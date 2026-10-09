సరికొత్త సాంకేతికతకు టీటీడీ శ్రీకారం - 'గరుడ' యాప్తో అరచేతిలోనే తిరుమల సమగ్ర సమాచారం
TTD Mobile App : 'గరుడ' పేరుతో మొబైల్ యాప్ను టీటీడీ సిద్ధం చేసింది. తిరుమలలో దర్శన లైన్ల నుంచి లడ్డూ కౌంటర్లు, ఇతర సేవల వరకు ప్రతీ సమాచారం ఈయాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:09 AM IST
TTD Mobile App : కలియుగ వైకుంఠనాథుడి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యం కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొత్త సాంకేతికతకు శ్రీకారం చుట్టింది. కొండపైకి వచ్చే సామాన్య భక్తుడికి ఇబ్బంది లేకుండా సేవలన్నింటినీ అరచేతిలోకి తీసుకొస్తోంది టీటీడీ. 'గరుడ' పేరుతో సరికొత్త మొబైల్ యాప్ను సిద్ధం చేసింది. తిరుమలలో దర్శన లైన్ల నుంచి లడ్డూ కౌంటర్లు, ఇతర సేవల వరకు ప్రతీ సమాచారం ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ను శనివారం ఆవిష్కరించనున్నారు.
ఏడుకొండల వెంకన్న స్వామి దర్శనానికి నిత్యం వేల మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తుంటారు. కొండపై రాగానే భక్తుల మదిలో అనేక ప్రశ్నలు కదలాడుతూ ఉంటాయి. శ్రీవారి దర్శనం క్యూలైన్, కల్యాణ కట్ట, వసతి గదుల కోసం ఆరా తీస్తూ ఉంటారు. ఉచిత బస్సులు , వైద్య కేంద్రాలు గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. వారికి చేదోడువాదోడుగా నిలిచేందుకు సాంకేతికతను జోడించి డిజిటల్ మార్గదర్శిని టీటీడీ తీసుకోస్తుంది. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా అత్యాధునిక యాప్ను రూపొందించింది. ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులకు ఉపయోగపడేలా డిజైన్ చేశారు. శనివారం 'గరుడ' యాప్ పూర్తిస్థాయిలో భక్తుల అరచేతిలోకి రానుంది.
అందుబాటులో సకల సమాచారం : యాప్లో తిరుమలకు సంబంధించిన సమస్త సేవల వివరాలు పొందుపరిచారు. దర్శన క్యూ లైన్ మార్గాలు, లడ్డూ, జల ప్రసాద కేంద్రాలు, ఫుడ్ కౌంటర్లు, పోలీస్ స్టేషన్లు, బస్స్టాప్లు, ఉచిత బస్సులు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, కల్యాణకట్ట, లగేజీ, మెుబైల్ డిపాజిట్ ఉన్న ప్రాంతాలకు ఈ యాప్ సహాయంతో తేలికగా వెళ్లిపోవచ్చు. భక్తుడు ఉన్న లొకేషన్ ఆధారంగా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లాలనుకున్నా యాప్లో ఆ ప్రదేశం పేరు నమోదు లేదా వాయిస్ కమాండ్ ఇస్తే ఎంత దూరంలో ఉంది, ఎలా వెళ్లాలో నావిగేషన్ వివరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. తిరుమల క్షేత్రంలోని సకల సమాచారం యాప్ ద్వారా భక్తుడు క్షణాల్లో తెలుసుకొవచ్చు.
24 గంటల పాటూ సేవలు : తిరుమల కొండపై రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రద్దీలో మన వాహనాన్ని ఎక్కడ పార్క్ చేశామో గుర్తించలేకపోవచ్చు. లేదా ఓ ప్రాంతంలో బంధుమిత్రులను ఉంచి పనుల నిమిత్తం వెళ్లాల్సి రావచ్చు. ఇలాంటి సమయాల్లో యాప్లోని 'మార్క్ మై స్పాట్' ఫీచర్ ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. స్పాట్ సేవ్ చేసుకుంటే, మీ పని పూర్తయ్యాక సులువుగా మళ్లీ అక్కడికి చేరుకోవచ్చు. కొండపై సిగ్నల్ సమస్యలున్నా, భక్తుల మొబైల్స్లో ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా సరే యాప్ ఆఫ్లైన్లో నిరాటంకంగా పనిచేస్తుంది. ఇందుకోసం టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఆఫ్లైన్ నావిగేషన్ ఫీచర్ను అభివృద్ధి చేసింది. తిరుమల యాత్రకు వచ్చే భక్తులకు కొండపై ఎక్కడికి వెళ్లాలన్న స్మార్ట్ ఫోన్లో ఒక్క క్లిక్తో సమగ్ర సమాచారం పొందేలా ఈ యాప్ రూపొందించారు. 24 గంటల పాటూ భక్తులకు సేవలందించేలా ఏఐ సాంకేతికతతో 'గోవిందా' అనే వాయిస్ అసిస్టెంట్ను ఏర్పాటు చేశారు.
తిరుమల శ్రీవారిని సేవలో ప్రముఖులు - తీర్థప్రసాదాలను అందజేసిన అర్చకులు
శ్రీవారి గరుడ సేవకు భారీ ఏర్పాట్లు - తిరుమలకు వాహనాల అనుమతి రద్దు - క్యూఆర్ కోడ్తో పార్కింగ్