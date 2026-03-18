దేశ నలుమూలలా శ్రీవారి వైభవం - ముంబయి ఆలయానికి రూ.5.12 కోట్లతో స్వర్ణ కవచాలు
దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ నగరాల్లో వేంకటేశ్వరస్వామి గుడుల నిర్మాణానికి టీటీడీ ముమ్మర సన్నాహాలు - ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో స్థలాల కేటాయింపు- నవీ ముంబయిలో జూన్ నాటికి ఆలయం ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 3:50 PM IST
TTD Expands Srivari Temples Across India : కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వైభవం దేశ నలుమూలలా విస్తరిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన నగరాలు, రాష్ట్రాల రాజధానుల్లో శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. ఈ మేరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పాలకమండలి రంగంలోకి దిగింది. ముంబయిలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న శ్రీవారికి రూ.5.12 కోట్లతో స్వర్ణ కవచాలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో సైతం స్థలాల సేకరణ పూర్తి చేసి, ఆలయ నిర్మాణాలకు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ బృహత్తర ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ముంబయి శ్రీవారికి స్వర్ణ కవచాలు : మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబయి (ఉల్వే ప్రాంతం)లో పది ఎకరాల్లో శ్రీవారి ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రేమండ్ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతమ్ సింఘానియా రూ.100 కోట్ల భారీ విరాళంతో దీన్ని కట్టిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రూ.75 కోట్లతో 80 శాతానికి పైగా పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో ఈ ఆలయాన్ని ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ గుడిలోని మూలవిరాట్టుతో పాటు, ఉప ఆలయాల్లోని దేవతామూర్తులకు స్వర్ణ కవచాలు వేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. దీనికోసం మొత్తం రూ.5.12 కోట్లను మంజూరు చేసింది. మెటీరియల్ కోసం రూ.4.90 కోట్లు, తయారీ కూలీ కింద రూ.22 లక్షలు ఖర్చు చేయనున్నారు. టీటీడీ ఖజానా నుంచి 3 కిలోల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం, 125 కిలోల రాగి రేకులను ఈ కవచాల తయారీకి వినియోగించనున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా కొత్త ఆలయాలు ఇవే : వివిధ రాష్ట్రాల్లో కొత్త ఆలయాల నిర్మాణానికి టీటీడీ ప్రతిపాదనలు ఆమోదించింది. టీటీడీ చైర్మన్ లేఖ రాయడంతో బీహార్ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. పట్నా జిల్లా మోకమాలో 10.11 ఎకరాల భూమిని 99 ఏళ్ల పాటు, ఏడాదికి కేవలం రూపాయి నామమాత్రపు లీజుతో ఇచ్చేందుకు అంగీకరించింది. తమిళనాడు రాష్ట్రం కోయంబత్తూరులో ఓ ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ 19.62 ఎకరాల స్థలాన్ని విరాళంగా ఇచ్చింది. త్వరలో దీన్ని టీటీడీ తన పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోనుంది. కర్ణాటక రాష్ట్రం బెలగావి జిల్లా కోలికొప్ప గ్రామంలో స్థానిక రెడ్డి సంఘం 7 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చింది. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో ఇక్కడ టీటీడీ ఆలయం నిర్మిస్తుంది. అసోం రాష్ట్రం కామరూప్ జిల్లాలోని అమెరిగోగ్ గ్రామంలో 10.32 ఎకరాల స్థలాన్ని అక్కడి ప్రభుత్వం రూ.28 లక్షలకు టీటీడీకి విక్రయించింది. ఇక్కడ దాతల విరాళాలతో గుడి కట్టనున్నారు.
తిరుమలలో పర్యావరణం కోసం : మరోవైపు తిరుమలలో పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొండపై టెట్రా ప్యాక్లు, మెటల్ క్యాన్ల చెత్తను అరికట్టేందుకు హైదరాబాద్కు చెందిన 'రీసైకిల్' అనే సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుంది. 'డిపాజిట్ రిఫండ్ స్కీమ్' కింద తిరుమలలోని 28 ప్రాంతాల్లో మొత్తం 50 చోట్ల 'రివర్స్ వెండింగ్ మెషీన్ల'ను ఆ సంస్థ ఉచితంగా ఏర్పాటు చేయనుంది. భక్తులు వాడిన ఖాళీ క్యాన్లు, అట్టపెట్టెలను ఈ మెషీన్లలో వేస్తే, వారికి కొంత డబ్బు (రిఫండ్) తిరిగి వస్తుంది. దీనివల్ల తిరుమల వీధుల్లో చెత్తాచెదారం వేయడం తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
"అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానుల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాల నిర్మాణానికి ఉచితంగా స్థలం కేటాయించాలని కోరుతూ ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు లేఖలు రాశాం. మా విజ్ఞప్తికి ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చాలా సానుకూలంగా స్పందించి భూములు ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చారు. ఈ పురోగతితో ఇటీవల జరిగిన టీటీడీ బోర్డు సమావేశంలో వాటికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను అధికారికంగా ఆమోదించాం." - బీఆర్ నాయుడు, టీటీడీ బోర్డు ఛైర్మన్
తిరుమలలో అధునాతన భారీ వంటశాల - రూ.120 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం
టీటీడీ కొనుగోళ్ల వ్యవస్థలో సంపూర్ణ ప్రక్షాళన - 'డిజిటల్ ప్లాట్ఫాం'తో కల్తీ, నాసిరకాలకు చెక్