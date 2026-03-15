ETV Bharat / state

తిరుమలలో అధునాతన భారీ వంటశాల - రూ.120 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం

అధునాతన భారీ వంటశాల నిర్మాణానికి టీటీడీ చర్యలు - రిలయన్స్‌ సహకారంతో రూ.120 కోట్లతో నిర్మించేందుకు నిర్ణయం - 3 టన్నుల అన్నం తయారు చేసే బాయిలర్లు ఏర్పాటు

TTD To Build Modern Kitchen In Tirumala
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD To Build Modern Kitchen In Tirumala: తిరుమల వచ్చే శ్రీవారి భక్తులకు నాణ్యమైన, రుచికరమైన వంటకాలను అందించే లక్ష్యంతో భారీ వంటశాల నిర్మాణానికి టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. రిలయన్స్ సంస్థ సహకారంతో రూ. 120 కోట్ల వ్యయంతో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి అధునాతన వంటశాల నిర్మించనుంది. వంటశాలతో పాటు డైనింగ్ హాల్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వంట విధానం, ప్రసాదాల పంపిణీని ఆటోమేషన్ చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ అన్నదానంలో మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది.

రిలయన్స్​ రూ.120 కోట్ల విరాళం : కలియుగ వైకుంఠ నాథుడి దర్శనానికి ప్రపంచం నలుమూల నుంచి వచ్చే భక్తులకు నాలుగు దశాబ్ధాలుగా ఉచిత అన్నదాన వితరణ చేస్తున్నారు. అయితే సేవలను మరింత విస్తృతం చేయడానికి టీటీడీ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. పెరుగుతున్న భక్తుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా తరిగొండ వెంకమాంబ అన్నవితరణ కేంద్రాన్ని ఆధునికీకరించడంతో పాటు విస్తరించడానికి చర్యలు చేపడుతోంది. ఒకేసారి నాలుగు వేల మంది భక్తులు అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించేందుకు వీలుగా నిర్మించిన వెంగమాంబ అన్నదాన సత్రం భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో ఇబ్బందిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో రిలయన్స్‌ సంస్థ అన్నదాన సత్ర నిర్మాణానికి రూ. 120 కోట్లను విరాళంగా ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చింది.

3 టన్నుల అన్నం తయారు: 2011 సంవత్సరంలో అప్పటి భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా రోజుకు 50,000 మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాల పంపిణీ సామర్థ్యంతో తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నవితరణ కేంద్రాన్ని టీటీడీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వెంగమాంబ భవనంలో అన్నంతో పాటు సాంబారు, రసం, వేపుడు, చట్నీ, చక్కెర పొంగలి చేసేలా 22 స్టౌలు, ఆవిరి యంత్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 2011 నుంచి రెండు పూటల భక్తులకు అన్నప్రసాదాల వితరణ చేస్తున్నటీటీడీ 2016 నుంచి అల్పాహార వితరణ ప్రారంభించింది. గోధుమరవ్వ, సేమియా ఉప్మా, రవ్వ పొంగలితో అల్పాహార వితరణ కొనసాగిస్తోంది.

వెంగమాంబ అన్నదాన సత్రంలో ప్రసాదాన్ని స్వీకరించే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. రోజుకు 18 గంటల పాటు యంత్రాలు పనిచేస్తున్నాయి. దాదాపు 15 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పాటు చేసినవి కావడంతో తరచూ మరమ్మతులకు గురవుతున్నాయి. నాణ్యమైన ఆహార పదార్థాల తయారీకి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వాటి స్థానంలో విరాళం ద్వారా కొత్త పరికరాలు, వంట సామగ్రిని సమకూర్చుకోవాలని టీటీడీ అధికారులు భావించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 9 బాయిలర్ల స్థానంలో నూతనంగా గంటకు 3 టన్నుల అన్నం, సాంబారు తయారు చేసే బాయిలర్ల ఏర్పాటుకు టీటీడీ అధికారులు నిర్ణయించారు.

ఆమోదించిన టీటీడీ బోర్డు: భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నవితరణ కేంద్రం మార్పులు చేసే వీలు లేదు. దీంతో రెండు నూతన అదనపు భవనాలు నిర్మించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. గతేడాది తిరుమలకు వచ్చిన రిలయన్స్ ఛైర్మన్ ముఖేశ్ అంబానీకి టీటీడీ ప్రణాళికలను అధికారులు వివరించారు. నూతన అన్నదాన సత్ర నిర్మాణానికయ్యే వ్యయాన్ని విరాళంగా ఇచ్చేందుకు ముఖేశ్ అంబానీ సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. అత్యంత ఆధునిక అన్నదాన సత్రం, వంటశాల నిర్మాణానికి రిలయన్స్‌ సంస్థ ఇవ్వనున్న రూ. 120 కోట్ల విరాళాలను ఆమోదిస్తూ టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలిలో నిర్ణయం తీసుకొన్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.