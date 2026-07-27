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తిరుమలలో అరకు గిరిజన ఉత్పత్తులు - రూ.13 కోట్లతో కొనుగోలుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్

అరకులోని అటవీ ఉత్పత్తులను గిరిజన సహకార సంస్థ (జీసీసీ) ద్వారా సేకరించనున్న టీటీడీ - నామినేషన్ పద్ధతిలో ఏడాది పాటు సరకుల కొనుగోలుకు ఆమోదం

Araku Coffee in the Tirumala Hills
Araku Coffee in the Tirumala Hills (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 9:14 AM IST

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Araku Coffee in the Tirumala Hills : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకు లోయలోని గిరిజనులు పండించే స్వచ్ఛమైన అటవీ ఉత్పత్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పెద్దపీట వేసింది. శ్రీవారి అవసరాల కోసం గిరిజన సహకార సంస్థ (జీసీసీ) నుంచి వీటిని కొనుగోలు చేయాలని టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సుమారు రూ.12.97 కోట్లతో నాణ్యమైన సరకులు తీసుకునేందుకు అధికారికంగా ఆమోదముద్ర వేసింది. అంతేకాకుండా, శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులు సైతం ఈ స్వచ్ఛమైన గిరిజన ఉత్పత్తులను నేరుగా కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుగా తిరుమలలో ఓ జీసీసీ రిటైల్ ఔట్‌లెట్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు పచ్చజెండా ఊపింది.

నాణ్యతకు పెద్దపీట : శ్రీవారి కోసం వినియోగించే సరకుల నాణ్యత విషయంలో టీటీడీ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఏడాది పాటు నామినేషన్ పద్ధతిలో జీసీసీ నుంచి ఈ సరకులను కొనుగోలు చేయనున్నారు. అయితే, కొనుగోలుకు ముందే జీసీసీ సరఫరా చేసే సరకుల నమూనాలను (శాంపిల్స్) తిరుమలలోని డబ్ల్యూ అండ్ ఎఫ్ ల్యాబ్‌లో క్షుణ్ణంగా పరీక్షించారు. ఈ ఉత్పత్తులన్నీ టీటీడీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా, స్వచ్ఛంగా ఉన్నట్లు క్వాలిటీ మేనేజర్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. ఆ తర్వాతే కొనుగోలుకు మార్గం సుగమమైంది.

అరకు 'అరాబికా' కాఫీకి ప్రాధాన్యం : అరకులో పండే కాఫీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంది. మార్కెట్లో దొరికే ఇతర బ్రాండ్లతో పోలిస్తే జీసీసీ అందించే ఇన్‌స్టంట్ కాఫీ పొడి ధర కాస్త ఎక్కువ. అయినా టీటీడీ బోర్డు దీనికే మొగ్గుచూపింది. ఇందులో కల్తీ లేకపోవడం, పైగా జీఐ ట్యాగ్ గుర్తింపు ఉన్న 'అరాబికా' కాఫీ కావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. కాఫీ ప్యాకింగ్, ప్రాసెసింగ్ కోసమే జీసీసీ 10 శాతం అదనపు ఛార్జీని వసూలు చేస్తోందని అధికారుల నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

తిరుమలలో ప్రత్యేకంగా జీసీసీ ఔట్‌లెట్ : తిరుమలకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు కూడా గిరిజన ఉత్పత్తులను అందుబాటులో ఉంచాలని టీటీడీ భావించింది. ఇందుకోసం తిరుమలలో జీసీసీకి ఒక సెల్లింగ్ పాయింట్‌ను కేటాయించింది. రెండో న్యూ సత్రం దగ్గర (గతంలో దొడ్ల డెయిరీ ఉన్న స్థలంలో) 144 చదరపు అడుగుల (12X12) విస్తీర్ణంలో ఐరన్ షీట్ రూఫింగ్‌తో ఈ ప్రత్యేక దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇక్కడ 'అరకు వ్యాలీ లిక్విడ్ కాఫీ యూనిట్‌'ను నెలకొల్పుతారు. దీనితో పాటు గిరిజనులు సేకరించిన స్వచ్ఛమైన తేనె, పసుపు, కుంకుమ, సుగంధ ద్రవ్యాలు తదితర జీసీసీ ఉత్పత్తులను భక్తులకు విక్రయిస్తారు.

కఠిన నిబంధనలతో దుకాణం కేటాయింపు : ఈ జీసీసీ ఔట్‌లెట్‌ను మూడేళ్ల పాటు నామినేషన్ పద్ధతిలో కేటాయించారు. ఇందుకు గాను నెలకు రూ.9,500 లైసెన్సు రుసుముతో పాటు అదనంగా జీఎస్టీ చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. అయితే, ఈ కేటాయింపు విషయంలో టీటీడీ కొన్ని కఠిన నిబంధనలు విధించింది. ఈ దుకాణాన్ని ఎవరికీ సబ్‌లీజుకు ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఔట్‌సోర్సింగ్ పద్ధతిలో నడపకూడదని, కేవలం అసలైన గిరిజన ఉత్పత్తులను మాత్రమే విక్రయించాలని నిబంధనల్లో కచ్చితంగా పేర్కొంది.

ప్రభుత్వ సంస్థకు ప్రోత్సాహం : జీసీసీ అనేది ప్రభుత్వ సంస్థ కావడంతో దానికి ప్రోత్సాహం అందించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. తేనె, కుంకుడుకాయల పొడి, ఎండుమిర్చి తదితర వస్తువులను నామినేషన్ పద్ధతిలో తీసుకోవాలని కమిటీ సూచించింది. కుంకుమ పొడి, కారం, పసుపు వంటి వాటి ధరల తగ్గింపుపై జీసీసీతో చర్చలు జరపాలని పేర్కొంది. ఒకవేళ జీసీసీ ధరలు తగ్గించేందుకు అంగీకరించకపోయినా, అది ప్రభుత్వ సంస్థే కాబట్టి వారు కోరిన ధరకే సరకులను కొనుగోలు చేయవచ్చని కమిటీ స్పష్టం చేసింది. అయితే, జీడిపప్పును మాత్రం టీటీడీ ఖరారు చేసిన టెండర్ రేట్ల ప్రకారమే జీసీసీ నుంచి సేకరించనున్నారు. ఈ ఉత్పత్తులన్నింటి కొనుగోలు కోసం మొత్తం రూ.12,97,04,745 అంచనా వ్యయానికి టీటీడీ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.

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