేశారు. శ్రీవారి సమయ నిర్దేశిత దర్శన టోకెన్లు (SSD) కలిగిన భక్తులు తిరుమలలో పడుతున్న ఇక్కట్లను తొలగించేలా టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి ఇటీవలే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

అలిపిరి మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం - పారిశుద్ధ్య కార్మికులపై చర్యలు

తిరుపతిలో పెద్ద కాంప్లెక్స్‌లు నిర్మించే ప్రతిపాదన - ఏఐ టెక్నాలజీతో సత్వర దర్శనం

TAGGED:

TIRUMALA ARJITHA SEVAS TICKETS
TTD ON SRIVARI ARJITHA SEVA TICKETS
ARJITHA SEVA FEBRUARY TICKET QUOTA
TTD ON FEBRUARY 2026 DARSHAN QUOTA
TTD 2026 DARSHAN QUOTA SCHEDULE

